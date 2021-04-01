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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210401/manizha-1603723758.html
В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
В Русской православной церкви прокомментировали РИА Новости скандал вокруг песни Манижи "Русская женщина", выдвинутой от России на "Евровидение", и заявили, что РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T03:08
2021-04-01T03:14
религия и мировоззрение
россия
валентина матвиенко
русская православная церковь
елена афанасьева
москва
белоруссия
роттердам
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви прокомментировали РИА Новости скандал вокруг песни Манижи "Русская женщина", выдвинутой от России на "Евровидение", и заявили, что для международного конкурса не должны выбирать произведения, которые вызывают возмущение у "сограждан женского пола" и унижают женское достоинство.В среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, представляющей Россию на "Евровидении-2021", и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс. В свою очередь сенатор Елена Афанасьева отметила, что "многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на "Евровидение": удивила ее внешность, удивила песня". По мнению Афанасьевой, "смысл в песне отсутствует, не понятно, что это за "афроамериканские танцы". Сенатор считает, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий Россию.Он выразил мнение, что "любые произведения, которые позиционируются как связанные с Россией и по своему содержанию имеющие женскую тематику, не должны вызывать возмущения у наших сограждан женского пола"."Мы исходим из того, что в российской конституции закрепляется защита традиционных ценностей, и одна из них - это ценность материнства, которая предполагает безусловное уважение к женщине. Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе "Евровидение", - заключил представитель РПЦ.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе "Евровидение" она выступит с песней Russian Women.
https://ria.ru/20210331/dannye-1603641277.html
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россия, валентина матвиенко, русская православная церковь, елена афанасьева, москва, белоруссия, роттердам, оон

В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения

03:08 01.04.2021 (обновлено: 03:14 01.04.2021)
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Eurovision Song Contest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви прокомментировали РИА Новости скандал вокруг песни Манижи "Русская женщина", выдвинутой от России на "Евровидение", и заявили, что для международного конкурса не должны выбирать произведения, которые вызывают возмущение у "сограждан женского пола" и унижают женское достоинство.
В среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, представляющей Россию на "Евровидении-2021", и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс. В свою очередь сенатор Елена Афанасьева отметила, что "многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на "Евровидение": удивила ее внешность, удивила песня". По мнению Афанасьевой, "смысл в песне отсутствует, не понятно, что это за "афроамериканские танцы". Сенатор считает, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий Россию.
"Значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением. Мне приходилось слышать о негативной реакции как среди православной общественности, а именно ее женской части, так и о том, что многие российские женщины в целом возмущены этим произведением", - сказал РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он выразил мнение, что "любые произведения, которые позиционируются как связанные с Россией и по своему содержанию имеющие женскую тематику, не должны вызывать возмущения у наших сограждан женского пола".
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 15:23Культура
Первый канал ответил на слова Матвиенко о песне Манижи для Евровидения
"Мы исходим из того, что в российской конституции закрепляется защита традиционных ценностей, и одна из них - это ценность материнства, которая предполагает безусловное уважение к женщине. Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе "Евровидение", - заключил представитель РПЦ.
Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.
Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе "Евровидение" она выступит с песней Russian Women.
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 14:03Культура
Стало известно под каким номером выступит на "Евровидении" Манижа
 
Религия и мировоззрениеРоссияВалентина МатвиенкоРусская православная церковьЕлена АфанасьеваМоскваБелоруссияРоттердамООН
 
 
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