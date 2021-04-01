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Госдеп США возложил на Россию ответственность за ухудшение отношений
Госдеп США возложил на Россию ответственность за ухудшение отношений
США винят Россию в ухудшении отношений, не исключая тактического совпадения интересов, заявил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T21:51
2021-04-02T00:55
россия
нед прайс
сергей лавров
государственный департамент сша
москва
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США винят Россию в ухудшении отношений, не исключая тактического совпадения интересов, заявил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о состоянии двусторонних связей."Я знаю о словах российского министра, но также и о том, на каком фоне (они сказаны). Для нас важно, почему мы оказались там, где мы находимся, в наших двусторонних отношениях с Россией", - сказал Прайс.Он перечислил список претензий США к РФ, включая "нападение на демократию в 2016 и 2020 году", сообщения о наградах талибам за головы американских солдат, обвинения в кибератаках и взломе SolarWinds, задержание Алексея Навального и Украину. В этих обвинениях, по словам Прайса, и заключается причина ухудшения двусторонних отношений. Москва все обвинения отрицает."По-прежнему правда, что мы ищем стабильных и предсказуемых отношений с Россией. То, что у нас такие глубокие разногласия, а отношения находятся там, где они находятся, - это еще не значит, что не будет никаких областей тактического совпадения (интересов)", - сказал Прайс.Ранее МИД России пригласил для консультаций в Москву посла РФ в США Анатолия Антонова. Вопрос о сроках его возвращения в Вашингтон еще не решен, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что вопрос о сроках возвращения Антонова в Вашингтон будет решать президент Владимир Путин.
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россия, нед прайс, сергей лавров, государственный департамент сша, москва, вашингтон (город), сша

Госдеп США возложил на Россию ответственность за ухудшение отношений

21:51 01.04.2021 (обновлено: 00:55 02.04.2021)
 
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США винят Россию в ухудшении отношений, не исключая тактического совпадения интересов, заявил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о состоянии двусторонних связей.
"Я знаю о словах российского министра, но также и о том, на каком фоне (они сказаны). Для нас важно, почему мы оказались там, где мы находимся, в наших двусторонних отношениях с Россией", - сказал Прайс.
Он перечислил список претензий США к РФ, включая "нападение на демократию в 2016 и 2020 году", сообщения о наградах талибам за головы американских солдат, обвинения в кибератаках и взломе SolarWinds, задержание Алексея Навального и Украину. В этих обвинениях, по словам Прайса, и заключается причина ухудшения двусторонних отношений. Москва все обвинения отрицает.
"По-прежнему правда, что мы ищем стабильных и предсказуемых отношений с Россией. То, что у нас такие глубокие разногласия, а отношения находятся там, где они находятся, - это еще не значит, что не будет никаких областей тактического совпадения (интересов)", - сказал Прайс.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 16:24
США страдают манией величия, заявили в МИД
Ранее МИД России пригласил для консультаций в Москву посла РФ в США Анатолия Антонова. Вопрос о сроках его возвращения в Вашингтон еще не решен, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что вопрос о сроках возвращения Антонова в Вашингтон будет решать президент Владимир Путин.
 
РоссияНед ПрайсСергей ЛавровГосударственный департамент СШАМоскваВашингтон (город)США
 
 
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