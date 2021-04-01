https://ria.ru/20210401/peremirie-1603800767.html

В ДНР назвали идею Киева о новом перемирии попыткой обелить себя

В ДНР назвали идею Киева о новом перемирии попыткой обелить себя

Предложение Киева объявить новое перемирие в Донбассе является манипуляцией и попыткой обелить себя в глазах мирового сообщества, заявил в четверг... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:03

2021-04-01T15:03

2021-04-01T15:03

владислав московский

донбасс

донецкая народная республика

леонид кравчук

киев

в мире

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Предложение Киева объявить новое перемирие в Донбассе является манипуляцией и попыткой обелить себя в глазах мирового сообщества, заявил в четверг пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Владислав Московский.Ранее глава киевской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что представители Киева намерены на заседании по урегулированию ситуации в Донбассе 14 апреля поднять вопрос введения режима тишины в регионе к Пасхе. В 2021 году Пасха отмечается 2 мая."До середины марта вопрос нарушений режима прекращения огня отклонялся украинской стороной как "малозначительный и не требующий безотлагательного внимания". Вдруг недавно украинская делегация резко изменила подход и под лозунгом "давайте сделаем что-нибудь" совершила очередную попытку манипуляции, пытаясь обвинить всех, кроме себя, в нежелании соблюдать режим прекращения огня", - написал Московский в Telegram-канале.По его словам, ситуация с обострением ситуации на линии соприкосновения намеренно нагнетается в украинских СМИ. Заявления о неподтвержденных нарушениях режима прекращения огня, инициативы "о возврате к практике временных "пасхальных перемирий" свидетельствует об активном стремлении Киева обозначить себя "борцами за мир" именно в публичной сфере", считает Московский."Можно сделать вывод о том, что предложение господина Кравчука - это очередная попытка Киева обелить себя в глазах мирового сообщества. Надеемся, что это не этап подготовки Киева к каким-либо провокациям на линии соприкосновения", - добавил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20210331/donbass-1603717633.html

https://ria.ru/20210331/donbass-1603692974.html

донбасс

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав московский, донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, киев, в мире