https://ria.ru/20210401/obvinenie-1603877271.html

Госдеп обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине

Госдеп обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине

Госдеп США обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T21:59

2021-04-01T21:59

2021-04-01T22:34

россия

нед прайс

обсе

верховная рада украины

нато

государственный департамент сша

москва

сша

киев

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Госдеп США обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине.Представитель госдепа Нед Прайс на брифинге обвинил Москву в "эскалации и провокациях"."Мы весьма обеспокоены недавней эскалации агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины", - сказал Прайс."Мы будем возражать на агрессивные действия, имеющие целью запугивать и угрожать нашему партнеру Украине", - добавил он.По его словам, "российские дестабилизирующие действия подрывают намерения по деэскалации, достигнутые по соглашению под эгидой ОБСЕ в июле прошлого года"."Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной. Мы обсуждаем нашу обеспокоенность относительно этой растущей напряженности и нарушения режима прекращения огня с нашими коллегами по НАТО", - сказал Прайс.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210401/maniya-1603822185.html

https://ria.ru/20210401/dipmissii-1603877896.html

россия

москва

сша

киев

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россия, нед прайс, обсе, верховная рада украины, нато, государственный департамент сша, москва, сша, киев, в мире