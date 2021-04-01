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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210401/lazarev-1603807180.html
Сергей Лазарев в свой день рождения отправился на встречу с китами
Сергей Лазарев в свой день рождения отправился на встречу с китами
Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает с друзьями в Мексике, сообщил в сторис Instagram, что в свой день рождения (сегодня ему исполнилось 38) отправился на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:29
2021-04-01T16:29
зара (зарифа мгоян)
влад топалов
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москва
шоубиз
сергей лазарев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает с друзьями в Мексике, сообщил в сторис Instagram, что в свой день рождения (сегодня ему исполнилось 38) отправился на встречу с китами.По пути певец встретил морских котиков, которые вальяжно разлеглись на пирсе, а затем ему посчастливилось увидеть самых больших млекопитающих в мире.Из-за восьмичасовой разницы во времени между Мексикой и Москвой артист начал принимать поздравления еще 31 марта, о чем ранее сообщил в Instagram."38! Happy Birthday to me!" — поздравил себя музыкант, а также поблагодарил всех коллег, друзей и поклонников, которые ему сегодня пишут и звонят.Сергея Лазарева уже поздравили Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Влад Топалов, Зара и многие другие коллеги.
https://radiosputnik.ria.ru/20210327/lazarev-1603121068.html
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зара (зарифа мгоян), влад топалов, шоу-бизнес, москва, сергей лазарев, мексика

Сергей Лазарев в свой день рождения отправился на встречу с китами

16:29 01.04.2021
 
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Сергей Лазарев на шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает с друзьями в Мексике, сообщил в сторис Instagram, что в свой день рождения (сегодня ему исполнилось 38) отправился на встречу с китами.
© Фото : lazarevsergeyСкрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева
Скрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : lazarevsergey
Скрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева
По пути певец встретил морских котиков, которые вальяжно разлеглись на пирсе, а затем ему посчастливилось увидеть самых больших млекопитающих в мире.
© Фото : lazarevsergeyСкрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева
Скрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : lazarevsergey
Скрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева

"А вот и киты. Просто wow!" — поделился впечатлениями именинник.

Из-за восьмичасовой разницы во времени между Мексикой и Москвой артист начал принимать поздравления еще 31 марта, о чем ранее сообщил в Instagram.
"38! Happy Birthday to me!" — поздравил себя музыкант, а также поблагодарил всех коллег, друзей и поклонников, которые ему сегодня пишут и звонят.
"Я вас очень люблю и счастлив, что вы у меня есть. А еще поздравляю свою мамочку с рождением меня. Целую вас и обнимаю", — написал музыкант.
Сергея Лазарева уже поздравили Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Влад Топалов, Зара и многие другие коллеги.
Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 16:20
"Шикарно смотритесь". Лазарев показал чувственное фото с Гагариной
 
ШоубизЗара (Зарифа Мгоян)Влад ТопаловШоу-бизнесМоскваСергей ЛазаревМексика
 
 
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