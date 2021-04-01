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Культура
https://ria.ru/20210401/moda-1602985200.html
Скандалы, тенденции и традиции: как прошла Китайская неделя моды
Скандалы, тенденции и традиции: как прошла Китайская неделя моды
Закончилась Неделя моды в Пекине, которая проходила с 24 по 31 марта, причем не в онлайне. Скандал с уйгурским хлопком, повальное увлечение традиционным... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:14
2021-04-01T15:14
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Закончилась Неделя моды в Пекине, которая проходила с 24 по 31 марта, причем не в онлайне. Скандал с уйгурским хлопком, повальное увлечение традиционным китайским костюмом и, конечно, красивые платья с одного из самых масштабных фэшн-смотров – в фотоленте РИА Новости.
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60
стиль жизни, новости культуры, пекин, китай, шанхай, мода, фото, фото

Скандалы, тенденции и традиции: как прошла Китайская неделя моды

15:14 01.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Закончилась Неделя моды в Пекине, которая проходила с 24 по 31 марта, причем не в онлайне. Скандал с уйгурским хлопком, повальное увлечение традиционным китайским костюмом и, конечно, красивые платья с одного из самых масштабных фэшн-смотров – в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2021 / STR

China Fashion Week собрала 64 бренда: марки продемонстрировали свои осенние коллекции. Несмотря на активно обсуждавшиеся во время пандемии мнения, что показы нужно синхронизировать со стартом продаж, дизайнеры продолжают делать дефиле по старинке. То есть с зазором на полгода, который раньше требовался для того, чтобы о вещах успели отписать глянцевые журналы. 

Модель в наряде марки Xiong Ying на Китайской неделе моды в Пекине
1 из 11

China Fashion Week собрала 64 бренда: марки продемонстрировали свои осенние коллекции. Несмотря на активно обсуждавшиеся во время пандемии мнения, что показы нужно синхронизировать со стартом продаж, дизайнеры продолжают делать дефиле по старинке. То есть с зазором на полгода, который раньше требовался для того, чтобы о вещах успели отписать глянцевые журналы. 

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / WANG ZHAO

Без громкого скандала не обошлось. Дизайнер Чжоу Ли после показа своей коллекции поднялась на подиум с букетом из цветов хлопка, заявив, что этот материал – ее любовь.

Жест политический: западные активисты обвиняют производителей хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где его производится 20 процентов от общемирового оборота, в использовании принудительного труда уйгуров.

В результате многие европейские бренды отказались от закупок этого материала в Китае. В ответ жители Поднебесной бойкотируют магазины H&M, Nike и Adidas. Настолько массово, что эти компании закрывают торговые точки в КНР. 

Модель на показе 29-го Международного конкурса молодых модельеров в рамках Недели моды в Пекине
2 из 11

Без громкого скандала не обошлось. Дизайнер Чжоу Ли после показа своей коллекции поднялась на подиум с букетом из цветов хлопка, заявив, что этот материал – ее любовь.

Жест политический: западные активисты обвиняют производителей хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где его производится 20 процентов от общемирового оборота, в использовании принудительного труда уйгуров.

В результате многие европейские бренды отказались от закупок этого материала в Китае. В ответ жители Поднебесной бойкотируют магазины H&M, Nike и Adidas. Настолько массово, что эти компании закрывают торговые точки в КНР. 

© AFP 2021 / WANG ZHAO
© AFP 2021 / WANG ZHAO

Один из общемировых трендов после рокового 2020 – замедление. В мировой моде это выразилось в увлечении традиционными техниками (или их имитациями), благодаря которым обычная вещь выглядит как хенд-мейд.

Впрочем, в Китае любовь к историческому женскому костюму всегда была сильна – это особенности местного патриотического воспитания. Причем не только к платью ципао, которое появилось лишь в 1920-х, но и к ханьфу в целом. 

Модель в наряде марки Xiong Ying перед показом на Китайской неделе моды в Пекине
3 из 11

Один из общемировых трендов после рокового 2020 – замедление. В мировой моде это выразилось в увлечении традиционными техниками (или их имитациями), благодаря которым обычная вещь выглядит как хенд-мейд.

Впрочем, в Китае любовь к историческому женскому костюму всегда была сильна – это особенности местного патриотического воспитания. Причем не только к платью ципао, которое появилось лишь в 1920-х, но и к ханьфу в целом. 

© AFP 2021 / WANG ZHAO
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Традиционное направление на китайской неделе моды представляют марки Chuyan, Heaven Gaia, Grace Chen.

Некоторые устраивали на подиуме старинные чайные церемонии или воссоздавали сложный макияж, который носили знатные китаянки во время династий Хань, Сун, Мин. 

Модель в наряде марки Chuyan на Китайской неделе моды в Пекине
4 из 11

Традиционное направление на китайской неделе моды представляют марки Chuyan, Heaven Gaia, Grace Chen.

Некоторые устраивали на подиуме старинные чайные церемонии или воссоздавали сложный макияж, который носили знатные китаянки во время династий Хань, Сун, Мин. 

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© REUTERS / Tingshu Wang

“Мы слишком долго смотрели на Запад. Пора бы вспомнить, что у нас у самих есть мода, которая существует уже как несколько тысячелетий”, – заявила фэшн-эксперт Ли Диар.

Модели перед показом Китайской неделе моды в Пекине
5 из 11

“Мы слишком долго смотрели на Запад. Пора бы вспомнить, что у нас у самих есть мода, которая существует уже как несколько тысячелетий”, – заявила фэшн-эксперт Ли Диар.

© REUTERS / Tingshu Wang
© REUTERS / Tingshu Wang

China Daily c гордостью заявляет, что в этом году китайские дизайнеры “успешно завоевали своими работами Запад”.

