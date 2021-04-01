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В ДНР назвали идею Киева о новом перемирии попыткой обелить себя
В ДНР назвали идею Киева о новом перемирии попыткой обелить себя
Предложение Киева объявить новое перемирие в Донбассе является манипуляцией и попыткой обелить себя в глазах мирового сообщества, заявил в четверг... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:03
2021-04-01T15:03
владислав московский
донбасс
донецкая народная республика
леонид кравчук
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Предложение Киева объявить новое перемирие в Донбассе является манипуляцией и попыткой обелить себя в глазах мирового сообщества, заявил в четверг пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Владислав Московский.Ранее глава киевской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что представители Киева намерены на заседании по урегулированию ситуации в Донбассе 14 апреля поднять вопрос введения режима тишины в регионе к Пасхе. В 2021 году Пасха отмечается 2 мая."До середины марта вопрос нарушений режима прекращения огня отклонялся украинской стороной как "малозначительный и не требующий безотлагательного внимания". Вдруг недавно украинская делегация резко изменила подход и под лозунгом "давайте сделаем что-нибудь" совершила очередную попытку манипуляции, пытаясь обвинить всех, кроме себя, в нежелании соблюдать режим прекращения огня", - написал Московский в Telegram-канале.По его словам, ситуация с обострением ситуации на линии соприкосновения намеренно нагнетается в украинских СМИ. Заявления о неподтвержденных нарушениях режима прекращения огня, инициативы "о возврате к практике временных "пасхальных перемирий" свидетельствует об активном стремлении Киева обозначить себя "борцами за мир" именно в публичной сфере", считает Московский."Можно сделать вывод о том, что предложение господина Кравчука - это очередная попытка Киева обелить себя в глазах мирового сообщества. Надеемся, что это не этап подготовки Киева к каким-либо провокациям на линии соприкосновения", - добавил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20210331/donbass-1603717633.html
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владислав московский, донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, киев, в мире

В ДНР назвали идею Киева о новом перемирии попыткой обелить себя

15:03 01.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Предложение Киева объявить новое перемирие в Донбассе является манипуляцией и попыткой обелить себя в глазах мирового сообщества, заявил в четверг пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Владислав Московский.
Ранее глава киевской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что представители Киева намерены на заседании по урегулированию ситуации в Донбассе 14 апреля поднять вопрос введения режима тишины в регионе к Пасхе. В 2021 году Пасха отмечается 2 мая.
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"До середины марта вопрос нарушений режима прекращения огня отклонялся украинской стороной как "малозначительный и не требующий безотлагательного внимания". Вдруг недавно украинская делегация резко изменила подход и под лозунгом "давайте сделаем что-нибудь" совершила очередную попытку манипуляции, пытаясь обвинить всех, кроме себя, в нежелании соблюдать режим прекращения огня", - написал Московский в Telegram-канале.
По его словам, ситуация с обострением ситуации на линии соприкосновения намеренно нагнетается в украинских СМИ. Заявления о неподтвержденных нарушениях режима прекращения огня, инициативы "о возврате к практике временных "пасхальных перемирий" свидетельствует об активном стремлении Киева обозначить себя "борцами за мир" именно в публичной сфере", считает Московский.
"Можно сделать вывод о том, что предложение господина Кравчука - это очередная попытка Киева обелить себя в глазах мирового сообщества. Надеемся, что это не этап подготовки Киева к каким-либо провокациям на линии соприкосновения", - добавил пресс-секретарь.
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Владислав МосковскийДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукКиевВ мире
 
 
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