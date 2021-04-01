https://ria.ru/20210401/okean-1603668650.html

Эксперты рассказали, почему опасно справлять малую нужду в море

Эксперты рассказали, почему опасно справлять малую нужду в море

Эксперты рассказали насколько опасно мочиться в море, сообщает The Sun. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T01:36

2021-04-01T01:36

2021-04-01T01:36

туризм

майорка

туризм

туристы

атлантический океан

новости - туризм

португалия

австралия

мексика

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали насколько опасно мочиться в море, сообщает The Sun.По данным Американского химического общества, даже если бы каждый человек на земле сделал это, то на триллион частей воды пришлось бы 60 частей мочевины.Например, Атлантический океан содержит 350 квинтиллионов литров воды. Его обитатели также справляют нужду, включая финвала (кит), который производит 970 литров мочи в день.Это не вредит океану. Азот в мочевине производит аммиак, он соединяется с водой, а это питает водоросли.Но в некоторых странах из-за отдыхающих, которые не могут дойти до туалета, страдает окружающая среда. Такие туристы отчасти стали причиной того, что бухта Майя Бэй на острове Пхи-Пхи в Таиланде, прославившаяся своим пляжем, была вынуждена закрыться. В Португалии мочиться в море запрещено.Эксперты поясняют, что моча на 95 процентов состоит из воды, но также она содержит ионы натрия и хлорида, отходы, которые образуются в результате расщепления белка, бактерии и следы лекарств, таких как антибиотики и контрацептивы.Азот вызывает рост водорослей, что вредно для кораллов. В частности из-за этого они повреждаются в районе Большого Барьерного рифа в Австралии, залива Канеохе на Гавайях, в мексиканской провинции Кинтана-Роо.Издание напоминает, что правила хорошего тона не позволяют мочиться в море, находясь рядом с другими отдыхающими. В прошлом году исследование показало, что шесть пляжей на Ибице были загрязнены высоким уровнем фекалий. Отдыхающие на Майорке жаловались, что испытывали отвращение, когда в море проплывали человеческие отходы и туалетная бумага, а вода "пахла мочой".

https://ria.ru/20181023/1531064132.html

майорка

атлантический океан

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австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майорка, туризм, туристы, атлантический океан, новости - туризм, португалия, австралия, мексика, гавайи