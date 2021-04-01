https://ria.ru/20210401/odessa-1603841131.html
В Одессе осквернили памятник погибшим в Донбассе силовикам
В Одессе осквернили памятник погибшим в Донбассе силовикам
Неизвестные в Одессе облили фекалиями памятник украинским силовикам, погибшим во время вооруженного конфликта в Донбассе, передает в четверг агентство УНИАН. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:37
2021-04-01T17:37
2021-04-01T17:37
донбасс
одесса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603840331_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_cc0483a7f9ac4ea876defd054eab3620.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Неизвестные в Одессе облили фекалиями памятник украинским силовикам, погибшим во время вооруженного конфликта в Донбассе, передает в четверг агентство УНИАН."В Одессе памятный знак погибшим воинам АТО ("антитеррористической операции", так власти Украины называют вооруженный конфликт в Донбассе – ред.) облили фекалиями", - говорится в сообщении, к которому прикреплено соответствующее фото.На фото видна надпись на камне: "этот мемориал посвящен воинам, отдавшим свою жизнь за независимость Украины", частично она чем-то залита, вокруг памятника образовалась соответствующая лужа коричневого цвета. По данным агентства, памятник расположен рядом с областной государственной администрацией - на этом месте власти планируют создать сквер современной истории Украины.
https://ria.ru/20210401/donbass-1603820405.html
донбасс
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603840331_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_695a61f37110c09e808a5c32088bdca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, одесса, украина, в мире