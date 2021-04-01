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Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти
Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти
Ситуация на нефтяном рынке улучшилась по сравнению с последней встречей ОПЕК+, наблюдается дефицит в 2 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:04
2021-04-01T16:04
опек
александр новак
экономика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ситуация на нефтяном рынке улучшилась по сравнению с последней встречей ОПЕК+, наблюдается дефицит в 2 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."С момента нашего прошлого разговора и благодаря совместным действиям ситуация улучшилась, динамика остается положительной, дефицит на рынке сейчас составляет около 2 миллионов баррелей в сутки", - сказал Новак в ходе заседания ОПЕК+.
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опек, александр новак, экономика

Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти

16:04 01.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ситуация на нефтяном рынке улучшилась по сравнению с последней встречей ОПЕК+, наблюдается дефицит в 2 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"С момента нашего прошлого разговора и благодаря совместным действиям ситуация улучшилась, динамика остается положительной, дефицит на рынке сейчас составляет около 2 миллионов баррелей в сутки", - сказал Новак в ходе заседания ОПЕК+.
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ОПЕКАлександр НовакЭкономика
 
 
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