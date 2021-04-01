Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/peregovory-1603725509.html
"Пора бы извиниться": немцы оценили переговоры Путина, Макрона и Меркель
"Пора бы извиниться": немцы оценили переговоры Путина, Макрона и Меркель
Читатели немецкой газеты Welt оценили новость о переговорах президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T05:19
2021-04-01T05:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
франция
германия
welt
эммануэль макрон
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603601578_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_24e6ca67c92ba33b90cd15375b45a0d5.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt оценили новость о переговорах президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.Издание опубликовало материал о переговорах трех лидеров, отдельно выделив такую тему разговора, как сотрудничество в области производства вакцин от коронавируса, в том числе российского препарата "Спутник V". Кроме того, как пишет газета, политики затронули темы урегулирования конфликтов на востоке Украины, в Ливии и Сирии, а также ситуацию в Белоруссии. Но наибольший интерес у читателей издания вызвал вопрос вакцин от COVID-19."Вакцина существует уже полгода. И если до сих пор не улажены формальности, то это не просто халатность, а злой умысел. И за такое надо наказывать!" — добавил joachim h."Говорят, что и китайская вакцина неплохая. Да к тому же дешевая. Почему ее не проверяют? Попытаться стоит. Или ситуация у нас еще недостаточно серьезная?" — предложил альтернативу U. Glück.Но у некоторых читателей все равно остались сомнения по поводу российского препарата."Коммунистическую вакцину, хоть из Китая, хоть из России, я себе вколоть не позволю. Я не покупаю ни китайских масок, ни тестов, ни джинсов", —рассказал Ulrike F.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210331/peregovory-1603594142.html
россия
франция
германия
белоруссия
сирия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603601578_198:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e0ad38c33c2cfa0b8eea07a05ff8e8d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, франция, германия, welt, эммануэль макрон, ангела меркель, владимир путин, белоруссия, сирия, украина, в мире

"Пора бы извиниться": немцы оценили переговоры Путина, Макрона и Меркель

05:19 01.04.2021
 
© AP Photo / Pool/Charles PlatiauКанцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 года
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 года - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Pool/Charles Platiau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt оценили новость о переговорах президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Издание опубликовало материал о переговорах трех лидеров, отдельно выделив такую тему разговора, как сотрудничество в области производства вакцин от коронавируса, в том числе российского препарата "Спутник V". Кроме того, как пишет газета, политики затронули темы урегулирования конфликтов на востоке Украины, в Ливии и Сирии, а также ситуацию в Белоруссии. Но наибольший интерес у читателей издания вызвал вопрос вакцин от COVID-19.
"Вакцина должна будет производиться в Баварии! <…> В нынешней ситуации нельзя отвергать вакцину только потому, что она разработана в России. Напротив, это будет политика разрядки в действии!" — написал FrHa.
"Вакцина существует уже полгода. И если до сих пор не улажены формальности, то это не просто халатность, а злой умысел. И за такое надо наказывать!" — добавил joachim h.
"Разве это не та вакцина, над которой весь ЕС потешался еще в прошлом году? Сомневался в ней, потому что она была разработана слишком быстро? Думаю, пора бы извиниться, особенно это относится к немецкой прессе, ведь чего она только ни писала!" — высказался Kaspar H S.
"Говорят, что и китайская вакцина неплохая. Да к тому же дешевая. Почему ее не проверяют? Попытаться стоит. Или ситуация у нас еще недостаточно серьезная?" — предложил альтернативу U. Glück.

"Ну как же быстро все произошло! AstraZeneca как западная вакцина отпадает, на нее больше надежды нет. И вот теперь русская вакцина. Любопытно, как будут объяснять, если эта вакцина окажется более доступной, дешевой и легче переносимой? Более 50 стран уже с успехом ее применяют. Доброе утро, ЕС!" — написал Zeitungsleser.

Но у некоторых читателей все равно остались сомнения по поводу российского препарата.
"Коммунистическую вакцину, хоть из Китая, хоть из России, я себе вколоть не позволю. Я не покупаю ни китайских масок, ни тестов, ни джинсов", —рассказал Ulrike F.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 12:05
В Киеве прокомментировали переговоры Путина, Макрона и Меркель
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияФранцияГерманияWeltЭммануэль МакронАнгела МеркельВладимир ПутинБелоруссияСирияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:00Песков рассказал о работе по реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи на Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
12:38В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
12:38Косачев призвал принуждать "коллективный Запад" к соблюдению устава ООН
12:34Повторный беспилотный полет корабля Boeing к МКС отложили до лета
12:30ЦБ рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с "платежным рабством"
Лента новостейМолния