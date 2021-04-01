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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210401/nastoyatel-1603830419.html
Настоятель храма в Ростове-на-Дону покончил с собой
Настоятель храма в Ростове-на-Дону покончил с собой
Глава отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии Андрей Немыкин покончил с собой, сообщил РИА... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:01
2021-04-01T19:22
религия и мировоззрение
религия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Глава отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии Андрей Немыкин покончил с собой, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский."К огромному сожалению, отец Андрей наложил на себя руки… Утром его супруга обнаружила его тело рядом с домом", - сказал он.По словам Петровского, Немыкин продолжительное время испытывал сильные боли в спине и с трудом передвигался. "Внешне он сохранял трезвость ума и бодрость, но, видимо, было внутреннее напряжение, травма, которая так себя проявила", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в семье у Немыкина все было благополучно, паства его любила. "К сожалению, это огромная ошибка и трагедия, потому что из-за его самоубийства над ним не имеют права даже совершать отпевание. Церковные каноны с древнейших времен очень строги к самоубийцам, считают это не просто смертельным грехом, а грехом непростительным", - сказал Петровский.Немыкин родился в 1965 году, служил священником с 1992 года. Он возглавлял отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии, был настоятелем в храме Дмитрия Донского. Будучи светским человеком, участвовал в военной кампании в Чечне, где был контужен. Награжден медалью святого Димитрия Донского II степени, наградами внутренних войск МВД РФ.
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религия, происшествия

Настоятель храма в Ростове-на-Дону покончил с собой

17:01 01.04.2021 (обновлено: 19:22 01.04.2021)
 
© Фото : Ростовская-на-Дону епархия Московского париархатаГлава отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии протоиерей Андрей Немыкин
Глава отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии протоиерей Андрей Немыкин - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Ростовская-на-Дону епархия Московского париархата
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Глава отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии Андрей Немыкин покончил с собой, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
"К огромному сожалению, отец Андрей наложил на себя руки… Утром его супруга обнаружила его тело рядом с домом", - сказал он.
По словам Петровского, Немыкин продолжительное время испытывал сильные боли в спине и с трудом передвигался. "Внешне он сохранял трезвость ума и бодрость, но, видимо, было внутреннее напряжение, травма, которая так себя проявила", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в семье у Немыкина все было благополучно, паства его любила. "К сожалению, это огромная ошибка и трагедия, потому что из-за его самоубийства над ним не имеют права даже совершать отпевание. Церковные каноны с древнейших времен очень строги к самоубийцам, считают это не просто смертельным грехом, а грехом непростительным", - сказал Петровский.
Немыкин родился в 1965 году, служил священником с 1992 года. Он возглавлял отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии, был настоятелем в храме Дмитрия Донского. Будучи светским человеком, участвовал в военной кампании в Чечне, где был контужен. Награжден медалью святого Димитрия Донского II степени, наградами внутренних войск МВД РФ.
Нож - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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