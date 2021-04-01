https://ria.ru/20210401/minpromtorg-1603774954.html

Минпромторг ответил на сообщения о следствии в отношении своего чиновника

Минпромторг ответил на сообщения о следствии в отношении своего чиновника

Минпромторг РФ подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:54

2021-04-01T12:54

2021-04-01T19:55

цао

следственный комитет россии (ск рф)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

москва

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского, подчеркнув, что министерство всегда оказывает содействие следственным органам.Ранее в телеграмм-каналах появилась информация, что Серватинский задержан сотрудниками следственного управления по ЦАО ГСУ СК по Москве по подозрению в превышении должностных полномочий (286 УК РФ)."В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию", - сообщили в министерстве.Минпромторг подчеркивает, что государственная служба налагает особую ответственность на служащих вне зависимости от занимаемой должности."Минпромторг России исходит из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования и оказывается пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона. Случаи его нарушения будут разбираться с привлечением и во взаимодействии со правоохранительными органами", - указали в ведомстве.

https://ria.ru/20210329/minpromtorg-1603342428.html

цао

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цао, следственный комитет россии (ск рф), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва