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Тверская область
https://ria.ru/20210401/park-1603815496.html
Руденя: в Верхневолжье создадут первый в регионе природный парк
Руденя: в Верхневолжье создадут первый в регионе природный парк
В Верхневолжье на площадке особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Калязинском районе создадут природный парк "Острова Спировские", соответствующее... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:28
2021-04-01T16:28
тверская область
игорь руденя
калязин
тверская область
калязинский район
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ТВЕРЬ, 1 апр – РИА Новости. В Верхневолжье на площадке особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Калязинском районе создадут природный парк "Острова Спировские", соответствующее решение принято на заседании президиума правительства Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Парк станет первой такого рода зоной на территории области. Речные острова, где планируется создать природный парк, расположены на Волге под Калязином. Площадь "Островов Спировских" – более 217 гектаров. В основном они покрыты лесом, в частности, на самом крупном острове произрастают 170-летние сосны. В парке планируют развивать рекреационный туризм. На центральном острове будут созданы две зоны – функциональная и рекреационная. В функциональной зоне парка установят режим охраны, который подразумевает запреты на строительство объектов, рубку леса, стоянки и проезд транспорта, промышленный сбор ягод, разведение костров и другие ограничения. При этом там возможно проведение научных исследований, организованных экскурсий, создание экотроп, сбор жителями ягод и грибов.В рекреационной зоне допускается создание пикниковых площадок и туристских стоянок, обустройство пляжей. На "Островах Спировских" планируют развернуть глэмпинги, организовывать геокешинг, лектории и другие мероприятия. Такие проекты уже прорабатываются с инвесторами. Прогнозная посещаемость составит 15 тысяч человек в год.Губернатор области Игорь Руденя поставил ряд задач при создании природного парка. В частности он заявил о необходимости обеспечения безопасности жителей и гостей Верхневолжья, которые будут посещать парк, в том числе безопасности на водных объектах.
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калязин
тверская область
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игорь руденя, калязин, тверская область, калязинский район

Руденя: в Верхневолжье создадут первый в регионе природный парк

16:28 01.04.2021
 
© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Игорь Руденя на заседании Президиума Правительства Тверской области
Губернатор Игорь Руденя на заседании Президиума Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 апр – РИА Новости. В Верхневолжье на площадке особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Калязинском районе создадут природный парк "Острова Спировские", соответствующее решение принято на заседании президиума правительства Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Парк станет первой такого рода зоной на территории области. Речные острова, где планируется создать природный парк, расположены на Волге под Калязином. Площадь "Островов Спировских" – более 217 гектаров. В основном они покрыты лесом, в частности, на самом крупном острове произрастают 170-летние сосны.
В парке планируют развивать рекреационный туризм. На центральном острове будут созданы две зоны – функциональная и рекреационная.
В функциональной зоне парка установят режим охраны, который подразумевает запреты на строительство объектов, рубку леса, стоянки и проезд транспорта, промышленный сбор ягод, разведение костров и другие ограничения. При этом там возможно проведение научных исследований, организованных экскурсий, создание экотроп, сбор жителями ягод и грибов.
В рекреационной зоне допускается создание пикниковых площадок и туристских стоянок, обустройство пляжей. На "Островах Спировских" планируют развернуть глэмпинги, организовывать геокешинг, лектории и другие мероприятия. Такие проекты уже прорабатываются с инвесторами. Прогнозная посещаемость составит 15 тысяч человек в год.
Губернатор области Игорь Руденя поставил ряд задач при создании природного парка. В частности он заявил о необходимости обеспечения безопасности жителей и гостей Верхневолжья, которые будут посещать парк, в том числе безопасности на водных объектах.
Природный пожар в Лазаревском районе около села Барановка на территории Сочинского национального парка - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 16:53Тверская область
В Верхневолжье количество лесных пожаров сократилось более чем в 8 раз
 
Тверская областьИгорь РуденяКалязинТверская областьКалязинский район
 
 
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