https://ria.ru/20210401/novocheboksarsk-1603792875.html

Врачи сообщили о состоянии упавшего из окна в Новочебоксарске мальчика

Врачи сообщили о состоянии упавшего из окна в Новочебоксарске мальчика

Мальчику, выжившему после падения с 25-го этажа в Новочебоксарске, стало лучше, он поправляется, сообщает пресс-служба главы Чувашии со ссылкой на данные... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:22

2021-04-01T14:22

2021-04-01T14:25

здоровье - общество

новочебоксарск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Мальчику, выжившему после падения с 25-го этажа в Новочебоксарске, стало лучше, он поправляется, сообщает пресс-служба главы Чувашии со ссылкой на данные регионального минздрава.Сообщение о падении 11-летнего ребенка с 25 этажа жилого дома на улице Винокурова в Новочебоксарске поступило 18 марта около 9.00. Мальчик упал на припаркованную возле подъезда "Газель". Ребенка доставили в реанимацию Республиканской детской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии и прооперировали. Через четыре дня ребенка перевели из реанимации в отделение травматологии."Мальчику, упавшему с 25-го этажа жилого дома в Новочебокарске, стало лучше. Врачи боролись за жизнь ребенка несколько недель, сейчас он идет на поправку. За здоровьем мальчика наблюдают врачи, с ним работают психологи", - сообщили в региональном минздраве.Ранее глава Чувашии сообщил, что мальчик утром в четверг сбежал из школы и оставил родителям записку. Прокуратура Чувашии проводит проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей и школы мальчика. По предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла.

https://ria.ru/20210318/novocheboksarsk-1601779627.html

https://ria.ru/20210112/shkolnik-1592711695.html

новочебоксарск

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здоровье - общество, новочебоксарск, происшествия