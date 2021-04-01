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Диетолог рассказала об опасности перекусов на ходу
Диетолог рассказала об опасности перекусов на ходу
Перекусы на ходу могут вызвать нарушение дыхания и переедание, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:48
2021-04-01T10:49
антонина стародубова
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перекусы на ходу могут вызвать нарушение дыхания и переедание, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."При приеме пищи на ходу нарушается слаженная работа дыхательных и пищеварительных путей, возникает риск попадания пищи в верхние дыхательные пути. В результате можно подавиться - синдром непроходимости дыхательных путей, сопровождающийся нарушением дыхания, что может привести к фатальным последствиям", - рассказала Стародубова.Диетолог отметила, что также при быстром торопливом приеме пищи человек не успевает почувствовать насыщение, которое возникает в среднем через 20 минут после начала приема пищи, и в результате переедает.
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антонина стародубова, общество

Диетолог рассказала об опасности перекусов на ходу

10:48 01.04.2021 (обновлено: 10:49 01.04.2021)
 
© Depositphotos / VadimVasenin Гамбургер
Гамбургер - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Depositphotos / VadimVasenin
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перекусы на ходу могут вызвать нарушение дыхания и переедание, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"При приеме пищи на ходу нарушается слаженная работа дыхательных и пищеварительных путей, возникает риск попадания пищи в верхние дыхательные пути. В результате можно подавиться - синдром непроходимости дыхательных путей, сопровождающийся нарушением дыхания, что может привести к фатальным последствиям", - рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что также при быстром торопливом приеме пищи человек не успевает почувствовать насыщение, которое возникает в среднем через 20 минут после начала приема пищи, и в результате переедает.
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