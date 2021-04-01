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"Народное ополчение" и "Мневники" — новые станции Большого кольца метро
"Народное ополчение" и "Мневники" — новые станции Большого кольца метро
В московском метро стало на две станции больше. Первый взгляд на "Народное ополчение" и "Мневники", которые стали частью Большой кольцевой линии, — в фотоленте... РИА Новости, 01.04.2021
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строительство метро в москве
москва
фото
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В московском метро стало на две станции больше. Первый взгляд на "Народное ополчение" и "Мневники", которые стали частью Большой кольцевой линии, — в фотоленте Ria.ru.
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строительство метро в москве, москва, фото, фото

"Народное ополчение" и "Мневники" — новые станции Большого кольца метро

17:29 01.04.2021 (обновлено: 17:31 01.04.2021)
 
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В московском метро стало на две станции больше. Первый взгляд на "Народное ополчение" и "Мневники", которые стали частью Большой кольцевой линии, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На станции "Народное ополчение" в день открытия организовали тематический праздник, посвященный воинам 1612, 1812 и 1941 годов.

Артистка у станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена
1 из 14

На станции "Народное ополчение" в день открытия организовали тематический праздник, посвященный воинам 1612, 1812 и 1941 годов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь можно было ознакомиться с бытом вооруженных сил тех времен и сфотографироваться с орудиями.

Артисты у станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена
2 из 14

Здесь можно было ознакомиться с бытом вооруженных сил тех времен и сфотографироваться с орудиями.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Гостей праздника угощали гречневой кашей из полевой кухни и горячим чаем.

Женщина фотографирует артистов у станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена.
3 из 14

Гостей праздника угощали гречневой кашей из полевой кухни и горячим чаем.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Станции "Народное ополчение" и "Мневники" стали 240-й и 241-й по счету в московском метро и 11—12 на Большой кольцевой линии (БКЛ).

Электропоезд на станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена
4 из 14

Станции "Народное ополчение" и "Мневники" стали 240-й и 241-й по счету в московском метро и 11—12 на Большой кольцевой линии (БКЛ).

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Впервые большой московский район получил две станции метрополитена. На этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе число вырастет до 90 тысяч", — сказал на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена
5 из 14

"Впервые большой московский район получил две станции метрополитена. На этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе число вырастет до 90 тысяч", — сказал на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудница московского метро на станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии.
Сотрудница московского метро на станции Народное ополчение Большой кольцевой линии
6 из 14
Сотрудница московского метро на станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Градоначальник поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что в ближайшие два года работы строительство БКЛ будет завершено.

Мэр Москвы Сергей Собянин (второй слева) на открытии станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена
7 из 14

Градоначальник поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что в ближайшие два года работы строительство БКЛ будет завершено.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Станция "Народное ополчение" расположена вдоль проспекта Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного.

Люди заходят в вестибюль станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена
8 из 14

Станция "Народное ополчение" расположена вдоль проспекта Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В перспективе здесь будет пересадочный узел на новую Рублево-Архангельскую линию метро.

Девушки фотографируются на станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена
9 из 14

В перспективе здесь будет пересадочный узел на новую Рублево-Архангельскую линию метро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Чтобы выбрать название для станции, на портале "Активный гражданин" организовали опрос.

Артист у билетной кассы на станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена
10 из 14

Чтобы выбрать название для станции, на портале "Активный гражданин" организовали опрос.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Более половины (55%) из 113 тысяч проголосовавших выбрали вариант "Народное ополчение", 36% предпочли вариант "Карамышевская" .

Пассажиры проходят через турникеты на станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена
11 из 14

Более половины (55%) из 113 тысяч проголосовавших выбрали вариант "Народное ополчение", 36% предпочли вариант "Карамышевская" .

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Считаю, что название выбрано правильно, поскольку это дань памяти тем, кто не вернулся из боя", — сказала РИА Новости пришедшая на открытие станции ветеран Великой Отечественной войны.

Пассажир на станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена
12 из 14

"Считаю, что название выбрано правильно, поскольку это дань памяти тем, кто не вернулся из боя", — сказала РИА Новости пришедшая на открытие станции ветеран Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Открытие станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии московского метрополитена.

Открытие станций метро Мневники и Народное ополчение БКЛ
13 из 14

Открытие станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии московского метрополитена.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вторая открытая станция, "Мневники", расположена в северной части Мневниковской поймы. Два подземных вестибюля выходят к остановкам наземного транспорта.

Платформа станции Мневники Большой кольцевой линии московского метрополитена
14 из 14

Вторая открытая станция, "Мневники", расположена в северной части Мневниковской поймы. Два подземных вестибюля выходят к остановкам наземного транспорта.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство метро в МосквеМоскваФото
 
 
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