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В ЦОДД ответили на вопрос о необходимости отбойников на Садовом кольце
В ЦОДД ответили на вопрос о необходимости отбойников на Садовом кольце
Вопрос установки "отбойников" на Садовом кольце в Москве не рассматривается в плане мероприятий ЦОДД и департамента транспорта, но о нем активно дискутируют... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T19:00
2021-04-02T00:28
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
садовое кольцо (москва)
михаил ефремов
volkswagen group
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вопрос установки "отбойников" на Садовом кольце в Москве не рассматривается в плане мероприятий ЦОДД и департамента транспорта, но о нем активно дискутируют среди населения и экспертов, сообщил заместитель руководителя учреждения - начальник ситуационного центра Александр Евсин."Сейчас такой вопрос не рассматривается в порядке тех мероприятий, которые проводятся департаментом транспорта, центром организации дорожного движения, но, действительно, многие эксперты и многие люди считают, что необходимо разделить полосы, но с учетом сохранения городской среды, чтобы это не выглядело, как магистральная, например, сделать кустарник с бетонными краями", - сказал Евсин в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос о необходимости установки "отбойников" на Садовом кольце после крупного ДТП в четверг.Он отметил, что по вопросу идет дискуссия. "Я надеюсь, что будет принято правильное решение", - добавил он.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen - по данным дептранса, она в реанимации.О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил.Косвенно это подтверждает тот факт, что в одном из видео на TikTok Бил рассказывал подписчикам об этой машине, попутно, в ходе "демонстрации", грубо нарушая правила дорожного движения. Номера на машине из видео и машине, попавшей сегодня в ДТП, одни и те же.Бил называл RS6 "очень опасным автомобилем" и упоминал, что двигатель форсирован до 840 лошадиных сил - против 600 в "базовом" исполнении. Даже в стандартной модификации такое авто разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды.Сейчас, по информации источника, Бил доставлен в следственный отдел УВД по Центральному округу Москвы, где решится вопрос о возбуждении против него уголовного дела.Недалеко от места сегодняшней аварии - тоже на Смоленской площади - 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов осужден на 7,5 года колонии и уже отбывает наказание.
https://ria.ru/20210401/dtp-1603833466.html
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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, садовое кольцо (москва), михаил ефремов, volkswagen group, москва, происшествия

В ЦОДД ответили на вопрос о необходимости отбойников на Садовом кольце

19:00 01.04.2021 (обновлено: 00:28 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили едут по улице
Автомобили едут по улице - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вопрос установки "отбойников" на Садовом кольце в Москве не рассматривается в плане мероприятий ЦОДД и департамента транспорта, но о нем активно дискутируют среди населения и экспертов, сообщил заместитель руководителя учреждения - начальник ситуационного центра Александр Евсин.
"Сейчас такой вопрос не рассматривается в порядке тех мероприятий, которые проводятся департаментом транспорта, центром организации дорожного движения, но, действительно, многие эксперты и многие люди считают, что необходимо разделить полосы, но с учетом сохранения городской среды, чтобы это не выглядело, как магистральная, например, сделать кустарник с бетонными краями", - сказал Евсин в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос о необходимости установки "отбойников" на Садовом кольце после крупного ДТП в четверг.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 17:44
"Решаю все проблемы": чем известен блогер, задержанный за ДТП на Садовом
Он отметил, что по вопросу идет дискуссия. "Я надеюсь, что будет принято правильное решение", - добавил он.
По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen - по данным дептранса, она в реанимации.
О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил.
Косвенно это подтверждает тот факт, что в одном из видео на TikTok Бил рассказывал подписчикам об этой машине, попутно, в ходе "демонстрации", грубо нарушая правила дорожного движения. Номера на машине из видео и машине, попавшей сегодня в ДТП, одни и те же.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 17:02
Резонансные ДТП в Москве в 2010-2021 годах
Бил называл RS6 "очень опасным автомобилем" и упоминал, что двигатель форсирован до 840 лошадиных сил - против 600 в "базовом" исполнении. Даже в стандартной модификации такое авто разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды.
Сейчас, по информации источника, Бил доставлен в следственный отдел УВД по Центральному округу Москвы, где решится вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
Недалеко от места сегодняшней аварии - тоже на Смоленской площади - 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов осужден на 7,5 года колонии и уже отбывает наказание.
"Вы меня снимаете, будто я за рулем был": крупное ДТП на Садовом кольце
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

ДТП на Смоленской площади в Москве
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

Сотрудники ДПС и службы эвакуации на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

Криминалист работает на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

ДТП на Смоленской площади в Москве
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

ДТП на Смоленской площади в Москве
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

Сотрудники службы эвакуации грузят пострадавший в ДТП автомобиль на Смоленской площади в Москве.
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

ДТП на Смоленской площади в Москве
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
 
Эдвард Бил (блогер)Массовое ДТП на Садовом кольцеСадовое кольцо (Москва)Михаил ЕфремовVolkswagen GroupМоскваПроисшествия
 
 
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