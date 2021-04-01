https://ria.ru/20210401/pamyat-1603718542.html

Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона

Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона

Память телефона может быть переполнена, даже если вы не пользуетесь им активно и не храните большую фотогалерею, не закачиваете игры или фильмы. Дело в том, что РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T01:18

2021-04-01T01:18

2021-04-01T01:19

gem4me

россия

смартфоны

apple iphone

технологии

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Память телефона может быть переполнена, даже если вы не пользуетесь им активно и не храните большую фотогалерею, не закачиваете игры или фильмы. Дело в том, что память мобильного устройства, даже только что купленного в магазине, уже занята системными файлами. Их хранит постоянная память телефона. Кроме нее есть еще оперативная память. Она нужна для работы приложений, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Она обратила внимание, что большой объем памяти может занимать кэш, который создают приложения при работе. Поэтому нужно следить за ними и проверять, какой они нарастили кэш и избавиться от него. В каждом приложении есть опция "почистить кэш". "Кроме того, учтите, что даже если вы, вроде бы, все удалили и почистили, это еще не значит, что удаленные файлы не сохранились где-то еще. Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удаленные файлы его телефон хранит в папке "недавно удаленные", так что они продолжают занимать место", — указала Ильичева.

https://ria.ru/20210331/mozg-1603549098.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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gem4me, россия, смартфоны, apple iphone, технологии, общество