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Атакованный боевиками в Мозамбике город покинули 8166 человек
Атакованный боевиками в Мозамбике город покинули 8166 человек
Число людей, покинувших подвергшийся атаке боевиков город в Мозамбике, превысило 8 тысяч, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:54
2021-04-01T10:54
2021-04-01T10:54
нападение боевиков в мозамбике
мозамбик
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Число людей, покинувших подвергшийся атаке боевиков город в Мозамбике, превысило 8 тысяч, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин.По словам Вачаве, после недавнего нападения на Пальму в нескольких районах страны наблюдается значительный прирост временно перемещенных лиц."По данным на 17.00 (18.00 мск) 31 марта ... примерно 8166 временно перемещенных лиц были зарегистрированы, прибыв пешком, на автобусе, лодке и по воздуху из Пальмы в четыре района. Люди, которым пришлось покинуть дома, продолжают прибывать", - заявила она. По словам Вачаве, еще две лодки, в которых находятся 1112 человек, должны прибыть в порт Пемба.Ранее начальник полиции провинции Пемба Висенте Чикоте сообщил РИА Новости, что боевики покинули захваченный ими город Пальма в Мозамбике, сейчас он находится под контролем вооруженных сил и полиции. Мозамбикские власти не видят угрозы захвата боевиками, ранее атаковавшими Пальму, других городов.Исламистские группировки напали на Пальму в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападения вызывает "крайние опасения". Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек, при этом столкновения между группировками и силами безопасности продолжаются.По оценкам ООН, тысячи людей в ближайшее время будут пытаться покинуть регион разными способами, чтобы добраться до безопасных мест, где им может потребоваться срочная помощь. Гуманитарная воздушная служба ООН уже оказала поддержку в эвакуации наиболее уязвимых слоев населения из Пальмы. Как стало известно РИА Новости, Пальму покинули в том числе около 2 тысяч иностранных работников.
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нападение боевиков в мозамбике, мозамбик, в мире
ЙОХАННЕСБУРГ, 1 апр - РИА Новости.
Число людей, покинувших подвергшийся атаке боевиков город в Мозамбике
, превысило 8 тысяч, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин.
По словам Вачаве, после недавнего нападения на Пальму в нескольких районах страны наблюдается значительный прирост временно перемещенных лиц.
"По данным на 17.00 (18.00 мск) 31 марта ... примерно 8166 временно перемещенных лиц были зарегистрированы, прибыв пешком, на автобусе, лодке и по воздуху из Пальмы в четыре района. Люди, которым пришлось покинуть дома, продолжают прибывать", - заявила она. По словам Вачаве, еще две лодки, в которых находятся 1112 человек, должны прибыть в порт Пемба.
Ранее начальник полиции провинции Пемба Висенте Чикоте сообщил РИА Новости, что боевики покинули захваченный ими город Пальма в Мозамбике, сейчас он находится под контролем вооруженных сил и полиции. Мозамбикские власти не видят угрозы захвата боевиками, ранее атаковавшими Пальму, других городов.
Исламистские группировки напали на Пальму в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападения вызывает "крайние опасения". Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек, при этом столкновения между группировками и силами безопасности продолжаются.
По оценкам ООН, тысячи людей в ближайшее время будут пытаться покинуть регион разными способами, чтобы добраться до безопасных мест, где им может потребоваться срочная помощь. Гуманитарная воздушная служба ООН уже оказала поддержку в эвакуации наиболее уязвимых слоев населения из Пальмы. Как стало известно РИА Новости, Пальму покинули в том числе около 2 тысяч иностранных работников.