https://ria.ru/20210401/neft-1603816896.html

Новак рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на рынок нефти

Новак рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на рынок нефти

Распространение в мире вакцинации от COVID-19 позволяет смотреть на будущее нефтяного рынка с оптимизмом, но тем не менее впереди еще много неопределенностей,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:09

2021-04-01T16:09

2021-04-01T17:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

цены на нефть

коронавирусы

весь мир

опек

александр новак

саудовская аравия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Распространение в мире вакцинации от COVID-19 позволяет смотреть на будущее нефтяного рынка с оптимизмом, но тем не менее впереди еще много неопределенностей, касающихся ситуации в Европе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на открытии заседания стран ОПЕК+."Развивающаяся кампания по вакцинации дает свой результат и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, хотя, конечно, нельзя забывать, что впереди еще и много неопределенностей, о чем говорил и его королевское высочество (министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман - ред.) относительно той ситуации, которая пока еще есть в Европе", - сказал Новак.

https://ria.ru/20210331/neft-1603446353.html

весь мир

саудовская аравия

европа

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