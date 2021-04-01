https://ria.ru/20210401/mecheti-1603834181.html

Муфтий рассказал об особенностях намазов в Рамадан из-за пандемии

Муфтий рассказал об особенностях намазов в Рамадан из-за пандемии

Намазы в мечетях России в священный для мусульман месяц Рамадан, который начнется 12 апреля, будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм по... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:09

2021-04-01T17:09

2021-04-01T17:13

религия и мировоззрение

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

равиль гайнутдин

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МОСКВА, 1 апр -РИА Новости. Намазы в мечетях России в священный для мусульман месяц Рамадан, который начнется 12 апреля, будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм по коронавирусу, действующих в каждом конкретном субъекте, заявил журналистам глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин."Мы со своей стороны уже приняли решение, согласовали со всеми службами, которые контролируют развитие пандемии, и объявляем на основании богословского заключения совета улемов ДУМ РФ, Совета муфтиев России: благословенный месяц Рамадан наступает после захода солнца 12 апреля и первый день великого поста священного месяца Рамадан будет 13 апреля. Во всех наших мечетях будут проводиться намазы с соблюдением требований санитарных норм", - сказал Гайнутдин.По его словам, для мусульман, которые не смогут попасть в мечети, будут приготовлены площадки для молитвы во дворах мечетей, также с соблюдением социальной дистанции и всех санитарных норм, которые установлены в конкретном регионе.Муфтий отметил, что шатры Рамадана для праздничных разговений (ужинов) также разрешается устанавливать в городах России с соблюдением требований Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210325/parkovki-1602868508.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), равиль гайнутдин