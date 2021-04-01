Власти Москвы: новая станция метро обеспечит развитие Мневниковской поймы
"Станция "Мневники" – один из ключевых дорожно-транспортных объектов Мневниковской поймы, наряду со строящейся станцией БКЛ "Терехово" и проектируемой улично-дорожной сетью. Дороги и новые станции метро улучшат транспортную доступность этой территории и позволят интегрировать ее в единую ткань города", - цитирует пресс-служба столичного стройкомплекса Бочкарева.
На станции "Народное ополчение" в день открытия организовали тематический праздник, посвященный воинам 1612, 1812 и 1941 годов.
На станции "Народное ополчение" в день открытия организовали тематический праздник, посвященный воинам 1612, 1812 и 1941 годов.
Здесь можно было ознакомиться с бытом вооруженных сил тех времен и сфотографироваться с орудиями.
Здесь можно было ознакомиться с бытом вооруженных сил тех времен и сфотографироваться с орудиями.
Гостей праздника угощали гречневой кашей из полевой кухни и горячим чаем.
Гостей праздника угощали гречневой кашей из полевой кухни и горячим чаем.
Станции "Народное ополчение" и "Мневники" стали 240-й и 241-й по счету в московском метро и 11—12 на Большой кольцевой линии (БКЛ).
Станции "Народное ополчение" и "Мневники" стали 240-й и 241-й по счету в московском метро и 11—12 на Большой кольцевой линии (БКЛ).
"Впервые большой московский район получил две станции метрополитена. На этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе число вырастет до 90 тысяч", — сказал на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин.
"Впервые большой московский район получил две станции метрополитена. На этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе число вырастет до 90 тысяч", — сказал на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что в ближайшие два года работы строительство БКЛ будет завершено.
Градоначальник поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что в ближайшие два года работы строительство БКЛ будет завершено.
Станция "Народное ополчение" расположена вдоль проспекта Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного.
Станция "Народное ополчение" расположена вдоль проспекта Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного.
В перспективе здесь будет пересадочный узел на новую Рублево-Архангельскую линию метро.
В перспективе здесь будет пересадочный узел на новую Рублево-Архангельскую линию метро.
Чтобы выбрать название для станции, на портале "Активный гражданин" организовали опрос.
Чтобы выбрать название для станции, на портале "Активный гражданин" организовали опрос.
Более половины (55%) из 113 тысяч проголосовавших выбрали вариант "Народное ополчение", 36% предпочли вариант "Карамышевская" .
Более половины (55%) из 113 тысяч проголосовавших выбрали вариант "Народное ополчение", 36% предпочли вариант "Карамышевская" .
"Считаю, что название выбрано правильно, поскольку это дань памяти тем, кто не вернулся из боя", — сказала РИА Новости пришедшая на открытие станции ветеран Великой Отечественной войны.
"Считаю, что название выбрано правильно, поскольку это дань памяти тем, кто не вернулся из боя", — сказала РИА Новости пришедшая на открытие станции ветеран Великой Отечественной войны.
Открытие станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии московского метрополитена.
Открытие станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии московского метрополитена.
Вторая открытая станция, "Мневники", расположена в северной части Мневниковской поймы. Два подземных вестибюля выходят к остановкам наземного транспорта.
Вторая открытая станция, "Мневники", расположена в северной части Мневниковской поймы. Два подземных вестибюля выходят к остановкам наземного транспорта.
На станции "Народное ополчение" в день открытия организовали тематический праздник, посвященный воинам 1612, 1812 и 1941 годов.
Здесь можно было ознакомиться с бытом вооруженных сил тех времен и сфотографироваться с орудиями.
Гостей праздника угощали гречневой кашей из полевой кухни и горячим чаем.
Станции "Народное ополчение" и "Мневники" стали 240-й и 241-й по счету в московском метро и 11—12 на Большой кольцевой линии (БКЛ).
"Впервые большой московский район получил две станции метрополитена. На этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе число вырастет до 90 тысяч", — сказал на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что в ближайшие два года работы строительство БКЛ будет завершено.
Станция "Народное ополчение" расположена вдоль проспекта Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного.
В перспективе здесь будет пересадочный узел на новую Рублево-Архангельскую линию метро.
Чтобы выбрать название для станции, на портале "Активный гражданин" организовали опрос.
Более половины (55%) из 113 тысяч проголосовавших выбрали вариант "Народное ополчение", 36% предпочли вариант "Карамышевская" .
"Считаю, что название выбрано правильно, поскольку это дань памяти тем, кто не вернулся из боя", — сказала РИА Новости пришедшая на открытие станции ветеран Великой Отечественной войны.
Открытие станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии московского метрополитена.
Вторая открытая станция, "Мневники", расположена в северной части Мневниковской поймы. Два подземных вестибюля выходят к остановкам наземного транспорта.
"На станции "Народное Ополчение" выполнено комплексное благоустройство территории площадью 3,3 гектара. Здесь обустроили пешеходные дорожки из брусчатки и плитки, установили скамейки. На станции "Мневники" благоустроено порядка 2,1 гектара, из них 6,7 тысячи квадратных метров отведено под озеленение. Также вблизи станции установлены скамейки и велопарковки, размещены два остановочных павильона для общественного транспорта", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.