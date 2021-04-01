https://ria.ru/20210401/novocheboksarsk-1603792875.html
Врачи сообщили о состоянии упавшего из окна в Новочебоксарске мальчика
Врачи сообщили о состоянии упавшего из окна в Новочебоксарске мальчика
Мальчику, выжившему после падения с 25-го этажа в Новочебоксарске, стало лучше, он поправляется, сообщает пресс-служба главы Чувашии со ссылкой на данные... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:22
2021-04-01T14:22
2021-04-01T14:25
здоровье - общество
новочебоксарск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Мальчику, выжившему после падения с 25-го этажа в Новочебоксарске, стало лучше, он поправляется, сообщает пресс-служба главы Чувашии со ссылкой на данные регионального минздрава.Сообщение о падении 11-летнего ребенка с 25 этажа жилого дома на улице Винокурова в Новочебоксарске поступило 18 марта около 9.00. Мальчик упал на припаркованную возле подъезда "Газель". Ребенка доставили в реанимацию Республиканской детской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии и прооперировали. Через четыре дня ребенка перевели из реанимации в отделение травматологии."Мальчику, упавшему с 25-го этажа жилого дома в Новочебокарске, стало лучше. Врачи боролись за жизнь ребенка несколько недель, сейчас он идет на поправку. За здоровьем мальчика наблюдают врачи, с ним работают психологи", - сообщили в региональном минздраве.Ранее глава Чувашии сообщил, что мальчик утром в четверг сбежал из школы и оставил родителям записку. Прокуратура Чувашии проводит проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей и школы мальчика. По предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла.
https://ria.ru/20210318/novocheboksarsk-1601779627.html
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здоровье - общество, новочебоксарск, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости.
Мальчику, выжившему после падения с 25-го этажа в Новочебоксарске
, стало лучше, он поправляется, сообщает пресс-служба главы Чувашии со ссылкой на данные регионального минздрава.
Сообщение о падении 11-летнего ребенка с 25 этажа жилого дома на улице Винокурова в Новочебоксарске поступило 18 марта около 9.00. Мальчик упал на припаркованную возле подъезда "Газель". Ребенка доставили в реанимацию Республиканской детской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии и прооперировали. Через четыре дня ребенка перевели из реанимации в отделение травматологии.
"Мальчику, упавшему с 25-го этажа жилого дома в Новочебокарске, стало лучше. Врачи боролись за жизнь ребенка несколько недель, сейчас он идет на поправку. За здоровьем мальчика наблюдают врачи, с ним работают психологи", - сообщили в региональном минздраве.
Ранее глава Чувашии сообщил, что мальчик утром в четверг сбежал из школы и оставил родителям записку. Прокуратура Чувашии проводит проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей и школы мальчика. По предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла.