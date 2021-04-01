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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210401/mecheti-1603834181.html
Муфтий рассказал об особенностях намазов в Рамадан из-за пандемии
Муфтий рассказал об особенностях намазов в Рамадан из-за пандемии
Намазы в мечетях России в священный для мусульман месяц Рамадан, который начнется 12 апреля, будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм по... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:09
2021-04-01T17:13
религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
равиль гайнутдин
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МОСКВА, 1 апр -РИА Новости. Намазы в мечетях России в священный для мусульман месяц Рамадан, который начнется 12 апреля, будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм по коронавирусу, действующих в каждом конкретном субъекте, заявил журналистам глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин."Мы со своей стороны уже приняли решение, согласовали со всеми службами, которые контролируют развитие пандемии, и объявляем на основании богословского заключения совета улемов ДУМ РФ, Совета муфтиев России: благословенный месяц Рамадан наступает после захода солнца 12 апреля и первый день великого поста священного месяца Рамадан будет 13 апреля. Во всех наших мечетях будут проводиться намазы с соблюдением требований санитарных норм", - сказал Гайнутдин.По его словам, для мусульман, которые не смогут попасть в мечети, будут приготовлены площадки для молитвы во дворах мечетей, также с соблюдением социальной дистанции и всех санитарных норм, которые установлены в конкретном регионе.Муфтий отметил, что шатры Рамадана для праздничных разговений (ужинов) также разрешается устанавливать в городах России с соблюдением требований Роспотребнадзора.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), равиль гайнутдин

Муфтий рассказал об особенностях намазов в Рамадан из-за пандемии

17:09 01.04.2021 (обновлено: 17:13 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВолонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам
Волонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 апр -РИА Новости. Намазы в мечетях России в священный для мусульман месяц Рамадан, который начнется 12 апреля, будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм по коронавирусу, действующих в каждом конкретном субъекте, заявил журналистам глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.
"Мы со своей стороны уже приняли решение, согласовали со всеми службами, которые контролируют развитие пандемии, и объявляем на основании богословского заключения совета улемов ДУМ РФ, Совета муфтиев России: благословенный месяц Рамадан наступает после захода солнца 12 апреля и первый день великого поста священного месяца Рамадан будет 13 апреля. Во всех наших мечетях будут проводиться намазы с соблюдением требований санитарных норм", - сказал Гайнутдин.
По его словам, для мусульман, которые не смогут попасть в мечети, будут приготовлены площадки для молитвы во дворах мечетей, также с соблюдением социальной дистанции и всех санитарных норм, которые установлены в конкретном регионе.
Муфтий отметил, что шатры Рамадана для праздничных разговений (ужинов) также разрешается устанавливать в городах России с соблюдением требований Роспотребнадзора.
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Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Равиль Гайнутдин
 
 
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