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Диетолог рассказала об опасности перекусов на ходу
Диетолог рассказала об опасности перекусов на ходу
Перекусы на ходу могут вызвать нарушение дыхания и переедание, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:48
2021-04-01T10:48
2021-04-01T10:49
антонина стародубова
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перекусы на ходу могут вызвать нарушение дыхания и переедание, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."При приеме пищи на ходу нарушается слаженная работа дыхательных и пищеварительных путей, возникает риск попадания пищи в верхние дыхательные пути. В результате можно подавиться - синдром непроходимости дыхательных путей, сопровождающийся нарушением дыхания, что может привести к фатальным последствиям", - рассказала Стародубова.Диетолог отметила, что также при быстром торопливом приеме пищи человек не успевает почувствовать насыщение, которое возникает в среднем через 20 минут после начала приема пищи, и в результате переедает.
https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html
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антонина стародубова, общество
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Перекусы на ходу могут вызвать нарушение дыхания и переедание, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова
.
"При приеме пищи на ходу нарушается слаженная работа дыхательных и пищеварительных путей, возникает риск попадания пищи в верхние дыхательные пути. В результате можно подавиться - синдром непроходимости дыхательных путей, сопровождающийся нарушением дыхания, что может привести к фатальным последствиям", - рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что также при быстром торопливом приеме пищи человек не успевает почувствовать насыщение, которое возникает в среднем через 20 минут после начала приема пищи, и в результате переедает.