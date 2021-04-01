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Госдеп обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине
Госдеп обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине
Госдеп США обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T21:59
2021-04-01T22:34
россия
нед прайс
обсе
верховная рада украины
нато
государственный департамент сша
москва
сша
киев
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Госдеп США обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине.Представитель госдепа Нед Прайс на брифинге обвинил Москву в "эскалации и провокациях"."Мы весьма обеспокоены недавней эскалации агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины", - сказал Прайс."Мы будем возражать на агрессивные действия, имеющие целью запугивать и угрожать нашему партнеру Украине", - добавил он.По его словам, "российские дестабилизирующие действия подрывают намерения по деэскалации, достигнутые по соглашению под эгидой ОБСЕ в июле прошлого года"."Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной. Мы обсуждаем нашу обеспокоенность относительно этой растущей напряженности и нарушения режима прекращения огня с нашими коллегами по НАТО", - сказал Прайс.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210401/maniya-1603822185.html
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россия, нед прайс, обсе, верховная рада украины, нато, государственный департамент сша, москва, сша, киев, в мире

Госдеп обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине

21:59 01.04.2021 (обновлено: 22:34 01.04.2021)
 
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Госдеп США обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине.
Представитель госдепа Нед Прайс на брифинге обвинил Москву в "эскалации и провокациях".
"Мы весьма обеспокоены недавней эскалации агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины", - сказал Прайс.
"Мы будем возражать на агрессивные действия, имеющие целью запугивать и угрожать нашему партнеру Украине", - добавил он.
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По его словам, "российские дестабилизирующие действия подрывают намерения по деэскалации, достигнутые по соглашению под эгидой ОБСЕ в июле прошлого года".
"Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной. Мы обсуждаем нашу обеспокоенность относительно этой растущей напряженности и нарушения режима прекращения огня с нашими коллегами по НАТО", - сказал Прайс.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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