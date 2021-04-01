Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:18 01.04.2021 (обновлено: 01:19 01.04.2021)
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Память телефона может быть переполнена, даже если вы не пользуетесь им активно и не храните большую фотогалерею, не закачиваете игры или фильмы. Дело в том, что память мобильного устройства, даже только что купленного в магазине, уже занята системными файлами. Их хранит постоянная память телефона. Кроме нее есть еще оперативная память. Она нужна для работы приложений, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
"Если картинки, видео и прочие файлы с телефона можно удалить, то файлы (cookies) работающих приложений так просто не почистишь. Бывают ситуации, когда телефон кажется абсолютно "чистым" (то есть вы нашли время, удалили из него все ролики и фото и снесли все приложения, которыми не пользовались годами), но памяти все равно осталось очень мало. Это неудивительно", — разъяснила эксперт.
Она обратила внимание, что большой объем памяти может занимать кэш, который создают приложения при работе. Поэтому нужно следить за ними и проверять, какой они нарастили кэш и избавиться от него. В каждом приложении есть опция "почистить кэш".
"Кроме того, учтите, что даже если вы, вроде бы, все удалили и почистили, это еще не значит, что удаленные файлы не сохранились где-то еще. Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удаленные файлы его телефон хранит в папке "недавно удаленные", так что они продолжают занимать место", — указала Ильичева.