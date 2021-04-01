https://ria.ru/20210401/myanma-1603833249.html

Свергнутого госсоветника Мьянмы обвинили в нарушении закона о гостайне

Свергнутого госсоветника Мьянмы обвинили в нарушении закона о гостайне

Военные Мьянмы, взявшие власть в результате переворота 1 февраля, обвинили свергнутого госсоветника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи в нарушении... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:08

2021-04-01T17:08

2021-04-01T17:08

аун сан су чжи

мьянма

нейпьидо

в мире

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БАНГКОК, 1 апр – РИА Новости. Военные Мьянмы, взявшие власть в результате переворота 1 февраля, обвинили свергнутого госсоветника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи в нарушении закона о государственной тайне, наказание предусматривает до 14 лет тюрьмы, сообщает новостной портал Myanmar Now со ссылкой на одного из адвокатов госсоветника."К уже предъявленным обвинениям в нелегальном ввозе портативной приемопередающей техники, использовании ее без госрегистрации и нарушении закона о режиме чрезвычайного положения, а также добавленным позже обвинениям в получении взяток добавилось дело о нарушении закона о гостайне, действующего еще с колониальных времен", - сообщила порталу адвокат Мин Мин Со, присутствовавшая в четверг на заседании суда по делу Аун Сан Су Чжи.Заседание прошло в режиме видеоконференции, адвокат присутствовала на нем виртуально, находясь в одном из полицейских участков столицы Мьянмы города Нейпьидо.Если предыдущие обвинения грозили национальному лидеру Мьянмы тюремными сроками от одного до двух лет, то за нарушение закона о гостайне Аун Сан Су Чжи может быть осуждена на 14 лет тюрьмы, сообщила адвокат. Она добавила, что в подробности нового дела суд никого не посвятил.Судебное заседание, ранее дважды отложенное из-за неполадок с сигналом интернета, который военные периодически заглушают, чтобы помешать своим противникам координироваться через соцсети, в четверг состоялось, но было кратким, сообщила Мин Мин Со. Она стала единственным адвокатом из группы защиты Аун Сан Су Чжи, допущенным в тот день к участию в заседании. По ее словам, после объявления о новом деле в отношении экс-госсоветника заседание было закрыто, а следующее назначено на 12 апреля.Адвокат отметила, что Аун Сан Су Чжи и бывший президент Мьянмы Вин Мьинт, который также виртуально присутствовал на заседании, "хорошо выглядели и были вполне здоровы".Также Мин Мин Со рассказала о своей попытке сообщить бывшему госсоветнику и президенту о нынешней ситуации в стране, однако ее попытка была пресечена полицейскими. По словам адвоката, у нее сложилось впечатление, что ни Аун Сан Су Чжи, ни свергнутый президент Вин Мьинт ничего не знают о том, что сейчас происходит в стране, сообщает портал.Переворот, аресты и протестыГоссоветник, фактический премьер-министр и национальный лидер Мьянмы 75-летняя Аун Сан Су Чжи была задержана военными 1 февраля одновременно с президентом Вин Мьинтом. В стране был объявлен режим чрезвычайного положения сроком на один год, первый вице-президент передал всю полноту власти военному командованию.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения Чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% госслужащих, включая медработников, присоединились к кампании гражданского неповиновения, покинув рабочие места. За время протестов в столкновениях между их участниками и силами безопасности погибли, по данным правозащитников, более 520 человек.

https://ria.ru/20210331/demokratiya-1603474305.html

https://ria.ru/20210327/myanma-1603141973.html

https://ria.ru/20210222/myanma-1598550129.html

мьянма

нейпьидо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аун сан су чжи, мьянма, нейпьидо, в мире