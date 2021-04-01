https://ria.ru/20210401/lazarev-1603807180.html

Сергей Лазарев в свой день рождения отправился на встречу с китами

Сергей Лазарев в свой день рождения отправился на встречу с китами

Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает с друзьями в Мексике, сообщил в сторис Instagram, что в свой день рождения (сегодня ему исполнилось 38) отправился на... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:29

2021-04-01T16:29

2021-04-01T16:29

зара (зарифа мгоян)

влад топалов

шоу-бизнес

москва

шоубиз

сергей лазарев

мексика

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает с друзьями в Мексике, сообщил в сторис Instagram, что в свой день рождения (сегодня ему исполнилось 38) отправился на встречу с китами.По пути певец встретил морских котиков, которые вальяжно разлеглись на пирсе, а затем ему посчастливилось увидеть самых больших млекопитающих в мире.Из-за восьмичасовой разницы во времени между Мексикой и Москвой артист начал принимать поздравления еще 31 марта, о чем ранее сообщил в Instagram."38! Happy Birthday to me!" — поздравил себя музыкант, а также поблагодарил всех коллег, друзей и поклонников, которые ему сегодня пишут и звонят.Сергея Лазарева уже поздравили Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Влад Топалов, Зара и многие другие коллеги.

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/lazarev-1603121068.html

москва

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зара (зарифа мгоян), влад топалов, шоу-бизнес, москва, сергей лазарев, мексика