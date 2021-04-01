https://ria.ru/20210401/perekus-1603747053.html

Диетолог рассказала об опасности перекусов на ходу

Диетолог рассказала об опасности перекусов на ходу

Перекусы на ходу могут вызвать нарушение дыхания и переедание, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:48

2021-04-01T10:48

2021-04-01T10:49

антонина стародубова

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перекусы на ходу могут вызвать нарушение дыхания и переедание, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."При приеме пищи на ходу нарушается слаженная работа дыхательных и пищеварительных путей, возникает риск попадания пищи в верхние дыхательные пути. В результате можно подавиться - синдром непроходимости дыхательных путей, сопровождающийся нарушением дыхания, что может привести к фатальным последствиям", - рассказала Стародубова.Диетолог отметила, что также при быстром торопливом приеме пищи человек не успевает почувствовать насыщение, которое возникает в среднем через 20 минут после начала приема пищи, и в результате переедает.

https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антонина стародубова, общество