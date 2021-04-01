https://ria.ru/20210401/minpromtorg-1603774954.html
Минпромторг ответил на сообщения о следствии в отношении своего чиновника
Минпромторг ответил на сообщения о следствии в отношении своего чиновника
Минпромторг РФ подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:54
2021-04-01T12:54
2021-04-01T19:55
цао
следственный комитет россии (ск рф)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского, подчеркнув, что министерство всегда оказывает содействие следственным органам.Ранее в телеграмм-каналах появилась информация, что Серватинский задержан сотрудниками следственного управления по ЦАО ГСУ СК по Москве по подозрению в превышении должностных полномочий (286 УК РФ)."В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию", - сообщили в министерстве.Минпромторг подчеркивает, что государственная служба налагает особую ответственность на служащих вне зависимости от занимаемой должности."Минпромторг России исходит из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования и оказывается пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона. Случаи его нарушения будут разбираться с привлечением и во взаимодействии со правоохранительными органами", - указали в ведомстве.
https://ria.ru/20210329/minpromtorg-1603342428.html
цао
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цао, следственный комитет россии (ск рф), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минпромторг
РФ подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского, подчеркнув, что министерство всегда оказывает содействие следственным органам.
Ранее в телеграмм-каналах появилась информация, что Серватинский задержан сотрудниками следственного управления по ЦАО ГСУ СК
по Москве
по подозрению в превышении должностных полномочий (286 УК РФ).
"В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию", - сообщили в министерстве.
Минпромторг подчеркивает, что государственная служба налагает особую ответственность на служащих вне зависимости от занимаемой должности.
"Минпромторг России исходит из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования и оказывается пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона. Случаи его нарушения будут разбираться с привлечением и во взаимодействии со правоохранительными органами", - указали в ведомстве.