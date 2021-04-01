Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/lift-1603826073.html
Волгоградских чиновников заставили "пешочком пройтись" на 20-й этаж
Волгоградских чиновников заставили "пешочком пройтись" на 20-й этаж
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заставил чиновников пешком подняться на 20-й этаж новостройки, чтобы они поняли, как тяжело жить без лифтов и... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:45
2021-04-01T21:17
единая россия
россия
андрей бочаров
волгоград
волгоградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603824491_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_07f73b1b9bd5dac4cd7fd1d502251fb0.jpg
ВОЛГОГРАД, 1 апр — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заставил чиновников пешком подняться на 20-й этаж новостройки, чтобы они поняли, как тяжело жить без лифтов и более активно включились в разработку региональной программы по их замене.Как сообщила администрация главы региона, в четверг в Волгограде Бочаров провел выездное совещание в доме-долгострое — его завершили только после того, как власти смогли найти нового застройщика. Губернатор вместе с чиновниками, мэром города Виталием Лихачевым и секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Сергеем Горняковым поднялись на 20-й этаж пешком, чтобы осмотреть одну из квартир."Сердечко бьется? Я специально определил сегодня 20-й этаж, чтобы мы пешочком прошлись вместе и посмотрели, как тяжело ходить пешком, когда лифт не работает", — сказал Бочаров. Видео журналистам предоставила его пресс-служба.Губернатор отметил, что по программе в 2021 году власти обещают заменить более 800 лифтов, на следующий год — 1400; при этом всего замены требуют около четырех тысяч.
https://realty.ria.ru/20210112/lifty-1592678461.html
россия
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"На лифте нельзя" – волгоградский губернатор поднялся с чиновниками пешком на 20-й этаж
Волгоградский губернатор заставил чиновников пешком подняться на 20-й этаж, чтобы они активнее включились в разработку региональной программы по замене лифтов.
2021-04-01T16:45
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603824491_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_07fc5736676d00f31e66c5e9176c9d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
единая россия, россия, андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, общество

Волгоградских чиновников заставили "пешочком пройтись" на 20-й этаж

16:45 01.04.2021 (обновлено: 21:17 01.04.2021)
 
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 апр — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заставил чиновников пешком подняться на 20-й этаж новостройки, чтобы они поняли, как тяжело жить без лифтов и более активно включились в разработку региональной программы по их замене.
Как сообщила администрация главы региона, в четверг в Волгограде Бочаров провел выездное совещание в доме-долгострое — его завершили только после того, как власти смогли найти нового застройщика. Губернатор вместе с чиновниками, мэром города Виталием Лихачевым и секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Сергеем Горняковым поднялись на 20-й этаж пешком, чтобы осмотреть одну из квартир.
"Сердечко бьется? Я специально определил сегодня 20-й этаж, чтобы мы пешочком прошлись вместе и посмотрели, как тяжело ходить пешком, когда лифт не работает", — сказал Бочаров. Видео журналистам предоставила его пресс-служба.
Губернатор отметил, что по программе в 2021 году власти обещают заменить более 800 лифтов, на следующий год — 1400; при этом всего замены требуют около четырех тысяч.
Ремонт лифта - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 10:24
Власти России выделят 1,35 млрд рублей на замену лифтов
 
Единая РоссияРоссияАндрей БочаровВолгоградВолгоградская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния