Скандалы, тенденции и традиции: как прошла Китайская неделя моды
China Fashion Week собрала 64 бренда: марки продемонстрировали свои осенние коллекции. Несмотря на активно обсуждавшиеся во время пандемии мнения, что показы нужно синхронизировать со стартом продаж, дизайнеры продолжают делать дефиле по старинке. То есть с зазором на полгода, который раньше требовался для того, чтобы о вещах успели отписать глянцевые журналы.
China Fashion Week собрала 64 бренда: марки продемонстрировали свои осенние коллекции. Несмотря на активно обсуждавшиеся во время пандемии мнения, что показы нужно синхронизировать со стартом продаж, дизайнеры продолжают делать дефиле по старинке. То есть с зазором на полгода, который раньше требовался для того, чтобы о вещах успели отписать глянцевые журналы.
Без громкого скандала не обошлось. Дизайнер Чжоу Ли после показа своей коллекции поднялась на подиум с букетом из цветов хлопка, заявив, что этот материал – ее любовь.
Жест политический: западные активисты обвиняют производителей хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где его производится 20 процентов от общемирового оборота, в использовании принудительного труда уйгуров.
В результате многие европейские бренды отказались от закупок этого материала в Китае. В ответ жители Поднебесной бойкотируют магазины H&M, Nike и Adidas. Настолько массово, что эти компании закрывают торговые точки в КНР.
Без громкого скандала не обошлось. Дизайнер Чжоу Ли после показа своей коллекции поднялась на подиум с букетом из цветов хлопка, заявив, что этот материал – ее любовь.
Жест политический: западные активисты обвиняют производителей хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где его производится 20 процентов от общемирового оборота, в использовании принудительного труда уйгуров.
В результате многие европейские бренды отказались от закупок этого материала в Китае. В ответ жители Поднебесной бойкотируют магазины H&M, Nike и Adidas. Настолько массово, что эти компании закрывают торговые точки в КНР.
Один из общемировых трендов после рокового 2020 – замедление. В мировой моде это выразилось в увлечении традиционными техниками (или их имитациями), благодаря которым обычная вещь выглядит как хенд-мейд.
Впрочем, в Китае любовь к историческому женскому костюму всегда была сильна – это особенности местного патриотического воспитания. Причем не только к платью ципао, которое появилось лишь в 1920-х, но и к ханьфу в целом.
Один из общемировых трендов после рокового 2020 – замедление. В мировой моде это выразилось в увлечении традиционными техниками (или их имитациями), благодаря которым обычная вещь выглядит как хенд-мейд.
Впрочем, в Китае любовь к историческому женскому костюму всегда была сильна – это особенности местного патриотического воспитания. Причем не только к платью ципао, которое появилось лишь в 1920-х, но и к ханьфу в целом.
Традиционное направление на китайской неделе моды представляют марки Chuyan, Heaven Gaia, Grace Chen.
Некоторые устраивали на подиуме старинные чайные церемонии или воссоздавали сложный макияж, который носили знатные китаянки во время династий Хань, Сун, Мин.
Традиционное направление на китайской неделе моды представляют марки Chuyan, Heaven Gaia, Grace Chen.
Некоторые устраивали на подиуме старинные чайные церемонии или воссоздавали сложный макияж, который носили знатные китаянки во время династий Хань, Сун, Мин.
“Мы слишком долго смотрели на Запад. Пора бы вспомнить, что у нас у самих есть мода, которая существует уже как несколько тысячелетий”, – заявила фэшн-эксперт Ли Диар.
“Мы слишком долго смотрели на Запад. Пора бы вспомнить, что у нас у самих есть мода, которая существует уже как несколько тысячелетий”, – заявила фэшн-эксперт Ли Диар.
China Daily c гордостью заявляет, что в этом году китайские дизайнеры “успешно завоевали своими работами Запад”.
Вот, кстати, список тех, кого издание относит к таким триумфаторам: Uma Wang, DAWEI Studio, MASHAMA, Shiatzy Chen, Jarel Zhang, Calvin Luo, Maison Mai.
China Daily c гордостью заявляет, что в этом году китайские дизайнеры “успешно завоевали своими работами Запад”.
