https://ria.ru/20210401/maski-1603805913.html

Генпрокуратура попросила не отменять масочный режим

Генпрокуратура попросила не отменять масочный режим

Представитель Генпрокуратуры просит Верховный суд РФ не отменять введенный из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:22

2021-04-01T15:22

2021-04-01T15:22

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коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры просит Верховный суд РФ не отменять введенный из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд рассматривает коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые потребовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок. Ответчиком по иску выступает Роспотребнадзор."Доводы административного искового заявления основаны на неверном толковании законодательства, в связи с чем удовлетворению оно не подлежит", - сказала представитель Генпрокуратуры, выступающей в иске как независимая сторона.Таким образом, она поддержала юриста Роспотребнадзора, которая указала, что данные правила изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан, а также назвала субъективными доказательства истцов."Не указан нормативно-правовой акт, который имеет большую силу и который данные правила нарушают", - отметила юрист, добавив, что услышала от другой стороны лишь эмоции.Представитель истцов Александр Саверский рассказал, что маски вредят здоровью людей, страдающих рядом заболеваний, например, астмой, негативно влияет на людей с когнитивными нарушениями и людей, переживших хирургическое вмешательство на лице. "Глухие люди читают по губам - мы лишили их такой возможности", - отметил юрист.По его мнению, маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики. Он даже заявил о "медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права".Многие истцы пришли в суд, но не все смогли попасть на заседание - они отказались надеть маски, а в здание суда без них не пускают.

https://ria.ru/20210318/maski-1601777543.html

https://ria.ru/20210301/maski-1599445218.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф