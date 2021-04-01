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Минобороны Молдавии будет следить за соблюдением мер против COVID-19
Минобороны Молдавии будет следить за соблюдением мер против COVID-19
Власти Молдавии вводят новые ограничения из-за COVID-19, следить за поддержанием общественного порядка будет министерство обороны, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T20:26
2021-04-01T20:26
2021-04-01T22:14
распространение коронавируса
аурелий чокой
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КИШИНЕВ, 1 апр – РИА Новости. Власти Молдавии вводят новые ограничения из-за COVID-19, следить за поддержанием общественного порядка будет министерство обороны, сообщил журналистам исполняющий обязанности премьера стьраны Аурелий Чокой.Молдавский парламент в среду одобрил введение режима ЧП из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Инициативу правительства поддержали 52 депутата правящего большинства, которое состоит из Соцпартии и парламентской группы Pentru Moldova.Помимо этого вводится особый режим работы на территории Молдавии, все предприятия могут привлекать к работе не более 30% персонала. Если невозможно организовать работу дистанционно, то необходимо ввести рабочие смены. Свадьбы будут проводиться в присутствии только молодоженов. Вводится мораторий на проведение государственных проверок предприятий.При этом власти запретили коммунальным службам отключать должников от электроэнергии, отопления, газа или питьевой воды.По словам Чокоя, в дальнейшем власти разработают пакет мер для поддержки экономических агентов, которые могут пострадать из-за ограничений.Принятое решение парламента предусматривает, что распоряжения национальной комиссии по чрезвычайному положению станут обязательными к выполнению для органов власти, экономических агентов, государственных институтов, они будут вступать в силу с момента утверждения. Режим ЧП предусматривает установление специального режима въезда и выезда из страны, введение режима карантина, запрет проводить массовые мероприятия, распоряжение о рационализации потребления продуктов питания, возможность мобилизации граждан для оказания общественно-значимых работ, возможность реквизиции имущества для ликвидации последствий ситуации.
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аурелий чокой, коронавирус covid-19, коронавирусы, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 1 апр – РИА Новости.
Власти Молдавии
вводят новые ограничения из-за COVID-19, следить за поддержанием общественного порядка будет министерство обороны, сообщил журналистам исполняющий обязанности премьера стьраны Аурелий Чокой
.
Молдавский парламент в среду одобрил введение режима ЧП из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Инициативу правительства поддержали 52 депутата правящего большинства, которое состоит из Соцпартии и парламентской группы Pentru Moldova.
"Все учебные заведения, кроме детских садов, будут проводить занятия дистанционно. Вводится запрет на пребывание граждан в общественных местах - в парках, на детских и спортивных площадках, зонах отдыха, всем гражданам при выходе из дома нужно иметь при себе удостоверение личности. Министерство обороны окажет поддержку для соблюдения общественного порядка, патрулирования улиц и т.д." - сказал Чокой.
Помимо этого вводится особый режим работы на территории Молдавии, все предприятия могут привлекать к работе не более 30% персонала. Если невозможно организовать работу дистанционно, то необходимо ввести рабочие смены. Свадьбы будут проводиться в присутствии только молодоженов. Вводится мораторий на проведение государственных проверок предприятий.
При этом власти запретили коммунальным службам отключать должников от электроэнергии, отопления, газа или питьевой воды.
По словам Чокоя, в дальнейшем власти разработают пакет мер для поддержки экономических агентов, которые могут пострадать из-за ограничений.
Принятое решение парламента предусматривает, что распоряжения национальной комиссии по чрезвычайному положению станут обязательными к выполнению для органов власти, экономических агентов, государственных институтов, они будут вступать в силу с момента утверждения. Режим ЧП предусматривает установление специального режима въезда и выезда из страны, введение режима карантина, запрет проводить массовые мероприятия, распоряжение о рационализации потребления продуктов питания, возможность мобилизации граждан для оказания общественно-значимых работ, возможность реквизиции имущества для ликвидации последствий ситуации.