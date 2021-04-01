Лавров обвинил Запад в изобретении новых правил миропорядка
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после окончания встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Гуйлине
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Запад ощущает угрозу своему доминированию, поэтому изобретает новые правила миропорядка, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад сейчас ощущает угрозу своему доминированию. Это факт. И вот эти вот все "телодвижения", включая изобретение "правил, на которых должен основываться миропорядок" - не устав ООН, а "правила", которые Запад придумывает – они отражают ровно эту тенденцию",- сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Глава российской дипломатии отметил, что современный Запад поменялся местами с Советским Союзом, который Америка в прошлом обвиняла в распространении идеологии. Лавров рассказал, что бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял об обеспокоенности по поводу якобы имевшегося вмешательства РФ в выборы в разных странах.
"Я сказал Тиллерсону, что они без всяких подозрений, в открытую, в своих законах – например, "О поддержке демократии на Украине", прямо записали, что госдепартамент США должен тратить 20 миллионов долларов в год на поддержку российского гражданского общества и продвижение демократии. Тут даже доказывать нечего, просто объявили, что будете вмешиваться. Он сказал, что это разные вещи. На вопрос почему, он ответил, что мы "несем авторитаризм", а они – демократию", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что США говорят об этом с искренним убеждением.
Как отметил Лавров, США и Европа очень активно работают в Центральной Азии, пытаясь создавать свои форматы. "Объем экономических связей, выстраивающихся сейчас у США и ЕС с Центральной Азией, не сопоставим с нашим экономическим взаимопроникновением, но поставленная цель, однозначно – всячески ослаблять наши связи со своими союзниками и стратегическими партнерами", - сказал Лавров.