Вот, кстати, список тех, кого издание относит к таким триумфаторам: Uma Wang, DAWEI Studio, MASHAMA, Shiatzy Chen, Jarel Zhang, Calvin Luo, Maison Mai.

Модели на показе марки Yiqi Xia на Китайской неделе моды в Пекине
6 из 11

China Daily c гордостью заявляет, что в этом году китайские дизайнеры “успешно завоевали своими работами Запад”.

Вот, кстати, список тех, кого издание относит к таким триумфаторам: Uma Wang, DAWEI Studio, MASHAMA, Shiatzy Chen, Jarel Zhang, Calvin Luo, Maison Mai.

© REUTERS / Tingshu Wang
© AFP 2021 / STR

Кроме китайцев, на China Fashion Week были дизайнеры из 16 стран и регионов, включая Малайзию, Монголию, Индию, Японию, Австралию и Канаду.

В честь 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Пакистаном организаторы впервые пригласили модельеров из этой страны. Среди 14 участников из Пакистана – Maheen Khan, Tabassum Mughal, Sadaf Malaterre, Diners и Gogi.

Модель на 29-м Международном конкурсе молодых модельеров в рамках Недели моды в Пекине
7 из 11

Кроме китайцев, на China Fashion Week были дизайнеры из 16 стран и регионов, включая Малайзию, Монголию, Индию, Японию, Австралию и Канаду.

В честь 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Пакистаном организаторы впервые пригласили модельеров из этой страны. Среди 14 участников из Пакистана – Maheen Khan, Tabassum Mughal, Sadaf Malaterre, Diners и Gogi.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / WANG ZHAO

А вот дизайнеры из Южной Кореи, с которой у КНР довольно хорошие отношения, предпочли все же выступить онлайн – и для них организовали специальную цифровую платформу.

Все корейское, от еды и музыки до одежды и косметики, в Китае любят, особенно молодежь.

Модель в наряде марки Ding Jie на Китайской неделе моды в Пекине
8 из 11

А вот дизайнеры из Южной Кореи, с которой у КНР довольно хорошие отношения, предпочли все же выступить онлайн – и для них организовали специальную цифровую платформу.

Все корейское, от еды и музыки до одежды и косметики, в Китае любят, особенно молодежь.

© AFP 2021 / WANG ZHAO
© REUTERS / Tingshu Wang

В этом году China Fashion Week сотрудничала с китайской платформой коротких видео Douyin's E-commerce. Благодаря ей последние фэшн-тенденции представили аудитории как онлайн, так и офлайн.

Дизайнерам понравилась возможность проводить стримы. “Это способ напрямую общаться с клиентами”, – говорит Чжао Хуэйчжоу. 

Модель модель в наряде марки Xiong Ying на Китайской неделе моды в Пекине
9 из 11

В этом году China Fashion Week сотрудничала с китайской платформой коротких видео Douyin's E-commerce. Благодаря ей последние фэшн-тенденции представили аудитории как онлайн, так и офлайн.

Дизайнерам понравилась возможность проводить стримы. “Это способ напрямую общаться с клиентами”, – говорит Чжао Хуэйчжоу. 

© REUTERS / Tingshu Wang
© AFP 2021 / STR

А вот Шанхайскую неделю моды, которая обычно сопровождает Пекинскую, перенесли: вместо конца марта она пройдет с 6 по 13 апреля, в основном в Сети.

Ее открытие ждут – вести его будет местная знаменитость, красавчик-блогер Li Jiaqi (aka Austin Li), у которого более 50 миллионов подписчиков в китайских соцсетях.

В Шанхае также активно разрабатывают свою онлайн-платформу. 

Модель в наряде марки Zhang Hongwei на Китайской неделе моды в Пекине
10 из 11

А вот Шанхайскую неделю моды, которая обычно сопровождает Пекинскую, перенесли: вместо конца марта она пройдет с 6 по 13 апреля, в основном в Сети.

Ее открытие ждут – вести его будет местная знаменитость, красавчик-блогер Li Jiaqi (aka Austin Li), у которого более 50 миллионов подписчиков в китайских соцсетях.

В Шанхае также активно разрабатывают свою онлайн-платформу. 

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / WANG ZHAO

Частью прошедшей Недели моды в Пекине стал 29-й Международный конкурс молодых модельеров. Более 30 дизайнеров со всего света, включая Норвегию и Австралию, представили свои работы.

Были модели, выполненные методом 3D-печати. Но главный приз получила китаянка Лэн Цзин. Ее коллекция выглядит, на первый взгляд, весьма традиционно: кажется, что это обычная мешковатая одежда. Особенность в том, что эти костюмы можно легко переделать: это трансформеры.

Дизайнер считает, что такова тенденция после карантина: вещей должно быть в гардеробе меньше. Но они обязаны быть универсальными. Не можем не согласиться. 

Модели на Китайской неделе моды в Пекине
11 из 11

Частью прошедшей Недели моды в Пекине стал 29-й Международный конкурс молодых модельеров. Более 30 дизайнеров со всего света, включая Норвегию и Австралию, представили свои работы.

Были модели, выполненные методом 3D-печати. Но главный приз получила китаянка Лэн Цзин. Ее коллекция выглядит, на первый взгляд, весьма традиционно: кажется, что это обычная мешковатая одежда. Особенность в том, что эти костюмы можно легко переделать: это трансформеры.

Дизайнер считает, что такова тенденция после карантина: вещей должно быть в гардеробе меньше. Но они обязаны быть универсальными. Не можем не согласиться. 

© AFP 2021 / WANG ZHAO
 
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