https://ria.ru/20210401/lavrov-1603803018.html

Лавров оценил ситуацию с развертыванием американских ПРО в Европе и АТР

Лавров оценил ситуацию с развертыванием американских ПРО в Европе и АТР

Развертывание Вашингтоном ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе - это глобальный проект США по сдерживанию России и Китая, а также по обеспечению... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:09

2021-04-01T15:09

2021-04-01T15:09

сергей лавров

европа

вашингтон (город)

сша

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Развертывание Вашингтоном ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе - это глобальный проект США по сдерживанию России и Китая, а также по обеспечению собственного абсолютного доминирования, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров."Сейчас мы имеем противоракетный район в Европе. Никто уже не говорит, что это против Ирана. Это однозначно анонсируется как глобальный проект, призванный сдерживать Россию и Китай. Те же самые процессы идут в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Никто не пытается делать вид, что это против Северной Кореи. Это глобальная система, призванная подкрепить претензии США на абсолютное доминирование, в том числе в военно-стратегической, ядерной сфере", - заявил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20210331/antonov-1603681573.html

европа

вашингтон (город)

сша

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сергей лавров, европа, вашингтон (город), сша, в мире