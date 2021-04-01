https://ria.ru/20210401/mel-1603772431.html
Юрий Мель: дело о событиях 13 января 1991 года в Литве – политическое
Юрий Мель: дело о событиях 13 января 1991 года в Литве – политическое
Литовский суд продлил срок лишения свободы россиянину Юрию Мелю по делу 13 января 1991 года. И это несмотря на то, что он уже отбыл назначенное судом наказание... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:00
2021-04-01T13:00
2021-04-01T13:00
юрий мель
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Литовский суд продлил срок лишения свободы россиянину Юрию Мелю по делу 13 января 1991 года. И это несмотря на то, что он уже отбыл назначенное судом наказание в виде семи лет лишения свободы. Посольство России в Вильнюсе назвало этот шаг литовской стороны издевательством и заявило, что не оставит его без ответа. РИА Новости удалось поговорить с Мелем и узнать, что произошло в тот день, 13 января, почему у литовских властей "фантомные боли", и будет ли он обжаловать приговор.– Как расцениваете намерение литовского суда продлить вам срок лишения свободы еще на три года? Почему, на ваш взгляд, хотят продлить срок, учитывая, что назначенный судом срок вы уже отбыли?– Решение литовского суда не было для меня новостью. Когда суд продлил срок на 20 дней, уже понимал, что будет дальше. Старался морально быть готовым.– По вашему мнению, почему литовские власти по прошествии 30 лет цепляются за события 13 января 1991 года?– Это политическое дело. Но я не располагаю информацией, что происходит в наших отношениях. Это как "фантомные боли", ведь никто не нападает, не угрожает Литве.– Какова ваша картина событий 13 января? Что тогда произошло? Могли ли советские солдаты быть виновными в гибели людей?– Мне говорят: "Есть приказ охранять объекты". Не было приказа стрелять, и этим все сказано. Не было приказа убивать людей. На мне нет крови. Вернулся тогда в часть и сдал патроны.– Знаете ли вы о проведении кем-либо расследований событий 13 января, помимо литовского варианта? Или, может, кто-то из ваших знакомых проводил расследование, и есть материалы, которые могут доказать вашу невиновность?– Нет, не знаю, не отслеживал информации.– Будете ли вы подавать апелляцию в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ, и требовать от Литвы оправдательного приговора и материальной компенсации?– Да, будет подана кассационная жалоба, будут использованы все механизмы, чтобы обжаловать приговор.– Не кажется ли вам суд по делу 13 января фарсом, учитывая, что большинство назначенных судом обвиняемых осуждены заочно?– Для меня это не фарс, а реальный срок.
https://ria.ru/20210401/mel-1603768556.html
https://ria.ru/20210331/mel-1603648531.html
https://ria.ru/20210323/sud-1602561805.html
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юрий мель, вильнюс, литва, интервью, интервью - авторы
Литовский суд продлил срок лишения свободы россиянину Юрию Мелю по делу 13 января 1991 года. И это несмотря на то, что он уже отбыл назначенное судом наказание в виде семи лет лишения свободы. Посольство России в Вильнюсе назвало этот шаг литовской стороны издевательством и заявило, что не оставит его без ответа. РИА Новости удалось поговорить с Мелем и узнать, что произошло в тот день, 13 января, почему у литовских властей "фантомные боли", и будет ли он обжаловать приговор.
– Как расцениваете намерение литовского суда продлить вам срок лишения свободы еще на три года? Почему, на ваш взгляд, хотят продлить срок, учитывая, что назначенный судом срок вы уже отбыли?
– Решение литовского суда не было для меня новостью. Когда суд продлил срок на 20 дней, уже понимал, что будет дальше. Старался морально быть готовым.
– По вашему мнению, почему литовские власти по прошествии 30 лет цепляются за события 13 января 1991 года?
– Это политическое дело. Но я не располагаю информацией, что происходит в наших отношениях. Это как "фантомные боли", ведь никто не нападает, не угрожает Литве
.
– Какова ваша картина событий 13 января? Что тогда произошло? Могли ли советские солдаты быть виновными в гибели людей?
– Мне говорят: "Есть приказ охранять объекты". Не было приказа стрелять, и этим все сказано. Не было приказа убивать людей. На мне нет крови. Вернулся тогда в часть и сдал патроны.
– Знаете ли вы о проведении кем-либо расследований событий 13 января, помимо литовского варианта? Или, может, кто-то из ваших знакомых проводил расследование, и есть материалы, которые могут доказать вашу невиновность?
– Нет, не знаю, не отслеживал информации.
– Будете ли вы подавать апелляцию в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ, и требовать от Литвы оправдательного приговора и материальной компенсации?
– Да, будет подана кассационная жалоба, будут использованы все механизмы, чтобы обжаловать приговор.
– Не кажется ли вам суд по делу 13 января фарсом, учитывая, что большинство назначенных судом обвиняемых осуждены заочно?
– Для меня это не фарс, а реальный срок.