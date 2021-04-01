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В Одессе осквернили памятник погибшим в Донбассе силовикам
В Одессе осквернили памятник погибшим в Донбассе силовикам
Неизвестные в Одессе облили фекалиями памятник украинским силовикам, погибшим во время вооруженного конфликта в Донбассе, передает в четверг агентство УНИАН. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:37
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Неизвестные в Одессе облили фекалиями памятник украинским силовикам, погибшим во время вооруженного конфликта в Донбассе, передает в четверг агентство УНИАН."В Одессе памятный знак погибшим воинам АТО ("антитеррористической операции", так власти Украины называют вооруженный конфликт в Донбассе – ред.) облили фекалиями", - говорится в сообщении, к которому прикреплено соответствующее фото.На фото видна надпись на камне: "этот мемориал посвящен воинам, отдавшим свою жизнь за независимость Украины", частично она чем-то залита, вокруг памятника образовалась соответствующая лужа коричневого цвета. По данным агентства, памятник расположен рядом с областной государственной администрацией - на этом месте власти планируют создать сквер современной истории Украины.
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донбасс, одесса, украина, в мире

В Одессе осквернили памятник погибшим в Донбассе силовикам

17:37 01.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМероприятия в память о событиях 2 мая 2014 года в Одессе
Мероприятия в память о событиях 2 мая 2014 года в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Неизвестные в Одессе облили фекалиями памятник украинским силовикам, погибшим во время вооруженного конфликта в Донбассе, передает в четверг агентство УНИАН.
"В Одессе памятный знак погибшим воинам АТО ("антитеррористической операции", так власти Украины называют вооруженный конфликт в Донбассе – ред.) облили фекалиями", - говорится в сообщении, к которому прикреплено соответствующее фото.
На фото видна надпись на камне: "этот мемориал посвящен воинам, отдавшим свою жизнь за независимость Украины", частично она чем-то залита, вокруг памятника образовалась соответствующая лужа коричневого цвета. По данным агентства, памятник расположен рядом с областной государственной администрацией - на этом месте власти планируют создать сквер современной истории Украины.
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