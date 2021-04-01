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В ДНР заявили об обстреле окраины Донецка со стороны силовиков
В ДНР заявили об обстреле окраины Донецка со стороны силовиков
Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка из гранатомёта, повреждение получил один дом, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:30
2021-04-01T09:30
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка из гранатомёта, повреждение получил один дом, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Он отметил, что обстрел был зафиксирован в 6.40 (совпадает с мск). С позиций украинских силовиков по населенному пункту Александровка, на окраине Донецка, было выпущено шесть гранат из СПГ."Сегодня утром, в результате обстрела зафиксировано повреждение кровли. По предварительным данным, жертв нет", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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сцкк, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире

В ДНР заявили об обстреле окраины Донецка со стороны силовиков

09:30 01.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка из гранатомёта, повреждение получил один дом, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Он отметил, что обстрел был зафиксирован в 6.40 (совпадает с мск). С позиций украинских силовиков по населенному пункту Александровка, на окраине Донецка, было выпущено шесть гранат из СПГ.
"Сегодня утром, в результате обстрела зафиксировано повреждение кровли. По предварительным данным, жертв нет", - сказал представитель ведомства.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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СЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
 
 
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