Вот, кстати, список тех, кого издание относит к таким триумфаторам: Uma Wang, DAWEI Studio, MASHAMA, Shiatzy Chen, Jarel Zhang, Calvin Luo, Maison Mai.
Кроме китайцев, на China Fashion Week были дизайнеры из 16 стран и регионов, включая Малайзию, Монголию, Индию, Японию, Австралию и Канаду.
В честь 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Пакистаном организаторы впервые пригласили модельеров из этой страны. Среди 14 участников из Пакистана – Maheen Khan, Tabassum Mughal, Sadaf Malaterre, Diners и Gogi.
Кроме китайцев, на China Fashion Week были дизайнеры из 16 стран и регионов, включая Малайзию, Монголию, Индию, Японию, Австралию и Канаду.
В честь 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Пакистаном организаторы впервые пригласили модельеров из этой страны. Среди 14 участников из Пакистана – Maheen Khan, Tabassum Mughal, Sadaf Malaterre, Diners и Gogi.
А вот дизайнеры из Южной Кореи, с которой у КНР довольно хорошие отношения, предпочли все же выступить онлайн – и для них организовали специальную цифровую платформу.
Все корейское, от еды и музыки до одежды и косметики, в Китае любят, особенно молодежь.
А вот дизайнеры из Южной Кореи, с которой у КНР довольно хорошие отношения, предпочли все же выступить онлайн – и для них организовали специальную цифровую платформу.
Все корейское, от еды и музыки до одежды и косметики, в Китае любят, особенно молодежь.
В этом году China Fashion Week сотрудничала с китайской платформой коротких видео Douyin's E-commerce. Благодаря ей последние фэшн-тенденции представили аудитории как онлайн, так и офлайн.
Дизайнерам понравилась возможность проводить стримы. “Это способ напрямую общаться с клиентами”, – говорит Чжао Хуэйчжоу.
В этом году China Fashion Week сотрудничала с китайской платформой коротких видео Douyin's E-commerce. Благодаря ей последние фэшн-тенденции представили аудитории как онлайн, так и офлайн.
Дизайнерам понравилась возможность проводить стримы. “Это способ напрямую общаться с клиентами”, – говорит Чжао Хуэйчжоу.
А вот Шанхайскую неделю моды, которая обычно сопровождает Пекинскую, перенесли: вместо конца марта она пройдет с 6 по 13 апреля, в основном в Сети.
Ее открытие ждут – вести его будет местная знаменитость, красавчик-блогер Li Jiaqi (aka Austin Li), у которого более 50 миллионов подписчиков в китайских соцсетях.
В Шанхае также активно разрабатывают свою онлайн-платформу.
А вот Шанхайскую неделю моды, которая обычно сопровождает Пекинскую, перенесли: вместо конца марта она пройдет с 6 по 13 апреля, в основном в Сети.
Ее открытие ждут – вести его будет местная знаменитость, красавчик-блогер Li Jiaqi (aka Austin Li), у которого более 50 миллионов подписчиков в китайских соцсетях.
В Шанхае также активно разрабатывают свою онлайн-платформу.
Частью прошедшей Недели моды в Пекине стал 29-й Международный конкурс молодых модельеров. Более 30 дизайнеров со всего света, включая Норвегию и Австралию, представили свои работы.
Были модели, выполненные методом 3D-печати. Но главный приз получила китаянка Лэн Цзин. Ее коллекция выглядит, на первый взгляд, весьма традиционно: кажется, что это обычная мешковатая одежда. Особенность в том, что эти костюмы можно легко переделать: это трансформеры.
Дизайнер считает, что такова тенденция после карантина: вещей должно быть в гардеробе меньше. Но они обязаны быть универсальными. Не можем не согласиться.
Частью прошедшей Недели моды в Пекине стал 29-й Международный конкурс молодых модельеров. Более 30 дизайнеров со всего света, включая Норвегию и Австралию, представили свои работы.
Были модели, выполненные методом 3D-печати. Но главный приз получила китаянка Лэн Цзин. Ее коллекция выглядит, на первый взгляд, весьма традиционно: кажется, что это обычная мешковатая одежда. Особенность в том, что эти костюмы можно легко переделать: это трансформеры.
Дизайнер считает, что такова тенденция после карантина: вещей должно быть в гардеробе меньше. Но они обязаны быть универсальными. Не можем не согласиться.