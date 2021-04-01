Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/mozambik-1603748281.html
Атакованный боевиками в Мозамбике город покинули 8166 человек
Атакованный боевиками в Мозамбике город покинули 8166 человек
Число людей, покинувших подвергшийся атаке боевиков город в Мозамбике, превысило 8 тысяч, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:54
2021-04-01T10:54
нападение боевиков в мозамбике
мозамбик
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_0:110:3219:1921_1920x0_80_0_0_5546a6d0d6c63cb3f98c1905942653e6.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Число людей, покинувших подвергшийся атаке боевиков город в Мозамбике, превысило 8 тысяч, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин.По словам Вачаве, после недавнего нападения на Пальму в нескольких районах страны наблюдается значительный прирост временно перемещенных лиц."По данным на 17.00 (18.00 мск) 31 марта ... примерно 8166 временно перемещенных лиц были зарегистрированы, прибыв пешком, на автобусе, лодке и по воздуху из Пальмы в четыре района. Люди, которым пришлось покинуть дома, продолжают прибывать", - заявила она. По словам Вачаве, еще две лодки, в которых находятся 1112 человек, должны прибыть в порт Пемба.Ранее начальник полиции провинции Пемба Висенте Чикоте сообщил РИА Новости, что боевики покинули захваченный ими город Пальма в Мозамбике, сейчас он находится под контролем вооруженных сил и полиции. Мозамбикские власти не видят угрозы захвата боевиками, ранее атаковавшими Пальму, других городов.Исламистские группировки напали на Пальму в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападения вызывает "крайние опасения". Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек, при этом столкновения между группировками и силами безопасности продолжаются.По оценкам ООН, тысячи людей в ближайшее время будут пытаться покинуть регион разными способами, чтобы добраться до безопасных мест, где им может потребоваться срочная помощь. Гуманитарная воздушная служба ООН уже оказала поддержку в эвакуации наиболее уязвимых слоев населения из Пальмы. Как стало известно РИА Новости, Пальму покинули в том числе около 2 тысяч иностранных работников.
https://ria.ru/20210329/palma-1603332809.html
мозамбик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_ac6bb74ce032d603dd721b15065ce6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нападение боевиков в мозамбике, мозамбик, в мире

Атакованный боевиками в Мозамбике город покинули 8166 человек

10:54 01.04.2021
 
© AP Photo / John BompengoПолиция в Конго
Полиция в Конго - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / John Bompengo
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Число людей, покинувших подвергшийся атаке боевиков город в Мозамбике, превысило 8 тысяч, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин.
По словам Вачаве, после недавнего нападения на Пальму в нескольких районах страны наблюдается значительный прирост временно перемещенных лиц.
"По данным на 17.00 (18.00 мск) 31 марта ... примерно 8166 временно перемещенных лиц были зарегистрированы, прибыв пешком, на автобусе, лодке и по воздуху из Пальмы в четыре района. Люди, которым пришлось покинуть дома, продолжают прибывать", - заявила она. По словам Вачаве, еще две лодки, в которых находятся 1112 человек, должны прибыть в порт Пемба.
Ранее начальник полиции провинции Пемба Висенте Чикоте сообщил РИА Новости, что боевики покинули захваченный ими город Пальма в Мозамбике, сейчас он находится под контролем вооруженных сил и полиции. Мозамбикские власти не видят угрозы захвата боевиками, ранее атаковавшими Пальму, других городов.
Grande Hotel Beira - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 17:04
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в Мозамбике, сообщили СМИ
Исламистские группировки напали на Пальму в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападения вызывает "крайние опасения". Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек, при этом столкновения между группировками и силами безопасности продолжаются.
По оценкам ООН, тысячи людей в ближайшее время будут пытаться покинуть регион разными способами, чтобы добраться до безопасных мест, где им может потребоваться срочная помощь. Гуманитарная воздушная служба ООН уже оказала поддержку в эвакуации наиболее уязвимых слоев населения из Пальмы. Как стало известно РИА Новости, Пальму покинули в том числе около 2 тысяч иностранных работников.
 
Нападение боевиков в МозамбикеМозамбикВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:00Кремль рассказал о работе по реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи на Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
12:38В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
12:38Косачев призвал принуждать "коллективный Запад" к соблюдению устава ООН
12:34Повторный беспилотный полет корабля Boeing к МКС отложили до лета
12:30ЦБ рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с "платежным рабством"
Лента новостейМолния