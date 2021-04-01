https://ria.ru/20210401/odessa-1603841131.html

В Одессе осквернили памятник погибшим в Донбассе силовикам

В Одессе осквернили памятник погибшим в Донбассе силовикам

Неизвестные в Одессе облили фекалиями памятник украинским силовикам, погибшим во время вооруженного конфликта в Донбассе, передает в четверг агентство УНИАН. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:37

2021-04-01T17:37

2021-04-01T17:37

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Неизвестные в Одессе облили фекалиями памятник украинским силовикам, погибшим во время вооруженного конфликта в Донбассе, передает в четверг агентство УНИАН."В Одессе памятный знак погибшим воинам АТО ("антитеррористической операции", так власти Украины называют вооруженный конфликт в Донбассе – ред.) облили фекалиями", - говорится в сообщении, к которому прикреплено соответствующее фото.На фото видна надпись на камне: "этот мемориал посвящен воинам, отдавшим свою жизнь за независимость Украины", частично она чем-то залита, вокруг памятника образовалась соответствующая лужа коричневого цвета. По данным агентства, памятник расположен рядом с областной государственной администрацией - на этом месте власти планируют создать сквер современной истории Украины.

https://ria.ru/20210401/donbass-1603820405.html

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донбасс, одесса, украина, в мире