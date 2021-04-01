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От пассажира метро в Москве потребуют миллион рублей за спуск в тоннель
От пассажира метро в Москве потребуют миллион рублей за спуск в тоннель
Департамент транспорта Москвы подаст иск на 1 миллион рублей к пассажиру метро, спустившемуся в тоннель, и обратятся в полицию с требованием уголовной... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:54
2021-04-01T11:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы подаст иск на 1 миллион рублей к пассажиру метро, спустившемуся в тоннель, и обратятся в полицию с требованием уголовной ответственности за хулиганство.Отмечается, что инцидент произошел 30 марта на станции "Баррикадная", пассажир решил спуститься в тоннель, видимо, ради интереса."Сотрудникам пришлось в срочном порядке отключить контактный рельс, поезда задержались, а другим пассажирам пришлось долго ждать на станциях и переносить планы, потому что пять поездов не доехали до конечной, а один и вовсе отменили. Такое поведение недопустимо. Для возмещения расходов за задержку движения нам придется подать иск к пассажиру почти на миллион рублей. Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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москва, происшествия

От пассажира метро в Москве потребуют миллион рублей за спуск в тоннель

10:54 01.04.2021 (обновлено: 11:00 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на станции метро "Новые Черемушки"
Пассажиры на станции метро Новые Черемушки - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы подаст иск на 1 миллион рублей к пассажиру метро, спустившемуся в тоннель, и обратятся в полицию с требованием уголовной ответственности за хулиганство.
Отмечается, что инцидент произошел 30 марта на станции "Баррикадная", пассажир решил спуститься в тоннель, видимо, ради интереса.
Женщина в защитной маске заходит на одну из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Москвичи совершили рекордное число поездок на метро с начала пандемии
"Сотрудникам пришлось в срочном порядке отключить контактный рельс, поезда задержались, а другим пассажирам пришлось долго ждать на станциях и переносить планы, потому что пять поездов не доехали до конечной, а один и вовсе отменили. Такое поведение недопустимо. Для возмещения расходов за задержку движения нам придется подать иск к пассажиру почти на миллион рублей. Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
 
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