https://ria.ru/20210401/monastyr-1603497611.html

"Люди устали". Что творится за стенами скандального монастыря на Урале

"Люди устали". Что творится за стенами скандального монастыря на Урале

После ареста экс-схиигумена Сергия Романова конфликт вокруг Среднеуральского монастыря не закончился. Более того, противоречия между его насельниками и... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:05

аналитика - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

бывший схимонах сергий (николай романов)

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

роман силантьев

свердловская область

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. После ареста экс-схиигумена Сергия Романова конфликт вокруг Среднеуральского монастыря не закончился. Более того, противоречия между его насельниками и Екатеринбургской митрополией углубились. Ситуацию обостряют и регулярные визиты силовиков. О том, что сейчас происходит в нашумевшей обители, — в материале РИА Новости.Был Рыжим, стал СилуаномПостом, молитвой и… проверками. С момента ареста Сергия Романова в декабре ворота монастыря открыты всегда. Не столько для паломников, сколько для силовиков. За последние месяцы в обители провели несколько масштабных обысков. В марте, например, стало известно, что там живут две монахини с паспортами еще советского образца. Они сознательно не меняли их на российские, нарушая закон.Впрочем, есть вопросы гораздо серьезнее. В феврале в монастыре искали подозреваемого в убийстве. По версии следствия, в 1999-м Андрей Храмов вместе с подельниками застрелил трех уроженцев Таджикистана. Более 15 лет он скрывался от полицейских по стране. А в 2016-м залег на дно в обители Романова, где сменил криминальное прозвище Рыжий на монашеское имя Силуан. И стал ближайшим помощником экс-схиигумена, в прошлом, кстати, отсидевшего срок за убийство. По информации следствия, именно Силуан писал тексты для многочисленных роликов с участием гуру.После ареста Романова Храмов сбежал, но дело его живет. Монастырь постоянно публикует в Сети видеоролики с участием насельников и прихожан. В их числе очень известные люди: актриса Мария Шукшина, хоккеист Павел Дацюк, участник КВН Дмитрий Смирнов. Все они рассказывают на камеру о "духовном отце", о том, что тот абсолютно чист перед Богом и законом.У следственных органов, однако, иная точка зрения. Сергия Романова обвиняют по трем статьям УК: "Нарушение на право вероисповедания" (ст. 148 ч. 3), "Самоуправство" (ст. 330) и "Склонение к самоубийству" (ст. 110.1).Лидер "на удаленке"Суд продлил бывшему схиигумену срок заключения до конца мая. Однако он управляет общиной из СИЗО: время от времени в Среднеуральском монастыре зачитывают его послания. В последнем он назначил адвокатов Светлану Герасимову и Павла Бабикова официальными представителями обители. Кроме них, никто не общается с журналистами. "На месте же всем управляет коллектив. У каждого собственное послушание: одни отвечают за котельную, другие за столовую, третьи за прачечную. Нет такого, чтобы кто-то в монастыре единолично всем заведовал. Ведь в целом жизнь здесь такая, как и была во все предыдущие годы", — объяснил агентству Бабиков.Богослужения проводят несколько священников — именно они зачитывают воззвания "пастора". Правда, еще прошлым летом их отлучили "за участие в расколе" и отказ поминать патриарха Кирилла на службах. Таким образом, все таинства, что они совершают, недействительны.Но и это не останавливает верующих в святость Романова. Сейчас в монастыре живет более 500 человек. Среди них 25 детей, один — дошкольного возраста. До ареста экс-схиигумена их было больше ста: при обители с середины нулевых работал интернат, где несовершеннолетних воспитывали "в духе православия". Но, по информации СУ СК по Свердловской области, адепты монаха регулярно били учеников. По факту истязания детей завели уголовное дело. Монастырь оказался под пристальным вниманием властей, и это раздражает насельников. "Приходят по разным поводам из разных инстанций. Люди устали", — жалуется Бабиков."Мы не командуем госорганами"Помимо чиновников и сотрудников силовых структур, монастырь проверяют представители Екатеринбургской митрополии. Собственно, с конфликта с ней и началась вся история. Год назад Романов публично проклял местного архиерея за то, что тот закрыл храмы на период пандемии. На примирение схимонах не шел, его сначала лишили сана, а потом вообще отлучили от Церкви. Монастырю назначили нового духовника.Но его не приняла община. Романов приказал запереть ворота: в течение нескольких месяцев внутрь пускали только своих. По канонам верующие обязаны открывать двери представителям епархии, но это случилось только после ареста гуру. Несколько раз на место приезжал митрополит Екатеринбургский Евгений, пытался найти общий язык с насельниками. Все безуспешно. Последователи экс-схиигумена посчитали это провокацией: дескать, на самом деле их хотели выгнать."Мы не прячем камень за пазухой. И не держим на них зла. Лишь хотим их возвращения в Церковь, чтобы они поминали на службе патриарха. Это было бы самой большой радостью для нас. Но пока они даже не дают зайти в храм", — говорит протоиерей Максим Миняйло, глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии.Про храм он упомянул неспроста — в марте суд передал его митрополии. Дело в том, что у построенного почти 20 лет назад монастыря юридически не было собственника. В документах не прописано, что он подчиняется РПЦ. В результате, когда начался конфликт, Романов заявил: земля и все постройки принадлежат только ему. Речь идет о 15 зданиях. Сами прихожане без стеснения называют обитель городом: здесь несколько жилых корпусов, столовая, пекарня, баня и даже ферма. Общая стоимость недвижимости — более миллиарда рублей.Адепты Сергия убеждены, что ради столь "лакомого куска" епархия сотрудничает с силовиками — якобы отсюда проверки и уголовные дела. Отец Максим Миняйло подобные предположения опровергает: "Никогда не было такого, чтоб мы звонили им за помощью, могу засвидетельствовать. Это государственные органы, мы ими не командуем".Что дальше?В епархии подчеркнули, что вообще не могут повлиять на ситуацию в Среднеуральском монастыре, не удается даже толком поговорить с насельниками. Впрочем, непонятна пока и дальнейшая судьба обители. Сейчас суд рассматривает иск о ее передаче в собственность Екатеринбургской митрополии. Ближайшее заседание — 6 апреля. Разбирательство, как замечают участники тяжбы, завершится не скоро.Даже если в итоге окажется права епархия, не факт, что последователи отлученного монаха захотят примиряться, полагает религиовед Роман Силантьев. "Там сформировалась полноценная секта, причем как с Романовым, так и без. А с сектантами, как показывает опыт, договориться невозможно".Эксперт не исключает обострения конфликта — мирно решить проблему уже невозможно. Силантьев ожидает, что закончится все примерно так: "Приедут судебные приставы и выгонят всех". А это, по его мнению, плохой финал эпопеи со Среднеуральским монастырем.

https://ria.ru/20201229/romanov-1591470622.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитика - религия и мировоззрение, бывший схимонах сергий (николай романов), русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), роман силантьев, свердловская область