https://ria.ru/20210401/lazarev-1603807180.html
Сергей Лазарев в свой день рождения отправился на встречу с китами
Сергей Лазарев в свой день рождения отправился на встречу с китами
Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает с друзьями в Мексике, сообщил в сторис Instagram, что в свой день рождения (сегодня ему исполнилось 38) отправился на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:29
2021-04-01T16:29
2021-04-01T16:29
зара (зарифа мгоян)
влад топалов
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сергей лазарев
мексика
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает с друзьями в Мексике, сообщил в сторис Instagram, что в свой день рождения (сегодня ему исполнилось 38) отправился на встречу с китами.По пути певец встретил морских котиков, которые вальяжно разлеглись на пирсе, а затем ему посчастливилось увидеть самых больших млекопитающих в мире.Из-за восьмичасовой разницы во времени между Мексикой и Москвой артист начал принимать поздравления еще 31 марта, о чем ранее сообщил в Instagram."38! Happy Birthday to me!" — поздравил себя музыкант, а также поблагодарил всех коллег, друзей и поклонников, которые ему сегодня пишут и звонят.Сергея Лазарева уже поздравили Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Влад Топалов, Зара и многие другие коллеги.
https://radiosputnik.ria.ru/20210327/lazarev-1603121068.html
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зара (зарифа мгоян), влад топалов, шоу-бизнес, москва, сергей лазарев, мексика
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает с друзьями в Мексике, сообщил в сторис Instagram, что в свой день рождения (сегодня ему исполнилось 38) отправился на встречу с китами.
По пути певец встретил морских котиков, которые вальяжно разлеглись на пирсе, а затем ему посчастливилось увидеть самых больших млекопитающих в мире.
"А вот и киты. Просто wow!" — поделился впечатлениями именинник.
Из-за восьмичасовой разницы во времени между Мексикой и Москвой артист начал принимать поздравления еще 31 марта, о чем ранее сообщил
в Instagram.
"38! Happy Birthday to me!" — поздравил себя музыкант, а также поблагодарил всех коллег, друзей и поклонников, которые ему сегодня пишут и звонят.
"Я вас очень люблю и счастлив, что вы у меня есть. А еще поздравляю свою мамочку с рождением меня. Целую вас и обнимаю", — написал музыкант.
Сергея Лазарева уже поздравили Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Влад Топалов, Зара и многие другие коллеги.