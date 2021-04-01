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Пробки в четверг вечером в Москве могут достичь восьми баллов
Пробки в четверг вечером в Москве могут достичь восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T07:45
2021-04-01T07:45
2021-04-01T07:45
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.Отмечается, что утром в четверг движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах.
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