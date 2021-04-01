https://ria.ru/20210401/metro-1603748162.html

От пассажира метро в Москве потребуют миллион рублей за спуск в тоннель

От пассажира метро в Москве потребуют миллион рублей за спуск в тоннель

Департамент транспорта Москвы подаст иск на 1 миллион рублей к пассажиру метро, спустившемуся в тоннель, и обратятся в полицию с требованием уголовной... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:54

2021-04-01T10:54

2021-04-01T11:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы подаст иск на 1 миллион рублей к пассажиру метро, спустившемуся в тоннель, и обратятся в полицию с требованием уголовной ответственности за хулиганство.Отмечается, что инцидент произошел 30 марта на станции "Баррикадная", пассажир решил спуститься в тоннель, видимо, ради интереса."Сотрудникам пришлось в срочном порядке отключить контактный рельс, поезда задержались, а другим пассажирам пришлось долго ждать на станциях и переносить планы, потому что пять поездов не доехали до конечной, а один и вовсе отменили. Такое поведение недопустимо. Для возмещения расходов за задержку движения нам придется подать иск к пассажиру почти на миллион рублей. Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20210327/metro-1603122717.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия