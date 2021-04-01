https://ria.ru/20210401/metro-1603777340.html

Власти Москвы: новая станция метро обеспечит развитие Мневниковской поймы

Власти Москвы: новая станция метро обеспечит развитие Мневниковской поймы

Открывшаяся в четверг станция метро "Мневники" станет катализатором дальнейшего развития Мневниковской поймы, считает заммэра Москвы по строительству Андрей... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:07

2021-04-01T13:07

2021-04-01T19:15

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Открывшаяся в четверг станция метро "Мневники" станет катализатором дальнейшего развития Мневниковской поймы, считает заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена две новые станции: "Мневники" и "Народное Ополчение".По его словам, в рамках развития Мневниковской поймы здесь на площади более 350 гектаров предполагается построить около 2,5 миллиона различной недвижимости, включая жилье, общественные и коммерческие объекты. Непосредственно вблизи станции метро "Мневники" уже строят 13-этажный многофункциональный комплекс, в котором разместится головной офис "Мосинжпроекта".Как добавил заммэра, пред открытием новых станций около них благоустроили более 5 гектаров прилегающей территории.Он также добавил, что для обеспечения движения общественного транспорта к станции "Мневники" будут построены новые подъездные дороги от проезда Главмосстроя.

https://realty.ria.ru/20210401/metro-1603768012.html

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