https://ria.ru/20210401/nagrada-1603846660.html
Нижегородского школьника наградили за спасение утопающего ребенка
Нижегородского школьника наградили за спасение утопающего ребенка
Шестнадцатилетнего нижегородского школьника Артема Семенова, который спас тонувшего мальчика, наградили медалью МЧС "За спасение погибающих на водах", сообщает... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:00
2021-04-01T18:00
2021-04-01T19:56
россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
княгинино
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Шестнадцатилетнего нижегородского школьника Артема Семенова, который спас тонувшего мальчика, наградили медалью МЧС "За спасение погибающих на водах", сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Подросток в августе гостил у бабушки в городе Княгинино. Гуляя возле озера, он увидел, как мальчик качается над водой на самодельной "тарзанке". Неожиданно у мальчика сорвались руки, и он упал в озеро. Подросток бросился на помощь к ребенку, который лежал лицом в воде без движения, он был без сознания."Артем не растерялся, без промедления вытащил утопающего из воды, и, уложив его животом к себе на колени и надавливая на спину, удалил воду из дыхательных путей пострадавшего. Между тем дыхание мальчика не восстанавливалось", — отметили в управлении.Тогда школьник перевернул его на спину, убедился, что дыхательные пути свободны, и стал делать ему искусственное дыхание. Через некоторое время тот закашлялся и начал дышать самостоятельно, постепенно приходя в сознание.Артем проводил мальчика до дома, где ему сразу же вызвали скорую помощь.
https://ria.ru/20210219/spasenie-1598128340.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/geroy-1591713989.html
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россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), княгинино