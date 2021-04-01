Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603781493.html
Москалькова рассказала об итогах работы за пять лет
Москалькова рассказала об итогах работы за пять лет
За пять лет аппарат омбудсмена добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти, сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:27
2021-04-01T17:21
справедливая россия
госдума рф
политика
татьяна москалькова
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603823759_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5a9a2456759be3114eec4380177bc92f.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. За пять лет аппарат омбудсмена добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти, сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным."Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые. В результате более 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей", — отметила Москалькова.Всего за пять лет поступило более 205 тысяч обращений (11 тысяч — коллективные). По словам чиновницы, часто встречались жалобы на невыплату зарплаты, применение насилия в колониях, поднимались вопросы ЖКХ, получения социального жилья. Кроме того, в последнее время участились случаи недопуска адвокатов к россиянам, задержанным по административным статьям. В результате работы этого института 25 тысяч человек смогли отстоять права в жилищно-коммунальных спорах. Также две с половиной тысячи жителей получили квартиры и выплаты на покупку жилья, а 70 тысяч работников получили компенсации, совокупный размер которых оценили в 1,3 миллиарда рублей.Госдума 22 апреля 2016 года тайным голосованием избрала Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России. Ее кандидатуру выдвинула фракция "Справедливая Россия". В апреле срок ее полномочий истекает, однако Путин предложил его продлить.
https://ria.ru/20210222/moskalkova-1598544876.html
https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603774813.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Москалькова: "За пять лет к нам поступило более 205 тысяч обращений"
За пять лет аппарат омбудсмена добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти, сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые. В результате более 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей", — отметила Москалькова.
2021-04-01T13:27
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603823759_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_86b53b60758cfcca6bfd8c79e1f21252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справедливая россия, госдума рф, политика, татьяна москалькова, владимир путин

Москалькова рассказала об итогах работы за пять лет

13:27 01.04.2021 (обновлено: 17:21 01.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. За пять лет аппарат омбудсмена добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти, сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые. В результате более 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей", — отметила Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 11:37
Москалькова назвала число поступивших за пять лет обращений
Всего за пять лет поступило более 205 тысяч обращений (11 тысяч — коллективные). По словам чиновницы, часто встречались жалобы на невыплату зарплаты, применение насилия в колониях, поднимались вопросы ЖКХ, получения социального жилья. Кроме того, в последнее время участились случаи недопуска адвокатов к россиянам, задержанным по административным статьям.
В результате работы этого института 25 тысяч человек смогли отстоять права в жилищно-коммунальных спорах. Также две с половиной тысячи жителей получили квартиры и выплаты на покупку жилья, а 70 тысяч работников получили компенсации, совокупный размер которых оценили в 1,3 миллиарда рублей.
Госдума 22 апреля 2016 года тайным голосованием избрала Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России. Ее кандидатуру выдвинула фракция "Справедливая Россия". В апреле срок ее полномочий истекает, однако Путин предложил его продлить.
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 12:54
Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
 
Справедливая РоссияГосдума РФПолитикаТатьяна МоскальковаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния