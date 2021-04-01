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Липецкая область
https://ria.ru/20210401/pobediteli-1603966700.html
Липецкий клуб по мини-футболу победил в высшей лиге первенства России
Липецкий клуб по мини-футболу победил в высшей лиге первенства России
Команда липецкого мини-футбольного клуба "ЛКС" впервые в истории регионального спорта стала победителем регулярного первенства в конференции "Запад" высшей... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T14:59
2021-04-02T15:09
липецкая область
мини-футбол
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 1 апр – РИА Новости. Команда липецкого мини-футбольного клуба "ЛКС" впервые в истории регионального спорта стала победителем регулярного первенства в конференции "Запад" высшей лиги, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, мини-футбольный клуб основан в 2017 году. В первый год принимал участие в городских и областных турнирах. Команда выиграла множество наград, объединив в своем составе сильнейших игроков Липецкой области и в первый же сезон выиграла большинство региональных соревнований. Следующим этапом развития клуба стало участие в высшей лиге первенства России. Показав хороший для дебютанта результат, команда получила поддержку администрации Липецкой области. В сезоне 2019-2020 годов клуб занял шестое место в турнире и впервые вышел в плей-офф, в котором не смог сыграть из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.Клуб создала компания "ЛипецкКомплексСтрой", которая комплексно развивает мини-футбол в регионе. На базе клуба создан дубль команды, а также детско-юношеский клуб и футбольную академию, где занимаются дети от пяти лет. Компания возвела в регионе три крытых спортивных манежа, два из них – на условиях концессии, теперь в этих залах школьники могут заниматься бесплатно.
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мини-футбол, игорь артамонов, липецкая область

Липецкий клуб по мини-футболу победил в высшей лиге первенства России

14:59 01.04.2021 (обновлено: 15:09 02.04.2021)
 
© Фото : Администрация Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов поздравляет команду липецкого мини-футбольного клуба "ЛКС" с победой в Высшей лиге первенства России
Глава Липецкой области Игорь Артамонов поздравляет команду липецкого мини-футбольного клуба ЛКС с победой в Высшей лиге первенства России - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 1 апр – РИА Новости. Команда липецкого мини-футбольного клуба "ЛКС" впервые в истории регионального спорта стала победителем регулярного первенства в конференции "Запад" высшей лиги, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, мини-футбольный клуб основан в 2017 году. В первый год принимал участие в городских и областных турнирах. Команда выиграла множество наград, объединив в своем составе сильнейших игроков Липецкой области и в первый же сезон выиграла большинство региональных соревнований. Следующим этапом развития клуба стало участие в высшей лиге первенства России. Показав хороший для дебютанта результат, команда получила поддержку администрации Липецкой области. В сезоне 2019-2020 годов клуб занял шестое место в турнире и впервые вышел в плей-офф, в котором не смог сыграть из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.
Клуб создала компания "ЛипецкКомплексСтрой", которая комплексно развивает мини-футбол в регионе. На базе клуба создан дубль команды, а также детско-юношеский клуб и футбольную академию, где занимаются дети от пяти лет. Компания возвела в регионе три крытых спортивных манежа, два из них – на условиях концессии, теперь в этих залах школьники могут заниматься бесплатно.
"Радует, что наша команда за два последних года поднялась с десятого места на первое. Спасибо футболистам и тренерам за игру, за ваш огромный труд. Поздравляю с выдающимся достижением и желаю победы в дальнейших играх", - сказал Игорь Артамонов.
ОЭЗ Липецк - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:59Липецкая область
ОЭЗ "Липецк" признана лучшей промышленной площадкой
 
Липецкая областьМини-футболИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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