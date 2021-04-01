https://ria.ru/20210401/pobediteli-1603966700.html

Липецкий клуб по мини-футболу победил в высшей лиге первенства России

Липецкий клуб по мини-футболу победил в высшей лиге первенства России

Команда липецкого мини-футбольного клуба "ЛКС" впервые в истории регионального спорта стала победителем регулярного первенства в конференции "Запад" высшей... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T14:59

2021-04-01T14:59

2021-04-02T15:09

липецкая область

мини-футбол

игорь артамонов

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603967614_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_2f64377672a241b939d83a3f10f0ee44.jpg

ЛИПЕЦК, 1 апр – РИА Новости. Команда липецкого мини-футбольного клуба "ЛКС" впервые в истории регионального спорта стала победителем регулярного первенства в конференции "Запад" высшей лиги, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, мини-футбольный клуб основан в 2017 году. В первый год принимал участие в городских и областных турнирах. Команда выиграла множество наград, объединив в своем составе сильнейших игроков Липецкой области и в первый же сезон выиграла большинство региональных соревнований. Следующим этапом развития клуба стало участие в высшей лиге первенства России. Показав хороший для дебютанта результат, команда получила поддержку администрации Липецкой области. В сезоне 2019-2020 годов клуб занял шестое место в турнире и впервые вышел в плей-офф, в котором не смог сыграть из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.Клуб создала компания "ЛипецкКомплексСтрой", которая комплексно развивает мини-футбол в регионе. На базе клуба создан дубль команды, а также детско-юношеский клуб и футбольную академию, где занимаются дети от пяти лет. Компания возвела в регионе три крытых спортивных манежа, два из них – на условиях концессии, теперь в этих залах школьники могут заниматься бесплатно.

https://ria.ru/20210331/promploschadka-1603618738.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мини-футбол, игорь артамонов, липецкая область