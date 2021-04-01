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Вступил в силу запрет на продажу техники без российского ПО
Вступил в силу запрет на продажу техники без российского ПО
Отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО запрещено продавать в РФ с 1 апреля, соответствующий... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T01:02
2021-04-01T01:02
россия
максим паршин
максут шадаев
apple
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО запрещено продавать в РФ с 1 апреля, соответствующий закон был принят в декабре.При этом на такие товары вместо российского может быть установлено ПО, произведенное в других странах ЕАЭС - Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.Предварительно установленное ПО для доступа к информации на интернет-сайтах должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином и произведенной в РФ или других странах ЕАЭС. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года.Закон также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. При этом правительство РФ будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. Закон должен будет вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что все крупные производители подтвердили готовность исполнять требование о предустановке российского программного обеспечения на электронные устройства.Кроме того, Минцифры РФ согласовало с компанией Apple установку отечественных приложений на устройства компании. Начиная с 1 апреля, при первом включении купленных в России устройств Apple в процессе настройки пользователь увидит диалоговое окно со списком российских приложений, которые можно выбрать для дальнейшей установки на iPhone или iPad, при необходимости эти приложения можно удалить.Президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров считает принятый закон правильным и отмечает, что IT-отрасль давно к этому шла. По его мнению, он позволит уравновесить позиции российских и зарубежных производителей контента на рынке. "Со своей стороны надеюсь, что помимо крупнейших компаний, малые и средние тоже смогут воспользоваться, нужно уже говорить о том, что нужно будет уравновесить малые и крупные именно российские компании. Этот вопрос остается на повестке дня", - сказал Макаров.Обеспокоенность вопросом равных условий для малых и крупных компаний выразили и в ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). "Чтоб попасть в реестр приложений, обязательных для предустановки, разработчику необходимо иметь не менее 500 тысяч скачиваний его приложения. А это значит, что только гиганты IT-рынка попали в этот список, никаких российских стартапов", - рассказал директор по связям с общественностью ассоциации Антон Гуськов.Кроме того, по его словам, это может привести к сужению ассортимента. "Если на какую-то технику, произведенную после 1 апреля, по каким-либо причинам производители не смогут установить требуемое законодательством ПО, то эта техника в продаже не появится до того момента, пока требования регулирования не будут реализованы. Либо она вообще не появится в продаже", - заключил Гуськов.Не запрет, а право выбораПрезидиум правкомиссии одобрил перечень программных продуктов для предустановки на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV, сообщило 8 декабря Минцифры. При подготовке перечня в министерство поступило порядка 100 заявлений от производителей ПО. К предустановке было рекомендовано ПО, которое пользуется спросом у россиян.В начале января правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В итоговый перечень ПО для предустановки ПО на смартфоны, планшеты и компьютеры вошли: поисковик и браузер "Яндекса", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", почта и новостной агрегатор Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой помощник "Маруся", соцсети "ВКонтаке" и "Одноклассники" (включая онлайн-трансляции ОК Live), платежное приложение MirPay, портал Госуслуг, "МойОфис Документы", антивирус Kaspersky и сервис для доступа к социально-значимым сайтам Applist.ru.В реестр аудиовизуальных сервисов для ТВ включены "Яндекс", ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, "Кинопоиск", НТВ Плюс", "Первый канал", "Смотрим".Вместе с тем, в Минцифры РФ подчеркнули, что требования о предварительной установке российских программ направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться - отечественными, иностранным или всеми сразу. "Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. И мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений", - отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев считает, что российское правительство ввело правило, дающее шанс отечественным IT-компаниям на равных конкурировать с мировыми гигантами. "Важно, что это не запрет иностранного. Выбор остается за потребителем, за нами", - резюмировал Комлев.
https://ria.ru/20210331/zakony-1603590601.html
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россия, максим паршин, максут шадаев, apple, москва, технологии, общество

Вступил в силу запрет на продажу техники без российского ПО

01:02 01.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО запрещено продавать в РФ с 1 апреля, соответствующий закон был принят в декабре.
При этом на такие товары вместо российского может быть установлено ПО, произведенное в других странах ЕАЭС - Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.
Предварительно установленное ПО для доступа к информации на интернет-сайтах должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином и произведенной в РФ или других странах ЕАЭС. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года.
Закон также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. При этом правительство РФ будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. Закон должен будет вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что все крупные производители подтвердили готовность исполнять требование о предустановке российского программного обеспечения на электронные устройства.
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Кроме того, Минцифры РФ согласовало с компанией Apple установку отечественных приложений на устройства компании. Начиная с 1 апреля, при первом включении купленных в России устройств Apple в процессе настройки пользователь увидит диалоговое окно со списком российских приложений, которые можно выбрать для дальнейшей установки на iPhone или iPad, при необходимости эти приложения можно удалить.
Президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров считает принятый закон правильным и отмечает, что IT-отрасль давно к этому шла. По его мнению, он позволит уравновесить позиции российских и зарубежных производителей контента на рынке. "Со своей стороны надеюсь, что помимо крупнейших компаний, малые и средние тоже смогут воспользоваться, нужно уже говорить о том, что нужно будет уравновесить малые и крупные именно российские компании. Этот вопрос остается на повестке дня", - сказал Макаров.
Обеспокоенность вопросом равных условий для малых и крупных компаний выразили и в ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). "Чтоб попасть в реестр приложений, обязательных для предустановки, разработчику необходимо иметь не менее 500 тысяч скачиваний его приложения. А это значит, что только гиганты IT-рынка попали в этот список, никаких российских стартапов", - рассказал директор по связям с общественностью ассоциации Антон Гуськов.
Кроме того, по его словам, это может привести к сужению ассортимента. "Если на какую-то технику, произведенную после 1 апреля, по каким-либо причинам производители не смогут установить требуемое законодательством ПО, то эта техника в продаже не появится до того момента, пока требования регулирования не будут реализованы. Либо она вообще не появится в продаже", - заключил Гуськов.
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Не запрет, а право выбора

Президиум правкомиссии одобрил перечень программных продуктов для предустановки на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV, сообщило 8 декабря Минцифры. При подготовке перечня в министерство поступило порядка 100 заявлений от производителей ПО. К предустановке было рекомендовано ПО, которое пользуется спросом у россиян.
В начале января правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В итоговый перечень ПО для предустановки ПО на смартфоны, планшеты и компьютеры вошли: поисковик и браузер "Яндекса", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", почта и новостной агрегатор Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой помощник "Маруся", соцсети "ВКонтаке" и "Одноклассники" (включая онлайн-трансляции ОК Live), платежное приложение MirPay, портал Госуслуг, "МойОфис Документы", антивирус Kaspersky и сервис для доступа к социально-значимым сайтам Applist.ru.
В реестр аудиовизуальных сервисов для ТВ включены "Яндекс", ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, "Кинопоиск", НТВ Плюс", "Первый канал", "Смотрим".
Вместе с тем, в Минцифры РФ подчеркнули, что требования о предварительной установке российских программ направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться - отечественными, иностранным или всеми сразу. "Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. И мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений", - отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.
Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев считает, что российское правительство ввело правило, дающее шанс отечественным IT-компаниям на равных конкурировать с мировыми гигантами. "Важно, что это не запрет иностранного. Выбор остается за потребителем, за нами", - резюмировал Комлев.
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