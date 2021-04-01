https://ria.ru/20210401/lavrov-1603817507.html

Лавров обвинил Запад в изобретении новых правил миропорядка

Лавров обвинил Запад в изобретении новых правил миропорядка

Запад ощущает угрозу своему доминированию, поэтому изобретает новые правила миропорядка, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:11

2021-04-01T16:11

2021-04-01T16:11

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Запад ощущает угрозу своему доминированию, поэтому изобретает новые правила миропорядка, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад сейчас ощущает угрозу своему доминированию. Это факт. И вот эти вот все "телодвижения", включая изобретение "правил, на которых должен основываться миропорядок" - не устав ООН, а "правила", которые Запад придумывает – они отражают ровно эту тенденцию",- сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Глава российской дипломатии отметил, что современный Запад поменялся местами с Советским Союзом, который Америка в прошлом обвиняла в распространении идеологии. Лавров рассказал, что бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял об обеспокоенности по поводу якобы имевшегося вмешательства РФ в выборы в разных странах.Он подчеркнул, что США говорят об этом с искренним убеждением.Как отметил Лавров, США и Европа очень активно работают в Центральной Азии, пытаясь создавать свои форматы. "Объем экономических связей, выстраивающихся сейчас у США и ЕС с Центральной Азией, не сопоставим с нашим экономическим взаимопроникновением, но поставленная цель, однозначно – всячески ослаблять наши связи со своими союзниками и стратегическими партнерами", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20210401/lavrov-1603801925.html

https://ria.ru/20210401/igra-1603804221.html

россия

центральная азия

европа

сша

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россия, центральная азия, рекс тиллерсон, сергей лавров, европа, оон, сша, в мире