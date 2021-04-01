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Россия ответит на все злостные действия в свой адрес, заявил Лавров
Россия ответит на все злостные действия в свой адрес, заявил Лавров
Россия будет отвечать на любые злостные действия в свой адрес, необязательно симметрично, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о европейских... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:12
2021-04-01T16:11
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
дмитрий песков
китай
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия будет отвечать на любые злостные действия в свой адрес, необязательно симметрично, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о европейских санкциях в отношении нашей страны."Можно же по-разному отреагировать. Всегда предупреждали, что будем готовы отвечать. На любые злостные действия в наш адрес мы будем отвечать, необязательно симметрично", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.Комментируя европейские санкции, Лавров указал, что Китай тоже не стал отвечать на них прекращением экономической активности. "Он просто поставил под санкции физических лиц и организации, которые слишком активно выступали с антикитайских позиций. Мы поступаем примерно так же", - отметил дипломат.При этом Лавров предположил, что на Западе "либо не читали (что скорее всего), либо забыли былину об Илье Муромце, который спал на печке и никто не обращал на это внимание".В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
https://ria.ru/20210401/lavrov-1603801925.html
https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602942378.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, дмитрий песков, китай

Россия ответит на все злостные действия в свой адрес, заявил Лавров

15:12 01.04.2021 (обновлено: 16:11 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия будет отвечать на любые злостные действия в свой адрес, необязательно симметрично, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о европейских санкциях в отношении нашей страны.
"Можно же по-разному отреагировать. Всегда предупреждали, что будем готовы отвечать. На любые злостные действия в наш адрес мы будем отвечать, необязательно симметрично", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
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Вчера, 15:06
Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, заявил Лавров
Комментируя европейские санкции, Лавров указал, что Китай тоже не стал отвечать на них прекращением экономической активности. "Он просто поставил под санкции физических лиц и организации, которые слишком активно выступали с антикитайских позиций. Мы поступаем примерно так же", - отметил дипломат.
При этом Лавров предположил, что на Западе "либо не читали (что скорее всего), либо забыли былину об Илье Муромце, который спал на печке и никто не обращал на это внимание".
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзДмитрий ПесковКитай
 
 
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