https://ria.ru/20210401/metro-1603806641.html

"Народное ополчение" и "Мневники" — новые станции Большого кольца метро

"Народное ополчение" и "Мневники" — новые станции Большого кольца метро

В московском метро стало на две станции больше. Первый взгляд на "Народное ополчение" и "Мневники", которые стали частью Большой кольцевой линии, — в фотоленте... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:29

2021-04-01T17:29

2021-04-01T17:31

строительство метро в москве

москва

фото

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В московском метро стало на две станции больше. Первый взгляд на "Народное ополчение" и "Мневники", которые стали частью Большой кольцевой линии, — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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