В ЦОДД ответили на вопрос о необходимости отбойников на Садовом кольце
Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.
Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.
Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.
Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.
Это привело к столкновению пяти автомобилей.
Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.
Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.
Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.
Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.
Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.
Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.
Это привело к столкновению пяти автомобилей.
Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.
Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.
Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.