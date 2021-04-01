https://ria.ru/20210401/memy-1603675907.html

"Новый язык и культурный феномен". Как работают мемы

"Новый язык и культурный феномен". Как работают мемы

Что такое мемы и почему они стали так популярны за последнее десятилетие? Про что и каких мемов больше всего и как они помогают опознать "своих" и "чужих" в интернете. Почему мемы поддерживают человечество во время социальных, политических, экономических потрясений, внутренних кризисов и сложностей, и как мем-культура будут развиваться в будущем?

2021-04-01T12:00

2021-04-01T12:00

2021-04-01T12:00

яснопонятно

подкаст

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"Новый язык и культурный феномен". Как работают мемы Что такое мемы и почему они стали так популярны за последнее десятилетие? Про что и каких мемов больше всего и как они помогают опознать "своих" и "чужих" в интернете. Почему мемы поддерживают человечество во время социальных, политических, экономических потрясений, внутренних кризисов и сложностей, и как мем-культура будут развиваться в будущем? audio/mpeg

"Новый язык и культурный феномен". Как работают мемы Что такое мемы и почему они стали так популярны за последнее десятилетие? Про что и каких мемов больше всего и как они помогают опознать "своих" и "чужих" в интернете. Почему мемы поддерживают человечество во время социальных, политических, экономических потрясений, внутренних кризисов и сложностей, и как мем-культура будут развиваться в будущем? audio/mpeg

Раньше отношение к происходящим в мире изменениям выражали с помощью песен, стихов или банальных разговоров по душам. Сегодня эту функцию взяли на себя мемы. Мем — это не просто шутка в интернете, а социокультурный феномен, знак и символ, с помощью которого общаются современные люди. В международный день смеха о том, как мемы помогают нам осмыслить и принять реальность рассказывает Оксана Мороз, кандидат культурологии, исследователь цифровой среды и автор "Блога злобного культуролога".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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