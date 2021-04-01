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Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
Россиянин Юрий Мель, которому Апелляционный суд Литвы продлил срок лишения свободы по делу о событиях 13 января 1991 года до десяти лет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:39
2021-04-01T12:43
юрий мель
вильнюс
литва
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россиянин Юрий Мель, которому Апелляционный суд Литвы продлил срок лишения свободы по делу о событиях 13 января 1991 года до десяти лет, заявил в интервью РИА Новости, что будет использовать все механизмы для обжалования приговора.Апелляционный суд Литвы в среду вынес решение по делу о событиях 13 января 1991 года, изменив приговор осужденному полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, с семи лет лишения свободы на десять лет."Да, будет подана кассационная жалоба, будут использованы все механизмы, чтобы обжаловать приговор", - сказал Мель, отвечая на вопрос, будет ли он подавать апелляцию в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ, и требовать от Литвы оправдательного приговора и материальной компенсации.На вопрос, не кажется ли ему суд по делу 13 января фарсом, учитывая, что большинство назначенных судом обвиняемых осуждены заочно, полковник запаса советской армии ответил, что для него это реальный срок. "Для меня это не фарс, а реальный срок", - подчеркнул Мель.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан РФ. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Двое получили реальные сроки - Мелю назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – пять лет.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
https://ria.ru/20210331/mel-1603648531.html
https://ria.ru/20210331/sud-1603574372.html
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РИА Новости
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юрий мель, вильнюс, литва, в мире

Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда

12:39 01.04.2021 (обновлено: 12:43 01.04.2021)
 
© Фото : Policijos departamentą prie VRMСотрудники полиции Литвы
Сотрудники полиции Литвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Policijos departamentą prie VRM
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россиянин Юрий Мель, которому Апелляционный суд Литвы продлил срок лишения свободы по делу о событиях 13 января 1991 года до десяти лет, заявил в интервью РИА Новости, что будет использовать все механизмы для обжалования приговора.
Апелляционный суд Литвы в среду вынес решение по делу о событиях 13 января 1991 года, изменив приговор осужденному полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, с семи лет лишения свободы на десять лет.
Посольство РФ в Литве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Посольство в Литве назвало ситуацию с россиянином Мелем издевательством
"Да, будет подана кассационная жалоба, будут использованы все механизмы, чтобы обжаловать приговор", - сказал Мель, отвечая на вопрос, будет ли он подавать апелляцию в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ, и требовать от Литвы оправдательного приговора и материальной компенсации.
На вопрос, не кажется ли ему суд по делу 13 января фарсом, учитывая, что большинство назначенных судом обвиняемых осуждены заочно, полковник запаса советской армии ответил, что для него это реальный срок. "Для меня это не фарс, а реальный срок", - подчеркнул Мель.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан РФ. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Двое получили реальные сроки - Мелю назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – пять лет.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 10:36
В Литве россиянину Мелю продлили тюремный срок с семи до десяти лет
 
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