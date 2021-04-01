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Новак рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на рынок нефти
Новак рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на рынок нефти
Распространение в мире вакцинации от COVID-19 позволяет смотреть на будущее нефтяного рынка с оптимизмом, но тем не менее впереди еще много неопределенностей,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:09
2021-04-01T16:09
2021-04-01T17:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
цены на нефть
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Распространение в мире вакцинации от COVID-19 позволяет смотреть на будущее нефтяного рынка с оптимизмом, но тем не менее впереди еще много неопределенностей, касающихся ситуации в Европе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на открытии заседания стран ОПЕК+."Развивающаяся кампания по вакцинации дает свой результат и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, хотя, конечно, нельзя забывать, что впереди еще и много неопределенностей, о чем говорил и его королевское высочество (министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман - ред.) относительно той ситуации, которая пока еще есть в Европе", - сказал Новак.
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