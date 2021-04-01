https://ria.ru/20210401/peregovory-1603725509.html

"Пора бы извиниться": немцы оценили переговоры Путина, Макрона и Меркель

"Пора бы извиниться": немцы оценили переговоры Путина, Макрона и Меркель

Читатели немецкой газеты Welt оценили новость о переговорах президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T05:19

2021-04-01T05:19

2021-04-01T05:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

франция

германия

welt

эммануэль макрон

ангела меркель

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt оценили новость о переговорах президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.Издание опубликовало материал о переговорах трех лидеров, отдельно выделив такую тему разговора, как сотрудничество в области производства вакцин от коронавируса, в том числе российского препарата "Спутник V". Кроме того, как пишет газета, политики затронули темы урегулирования конфликтов на востоке Украины, в Ливии и Сирии, а также ситуацию в Белоруссии. Но наибольший интерес у читателей издания вызвал вопрос вакцин от COVID-19."Вакцина существует уже полгода. И если до сих пор не улажены формальности, то это не просто халатность, а злой умысел. И за такое надо наказывать!" — добавил joachim h."Говорят, что и китайская вакцина неплохая. Да к тому же дешевая. Почему ее не проверяют? Попытаться стоит. Или ситуация у нас еще недостаточно серьезная?" — предложил альтернативу U. Glück.Но у некоторых читателей все равно остались сомнения по поводу российского препарата."Коммунистическую вакцину, хоть из Китая, хоть из России, я себе вколоть не позволю. Я не покупаю ни китайских масок, ни тестов, ни джинсов", —рассказал Ulrike F.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210331/peregovory-1603594142.html

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франция

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белоруссия

сирия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, франция, германия, welt, эммануэль макрон, ангела меркель, владимир путин, белоруссия, сирия, украина, в мире