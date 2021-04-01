Путин и Москалькова могут обсудить тему Навального, заявил Песков
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ситуация с жалобами Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии, может быть затронута на встрече президента РФ Владимира Путина с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, если только об этом захочет говорить сама омбудсмен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я не знаю... Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута… Но это не является вопросом на повестке дня главы государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли на предстоящей в четверг встрече Путина с Москальковой подниматься тема про Алексея Навального и ФСИН.
Песков добавил, что тема разговора в основном исходит от омбудсмена, потому что "она приходит с докладом к президенту".
В среду Навальный сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным. Отмечалось также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.