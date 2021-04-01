https://ria.ru/20210401/manizha-1603723758.html

В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения

В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения

В Русской православной церкви прокомментировали РИА Новости скандал вокруг песни Манижи "Русская женщина", выдвинутой от России на "Евровидение", и заявили, что РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T03:08

2021-04-01T03:08

2021-04-01T03:14

религия и мировоззрение

россия

валентина матвиенко

русская православная церковь

елена афанасьева

москва

белоруссия

роттердам

оон

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви прокомментировали РИА Новости скандал вокруг песни Манижи "Русская женщина", выдвинутой от России на "Евровидение", и заявили, что для международного конкурса не должны выбирать произведения, которые вызывают возмущение у "сограждан женского пола" и унижают женское достоинство.В среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, представляющей Россию на "Евровидении-2021", и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс. В свою очередь сенатор Елена Афанасьева отметила, что "многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на "Евровидение": удивила ее внешность, удивила песня". По мнению Афанасьевой, "смысл в песне отсутствует, не понятно, что это за "афроамериканские танцы". Сенатор считает, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий Россию.Он выразил мнение, что "любые произведения, которые позиционируются как связанные с Россией и по своему содержанию имеющие женскую тематику, не должны вызывать возмущения у наших сограждан женского пола"."Мы исходим из того, что в российской конституции закрепляется защита традиционных ценностей, и одна из них - это ценность материнства, которая предполагает безусловное уважение к женщине. Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе "Евровидение", - заключил представитель РПЦ.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе "Евровидение" она выступит с песней Russian Women.

https://ria.ru/20210331/dannye-1603641277.html

https://ria.ru/20210330/manizha-1603450276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, русская православная церковь, елена афанасьева, москва, белоруссия, роттердам, оон