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В ДНР заявили об обстреле окраины Донецка со стороны силовиков

В ДНР заявили об обстреле окраины Донецка со стороны силовиков

Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка из гранатомёта, повреждение получил один дом, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:30

2021-04-01T09:30

2021-04-01T09:30

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка из гранатомёта, повреждение получил один дом, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Он отметил, что обстрел был зафиксирован в 6.40 (совпадает с мск). С позиций украинских силовиков по населенному пункту Александровка, на окраине Донецка, было выпущено шесть гранат из СПГ."Сегодня утром, в результате обстрела зафиксировано повреждение кровли. По предварительным данным, жертв нет", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210331/donbass-1603717633.html

донбасс

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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сцкк, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире