https://ria.ru/20210401/park-1603815496.html

Руденя: в Верхневолжье создадут первый в регионе природный парк

Руденя: в Верхневолжье создадут первый в регионе природный парк

В Верхневолжье на площадке особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Калязинском районе создадут природный парк "Острова Спировские", соответствующее... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:28

2021-04-01T16:28

2021-04-01T16:28

тверская область

игорь руденя

калязин

тверская область

калязинский район

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ТВЕРЬ, 1 апр – РИА Новости. В Верхневолжье на площадке особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Калязинском районе создадут природный парк "Острова Спировские", соответствующее решение принято на заседании президиума правительства Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Парк станет первой такого рода зоной на территории области. Речные острова, где планируется создать природный парк, расположены на Волге под Калязином. Площадь "Островов Спировских" – более 217 гектаров. В основном они покрыты лесом, в частности, на самом крупном острове произрастают 170-летние сосны. В парке планируют развивать рекреационный туризм. На центральном острове будут созданы две зоны – функциональная и рекреационная. В функциональной зоне парка установят режим охраны, который подразумевает запреты на строительство объектов, рубку леса, стоянки и проезд транспорта, промышленный сбор ягод, разведение костров и другие ограничения. При этом там возможно проведение научных исследований, организованных экскурсий, создание экотроп, сбор жителями ягод и грибов.В рекреационной зоне допускается создание пикниковых площадок и туристских стоянок, обустройство пляжей. На "Островах Спировских" планируют развернуть глэмпинги, организовывать геокешинг, лектории и другие мероприятия. Такие проекты уже прорабатываются с инвесторами. Прогнозная посещаемость составит 15 тысяч человек в год.Губернатор области Игорь Руденя поставил ряд задач при создании природного парка. В частности он заявил о необходимости обеспечения безопасности жителей и гостей Верхневолжья, которые будут посещать парк, в том числе безопасности на водных объектах.

https://ria.ru/20210316/pozhar-1601512439.html

калязин

тверская область

калязинский район

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игорь руденя, калязин, тверская область, калязинский район