https://ria.ru/20210401/otboyniki-1603858542.html

В ЦОДД ответили на вопрос о необходимости отбойников на Садовом кольце

В ЦОДД ответили на вопрос о необходимости отбойников на Садовом кольце

Вопрос установки "отбойников" на Садовом кольце в Москве не рассматривается в плане мероприятий ЦОДД и департамента транспорта, но о нем активно дискутируют... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T19:00

2021-04-01T19:00

2021-04-02T00:28

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

садовое кольцо (москва)

михаил ефремов

volkswagen group

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вопрос установки "отбойников" на Садовом кольце в Москве не рассматривается в плане мероприятий ЦОДД и департамента транспорта, но о нем активно дискутируют среди населения и экспертов, сообщил заместитель руководителя учреждения - начальник ситуационного центра Александр Евсин."Сейчас такой вопрос не рассматривается в порядке тех мероприятий, которые проводятся департаментом транспорта, центром организации дорожного движения, но, действительно, многие эксперты и многие люди считают, что необходимо разделить полосы, но с учетом сохранения городской среды, чтобы это не выглядело, как магистральная, например, сделать кустарник с бетонными краями", - сказал Евсин в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос о необходимости установки "отбойников" на Садовом кольце после крупного ДТП в четверг.Он отметил, что по вопросу идет дискуссия. "Я надеюсь, что будет принято правильное решение", - добавил он.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen - по данным дептранса, она в реанимации.О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил.Косвенно это подтверждает тот факт, что в одном из видео на TikTok Бил рассказывал подписчикам об этой машине, попутно, в ходе "демонстрации", грубо нарушая правила дорожного движения. Номера на машине из видео и машине, попавшей сегодня в ДТП, одни и те же.Бил называл RS6 "очень опасным автомобилем" и упоминал, что двигатель форсирован до 840 лошадиных сил - против 600 в "базовом" исполнении. Даже в стандартной модификации такое авто разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды.Сейчас, по информации источника, Бил доставлен в следственный отдел УВД по Центральному округу Москвы, где решится вопрос о возбуждении против него уголовного дела.Недалеко от места сегодняшней аварии - тоже на Смоленской площади - 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов осужден на 7,5 года колонии и уже отбывает наказание.

https://ria.ru/20210401/dtp-1603833466.html

https://ria.ru/20210401/rezonans-dtp-1603819686.html

садовое кольцо (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, садовое кольцо (москва), михаил ефремов, volkswagen group, москва, происшествия