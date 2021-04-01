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Минпромторг ответил на сообщения о следствии в отношении своего чиновника
Минпромторг ответил на сообщения о следствии в отношении своего чиновника
Минпромторг РФ подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:54
2021-04-01T19:55
цао
следственный комитет россии (ск рф)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского, подчеркнув, что министерство всегда оказывает содействие следственным органам.Ранее в телеграмм-каналах появилась информация, что Серватинский задержан сотрудниками следственного управления по ЦАО ГСУ СК по Москве по подозрению в превышении должностных полномочий (286 УК РФ)."В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию", - сообщили в министерстве.Минпромторг подчеркивает, что государственная служба налагает особую ответственность на служащих вне зависимости от занимаемой должности."Минпромторг России исходит из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования и оказывается пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона. Случаи его нарушения будут разбираться с привлечением и во взаимодействии со правоохранительными органами", - указали в ведомстве.
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цао, следственный комитет россии (ск рф), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва

Минпромторг ответил на сообщения о следствии в отношении своего чиновника

12:54 01.04.2021 (обновлено: 19:55 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского, подчеркнув, что министерство всегда оказывает содействие следственным органам.
Ранее в телеграмм-каналах появилась информация, что Серватинский задержан сотрудниками следственного управления по ЦАО ГСУ СК по Москве по подозрению в превышении должностных полномочий (286 УК РФ).
"В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию", - сообщили в министерстве.
Минпромторг подчеркивает, что государственная служба налагает особую ответственность на служащих вне зависимости от занимаемой должности.
"Минпромторг России исходит из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования и оказывается пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона. Случаи его нарушения будут разбираться с привлечением и во взаимодействии со правоохранительными органами", - указали в ведомстве.
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