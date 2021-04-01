https://ria.ru/20210401/peskov-1603778737.html

Путин и Москалькова могут обсудить тему Навального, заявил Песков

Путин и Москалькова могут обсудить тему Навального, заявил Песков

Ситуация с жалобами Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии, может быть затронута на встрече президента РФ Владимира Путина с уполномоченным по... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:15

2021-04-01T13:15

2021-04-01T13:15

россия

бруно лепру

ив роше

татьяна москалькова

ольга михайлова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ситуация с жалобами Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии, может быть затронута на встрече президента РФ Владимира Путина с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, если только об этом захочет говорить сама омбудсмен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Я не знаю... Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута… Но это не является вопросом на повестке дня главы государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли на предстоящей в четверг встрече Путина с Москальковой подниматься тема про Алексея Навального и ФСИН.Песков добавил, что тема разговора в основном исходит от омбудсмена, потому что "она приходит с докладом к президенту".В среду Навальный сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным. Отмечалось также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603701137.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603690078.html

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россия, бруно лепру, ив роше, татьяна москалькова, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, общество