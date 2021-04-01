Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/oshibka-1603725381.html
NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
Ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 миллионов доз... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T05:06
2021-04-01T05:06
вашингтон
johnson & johnson
нидерланды
балтимор
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567683282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48f730772f8a8180b97bf6b1bce0f8bf.jpg
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson &amp; Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 миллионов доз вакцины, сообщает газета New York Times. Компания уже признала ошибку.Как сообщается, причиной тому стал человеческий фактор. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проводит проверку. Дозы, которые используются сейчас, были произведены в Нидерландах, поэтому проблемы на американском производстве процессу вакцинации пока не помешали. Однако ошибка приведет к задержке поставок доз вакцины в США, отмечает газета.Инцидент больно ударит по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в стране - Johnson &amp; Johnson предполагает лишь одну инъекцию, отмечает издание.В свою очередь Johnson &amp; Johnson официально подтвердили ошибку. "В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не соответствовала стандартам... Данную партию так не разлили по ампулам, она не была допущена до финальных стадий производства", - говорится в заявлении компании.Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson &amp; Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.
https://ria.ru/20210401/astrazenesa-1603722424.html
вашингтон
нидерланды
балтимор
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567683282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43a97194bea76d47021b37d6420a6917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон, johnson & johnson, нидерланды, балтимор, сша, в мире

NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J

05:06 01.04.2021
 
© AP Photo / Mel EvansЛоготип компании Johnson & Johnson
Логотип компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Mel Evans
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 миллионов доз вакцины, сообщает газета New York Times. Компания уже признала ошибку.
Как сообщается, причиной тому стал человеческий фактор. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проводит проверку. Дозы, которые используются сейчас, были произведены в Нидерландах, поэтому проблемы на американском производстве процессу вакцинации пока не помешали. Однако ошибка приведет к задержке поставок доз вакцины в США, отмечает газета.
Инцидент больно ударит по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в стране - Johnson & Johnson предполагает лишь одну инъекцию, отмечает издание.
В свою очередь Johnson & Johnson официально подтвердили ошибку. "В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не соответствовала стандартам... Данную партию так не разлили по ампулам, она не была допущена до финальных стадий производства", - говорится в заявлении компании.
Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
01:26
В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
 
ВашингтонJohnson & JohnsonНидерландыБалтиморСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:00Песков рассказал о работе по реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи на Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
12:38В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
12:38Косачев призвал принуждать "коллективный Запад" к соблюдению устава ООН
12:34Повторный беспилотный полет корабля Boeing к МКС отложили до лета
12:30ЦБ рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с "платежным рабством"
Лента новостейМолния