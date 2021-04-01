https://ria.ru/20210401/moskva-1603728065.html

Пробки в четверг вечером в Москве могут достичь восьми баллов

Пробки в четверг вечером в Москве могут достичь восьми баллов

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T07:45

2021-04-01T07:45

2021-04-01T07:45

москва

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.Отмечается, что утром в четверг движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество