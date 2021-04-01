Скандалы, тенденции и традиции: как прошла Китайская неделя моды

Без громкого скандала не обошлось. Дизайнер Чжоу Ли после показа своей коллекции поднялась на подиум с букетом из цветов хлопка, заявив, что этот материал – ее любовь.

Жест политический: западные активисты обвиняют производителей хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где его производится 20 процентов от общемирового оборота, в использовании принудительного труда уйгуров.

В результате многие европейские бренды отказались от закупок этого материала в Китае. В ответ жители Поднебесной бойкотируют магазины H&M, Nike и Adidas. Настолько массово, что эти компании закрывают торговые точки в КНР.