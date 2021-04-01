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https://ria.ru/20210401/okean-1603668650.html
Эксперты рассказали, почему опасно справлять малую нужду в море
Эксперты рассказали, почему опасно справлять малую нужду в море
Эксперты рассказали насколько опасно мочиться в море, сообщает The Sun. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T01:36
2021-04-01T01:36
туризм
майорка
туризм
туристы
атлантический океан
новости - туризм
португалия
австралия
мексика
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали насколько опасно мочиться в море, сообщает The Sun.По данным Американского химического общества, даже если бы каждый человек на земле сделал это, то на триллион частей воды пришлось бы 60 частей мочевины.Например, Атлантический океан содержит 350 квинтиллионов литров воды. Его обитатели также справляют нужду, включая финвала (кит), который производит 970 литров мочи в день.Это не вредит океану. Азот в мочевине производит аммиак, он соединяется с водой, а это питает водоросли.Но в некоторых странах из-за отдыхающих, которые не могут дойти до туалета, страдает окружающая среда. Такие туристы отчасти стали причиной того, что бухта Майя Бэй на острове Пхи-Пхи в Таиланде, прославившаяся своим пляжем, была вынуждена закрыться. В Португалии мочиться в море запрещено.Эксперты поясняют, что моча на 95 процентов состоит из воды, но также она содержит ионы натрия и хлорида, отходы, которые образуются в результате расщепления белка, бактерии и следы лекарств, таких как антибиотики и контрацептивы.Азот вызывает рост водорослей, что вредно для кораллов. В частности из-за этого они повреждаются в районе Большого Барьерного рифа в Австралии, залива Канеохе на Гавайях, в мексиканской провинции Кинтана-Роо.Издание напоминает, что правила хорошего тона не позволяют мочиться в море, находясь рядом с другими отдыхающими. В прошлом году исследование показало, что шесть пляжей на Ибице были загрязнены высоким уровнем фекалий. Отдыхающие на Майорке жаловались, что испытывали отвращение, когда в море проплывали человеческие отходы и туалетная бумага, а вода "пахла мочой".
https://ria.ru/20181023/1531064132.html
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атлантический океан
португалия
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майорка, туризм, туристы, атлантический океан, новости - туризм, португалия, австралия, мексика, гавайи

Эксперты рассказали, почему опасно справлять малую нужду в море

01:36 01.04.2021
 
© AP Photo / Petros KaradjiasЛюди на пляже Сен-Рафаэль в Лимасоле
Люди на пляже Сен-Рафаэль в Лимасоле - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Petros Karadjias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали насколько опасно мочиться в море, сообщает The Sun.
По данным Американского химического общества, даже если бы каждый человек на земле сделал это, то на триллион частей воды пришлось бы 60 частей мочевины.
Например, Атлантический океан содержит 350 квинтиллионов литров воды. Его обитатели также справляют нужду, включая финвала (кит), который производит 970 литров мочи в день.
Это не вредит океану. Азот в мочевине производит аммиак, он соединяется с водой, а это питает водоросли.
Но в некоторых странах из-за отдыхающих, которые не могут дойти до туалета, страдает окружающая среда. Такие туристы отчасти стали причиной того, что бухта Майя Бэй на острове Пхи-Пхи в Таиланде, прославившаяся своим пляжем, была вынуждена закрыться. В Португалии мочиться в море запрещено.
Эксперты поясняют, что моча на 95 процентов состоит из воды, но также она содержит ионы натрия и хлорида, отходы, которые образуются в результате расщепления белка, бактерии и следы лекарств, таких как антибиотики и контрацептивы.
Азот вызывает рост водорослей, что вредно для кораллов. В частности из-за этого они повреждаются в районе Большого Барьерного рифа в Австралии, залива Канеохе на Гавайях, в мексиканской провинции Кинтана-Роо.
Издание напоминает, что правила хорошего тона не позволяют мочиться в море, находясь рядом с другими отдыхающими. В прошлом году исследование показало, что шесть пляжей на Ибице были загрязнены высоким уровнем фекалий. Отдыхающие на Майорке жаловались, что испытывали отвращение, когда в море проплывали человеческие отходы и туалетная бумага, а вода "пахла мочой".
Пляж Maya Bay, Тайланд - РИА Новости, 1920, 23.10.2018
23 октября 2018, 02:10Туризм
Британские ученые узнали, чем опасна моча в морской и хлорированной воде
 
ТуризмМайоркаТуризмтуристыАтлантический океанНовости - ТуризмПортугалияАвстралияМексикаГавайи
 
 
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