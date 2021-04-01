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Россиянин Мель прокомментировал продление срока лишения свободы в Литве
Россиянин Мель прокомментировал продление срока лишения свободы в Литве
Россиянин Юрий Мель, которому Апелляционный суд Литвы продлил срок лишения свободы до десяти лет по делу о событиях 13 января 1991 года, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:26
2021-04-01T12:26
юрий мель
вильнюс
литва
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россиянин Юрий Мель, которому Апелляционный суд Литвы продлил срок лишения свободы до десяти лет по делу о событиях 13 января 1991 года, заявил в интервью РИА Новости, что на нем "нет крови".Апелляционный суд Литвы в среду вынес решение по делу о событиях 13 января 1991 года, изменив приговор осужденному полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, с семи лет лишения свободы на десять лет."Мне говорят: "Есть приказ охранять объекты". Не было приказа "стрелять", и этим все сказано. Не было приказа "убивать людей". На мне нет крови. Вернулся тогда в часть и сдал патроны", - сказал Мель, отвечая на вопрос, могли ли советские солдаты быть виновными в гибели людей в 1991 году.На вопрос, знает ли он о проведении кем-либо расследований событий 13 января, помимо литовского варианта, и есть ли материалы, которые могут доказать его невиновность, Мель ответил, что о таком не знает. "Нет, не знаю, не отслеживал информации", - добавил полковник запаса советской армии.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан РФ. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Двое получили реальные сроки - Мелю назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – пять лет.
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юрий мель, вильнюс, литва, в мире

Россиянин Мель прокомментировал продление срока лишения свободы в Литве

12:26 01.04.2021
 
© РИА Новости / Надежда Кульбине / Перейти в фотобанкОдна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россиянин Юрий Мель, которому Апелляционный суд Литвы продлил срок лишения свободы до десяти лет по делу о событиях 13 января 1991 года, заявил в интервью РИА Новости, что на нем "нет крови".
Апелляционный суд Литвы в среду вынес решение по делу о событиях 13 января 1991 года, изменив приговор осужденному полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, с семи лет лишения свободы на десять лет.
"Мне говорят: "Есть приказ охранять объекты". Не было приказа "стрелять", и этим все сказано. Не было приказа "убивать людей". На мне нет крови. Вернулся тогда в часть и сдал патроны", - сказал Мель, отвечая на вопрос, могли ли советские солдаты быть виновными в гибели людей в 1991 году.
На вопрос, знает ли он о проведении кем-либо расследований событий 13 января, помимо литовского варианта, и есть ли материалы, которые могут доказать его невиновность, Мель ответил, что о таком не знает. "Нет, не знаю, не отслеживал информации", - добавил полковник запаса советской армии.
Посольство РФ в Литве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 15:48
Посольство в Литве назвало ситуацию с россиянином Мелем издевательством
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан РФ. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Двое получили реальные сроки - Мелю назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – пять лет.
 
Юрий МельВильнюсЛитваВ мире
 
 
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