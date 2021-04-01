https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603781493.html
Москалькова рассказала об итогах работы за пять лет
Москалькова рассказала об итогах работы за пять лет
За пять лет аппарат омбудсмена добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти, сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:27
2021-04-01T13:27
2021-04-01T17:21
справедливая россия
госдума рф
политика
татьяна москалькова
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. За пять лет аппарат омбудсмена добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти, сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным."Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые. В результате более 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей", — отметила Москалькова.Всего за пять лет поступило более 205 тысяч обращений (11 тысяч — коллективные). По словам чиновницы, часто встречались жалобы на невыплату зарплаты, применение насилия в колониях, поднимались вопросы ЖКХ, получения социального жилья. Кроме того, в последнее время участились случаи недопуска адвокатов к россиянам, задержанным по административным статьям. В результате работы этого института 25 тысяч человек смогли отстоять права в жилищно-коммунальных спорах. Также две с половиной тысячи жителей получили квартиры и выплаты на покупку жилья, а 70 тысяч работников получили компенсации, совокупный размер которых оценили в 1,3 миллиарда рублей.Госдума 22 апреля 2016 года тайным голосованием избрала Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России. Ее кандидатуру выдвинула фракция "Справедливая Россия". В апреле срок ее полномочий истекает, однако Путин предложил его продлить.
https://ria.ru/20210222/moskalkova-1598544876.html
https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603774813.html
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РИА Новости
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Москалькова: "За пять лет к нам поступило более 205 тысяч обращений"
За пять лет аппарат омбудсмена добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти, сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые. В результате более 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей", — отметила Москалькова.
2021-04-01T13:27
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справедливая россия, госдума рф, политика, татьяна москалькова, владимир путин
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
За пять лет аппарат омбудсмена добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти, сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
на встрече с президентом Владимиром Путиным
.
"Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые. В результате более 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей", — отметила Москалькова.
Всего за пять лет поступило более 205 тысяч обращений (11 тысяч — коллективные). По словам чиновницы, часто встречались жалобы на невыплату зарплаты, применение насилия в колониях, поднимались вопросы ЖКХ, получения социального жилья. Кроме того, в последнее время участились случаи недопуска адвокатов к россиянам, задержанным по административным статьям.
В результате работы этого института 25 тысяч человек смогли отстоять права в жилищно-коммунальных спорах. Также две с половиной тысячи жителей получили квартиры и выплаты на покупку жилья, а 70 тысяч работников получили компенсации, совокупный размер которых оценили в 1,3 миллиарда рублей.
Госдума
22 апреля 2016 года тайным голосованием избрала Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России. Ее кандидатуру выдвинула фракция "Справедливая Россия
". В апреле срок ее полномочий истекает, однако Путин предложил его продлить.