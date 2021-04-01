"Пора бы извиниться": немцы оценили переговоры Путина, Макрона и Меркель
© AP Photo / Pool/Charles PlatiauКанцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 года
© AP Photo / Pool/Charles Platiau
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt оценили новость о переговорах президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Издание опубликовало материал о переговорах трех лидеров, отдельно выделив такую тему разговора, как сотрудничество в области производства вакцин от коронавируса, в том числе российского препарата "Спутник V". Кроме того, как пишет газета, политики затронули темы урегулирования конфликтов на востоке Украины, в Ливии и Сирии, а также ситуацию в Белоруссии. Но наибольший интерес у читателей издания вызвал вопрос вакцин от COVID-19.
"Вакцина должна будет производиться в Баварии! <…> В нынешней ситуации нельзя отвергать вакцину только потому, что она разработана в России. Напротив, это будет политика разрядки в действии!" — написал FrHa.
"Вакцина существует уже полгода. И если до сих пор не улажены формальности, то это не просто халатность, а злой умысел. И за такое надо наказывать!" — добавил joachim h.
"Разве это не та вакцина, над которой весь ЕС потешался еще в прошлом году? Сомневался в ней, потому что она была разработана слишком быстро? Думаю, пора бы извиниться, особенно это относится к немецкой прессе, ведь чего она только ни писала!" — высказался Kaspar H S.
"Говорят, что и китайская вакцина неплохая. Да к тому же дешевая. Почему ее не проверяют? Попытаться стоит. Или ситуация у нас еще недостаточно серьезная?" — предложил альтернативу U. Glück.
"Ну как же быстро все произошло! AstraZeneca как западная вакцина отпадает, на нее больше надежды нет. И вот теперь русская вакцина. Любопытно, как будут объяснять, если эта вакцина окажется более доступной, дешевой и легче переносимой? Более 50 стран уже с успехом ее применяют. Доброе утро, ЕС!" — написал Zeitungsleser.
Но у некоторых читателей все равно остались сомнения по поводу российского препарата.
"Коммунистическую вакцину, хоть из Китая, хоть из России, я себе вколоть не позволю. Я не покупаю ни китайских масок, ни тестов, ни джинсов", —рассказал Ulrike F.
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