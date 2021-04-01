https://ria.ru/20210401/lift-1603826073.html
Волгоградских чиновников заставили "пешочком пройтись" на 20-й этаж
Волгоградских чиновников заставили "пешочком пройтись" на 20-й этаж
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заставил чиновников пешком подняться на 20-й этаж новостройки, чтобы они поняли, как тяжело жить без лифтов и... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:45
2021-04-01T16:45
2021-04-01T21:17
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ВОЛГОГРАД, 1 апр — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заставил чиновников пешком подняться на 20-й этаж новостройки, чтобы они поняли, как тяжело жить без лифтов и более активно включились в разработку региональной программы по их замене.Как сообщила администрация главы региона, в четверг в Волгограде Бочаров провел выездное совещание в доме-долгострое — его завершили только после того, как власти смогли найти нового застройщика. Губернатор вместе с чиновниками, мэром города Виталием Лихачевым и секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Сергеем Горняковым поднялись на 20-й этаж пешком, чтобы осмотреть одну из квартир."Сердечко бьется? Я специально определил сегодня 20-й этаж, чтобы мы пешочком прошлись вместе и посмотрели, как тяжело ходить пешком, когда лифт не работает", — сказал Бочаров. Видео журналистам предоставила его пресс-служба.Губернатор отметил, что по программе в 2021 году власти обещают заменить более 800 лифтов, на следующий год — 1400; при этом всего замены требуют около четырех тысяч.
https://realty.ria.ru/20210112/lifty-1592678461.html
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"На лифте нельзя" – волгоградский губернатор поднялся с чиновниками пешком на 20-й этаж
Волгоградский губернатор заставил чиновников пешком подняться на 20-й этаж, чтобы они активнее включились в разработку региональной программы по замене лифтов.
2021-04-01T16:45
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единая россия, россия, андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, общество