https://ria.ru/20210401/moldaviya-1603869795.html

Минобороны Молдавии будет следить за соблюдением мер против COVID-19

Минобороны Молдавии будет следить за соблюдением мер против COVID-19

Власти Молдавии вводят новые ограничения из-за COVID-19, следить за поддержанием общественного порядка будет министерство обороны, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T20:26

2021-04-01T20:26

2021-04-01T22:14

распространение коронавируса

аурелий чокой

коронавирус covid-19

коронавирусы

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 1 апр – РИА Новости. Власти Молдавии вводят новые ограничения из-за COVID-19, следить за поддержанием общественного порядка будет министерство обороны, сообщил журналистам исполняющий обязанности премьера стьраны Аурелий Чокой.Молдавский парламент в среду одобрил введение режима ЧП из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Инициативу правительства поддержали 52 депутата правящего большинства, которое состоит из Соцпартии и парламентской группы Pentru Moldova.Помимо этого вводится особый режим работы на территории Молдавии, все предприятия могут привлекать к работе не более 30% персонала. Если невозможно организовать работу дистанционно, то необходимо ввести рабочие смены. Свадьбы будут проводиться в присутствии только молодоженов. Вводится мораторий на проведение государственных проверок предприятий.При этом власти запретили коммунальным службам отключать должников от электроэнергии, отопления, газа или питьевой воды.По словам Чокоя, в дальнейшем власти разработают пакет мер для поддержки экономических агентов, которые могут пострадать из-за ограничений.Принятое решение парламента предусматривает, что распоряжения национальной комиссии по чрезвычайному положению станут обязательными к выполнению для органов власти, экономических агентов, государственных институтов, они будут вступать в силу с момента утверждения. Режим ЧП предусматривает установление специального режима въезда и выезда из страны, введение режима карантина, запрет проводить массовые мероприятия, распоряжение о рационализации потребления продуктов питания, возможность мобилизации граждан для оказания общественно-значимых работ, возможность реквизиции имущества для ликвидации последствий ситуации.

https://ria.ru/20210401/berlin-1603813020.html

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аурелий чокой, коронавирус covid-19, коронавирусы, молдавия, в мире