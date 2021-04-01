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NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
Ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 миллионов доз... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T05:06
2021-04-01T05:06
2021-04-01T05:06
вашингтон
johnson & johnson
нидерланды
балтимор
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 миллионов доз вакцины, сообщает газета New York Times. Компания уже признала ошибку.Как сообщается, причиной тому стал человеческий фактор. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проводит проверку. Дозы, которые используются сейчас, были произведены в Нидерландах, поэтому проблемы на американском производстве процессу вакцинации пока не помешали. Однако ошибка приведет к задержке поставок доз вакцины в США, отмечает газета.Инцидент больно ударит по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в стране - Johnson & Johnson предполагает лишь одну инъекцию, отмечает издание.В свою очередь Johnson & Johnson официально подтвердили ошибку. "В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не соответствовала стандартам... Данную партию так не разлили по ампулам, она не была допущена до финальных стадий производства", - говорится в заявлении компании.Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.
https://ria.ru/20210401/astrazenesa-1603722424.html
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вашингтон, johnson & johnson, нидерланды, балтимор, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости.
Ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson & Johnson
в Балтиморе
, штат Мэриленд
, привела к потере 15 миллионов доз вакцины, сообщает газета New York Times
. Компания уже признала ошибку.
Как сообщается, причиной тому стал человеческий фактор. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проводит проверку. Дозы, которые используются сейчас, были произведены в Нидерландах
, поэтому проблемы на американском производстве процессу вакцинации пока не помешали. Однако ошибка приведет к задержке поставок доз вакцины в США
, отмечает газета.
Инцидент больно ударит по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в стране - Johnson & Johnson предполагает лишь одну инъекцию, отмечает издание.
В свою очередь Johnson & Johnson официально подтвердили ошибку. "В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не соответствовала стандартам... Данную партию так не разлили по ампулам, она не была допущена до финальных стадий производства", - говорится в заявлении компании.
Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.