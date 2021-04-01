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Лавров оценил ситуацию с развертыванием американских ПРО в Европе и АТР
Лавров оценил ситуацию с развертыванием американских ПРО в Европе и АТР
Развертывание Вашингтоном ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе - это глобальный проект США по сдерживанию России и Китая, а также по обеспечению... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:09
2021-04-01T15:09
сергей лавров
европа
вашингтон (город)
сша
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Развертывание Вашингтоном ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе - это глобальный проект США по сдерживанию России и Китая, а также по обеспечению собственного абсолютного доминирования, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров."Сейчас мы имеем противоракетный район в Европе. Никто уже не говорит, что это против Ирана. Это однозначно анонсируется как глобальный проект, призванный сдерживать Россию и Китай. Те же самые процессы идут в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Никто не пытается делать вид, что это против Северной Кореи. Это глобальная система, призванная подкрепить претензии США на абсолютное доминирование, в том числе в военно-стратегической, ядерной сфере", - заявил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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сергей лавров, европа, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров оценил ситуацию с развертыванием американских ПРО в Европе и АТР

15:09 01.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Развертывание Вашингтоном ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе - это глобальный проект США по сдерживанию России и Китая, а также по обеспечению собственного абсолютного доминирования, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
"Сейчас мы имеем противоракетный район в Европе. Никто уже не говорит, что это против Ирана. Это однозначно анонсируется как глобальный проект, призванный сдерживать Россию и Китай. Те же самые процессы идут в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Никто не пытается делать вид, что это против Северной Кореи. Это глобальная система, призванная подкрепить претензии США на абсолютное доминирование, в том числе в военно-стратегической, ядерной сфере", - заявил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 18:11
Антонов заявил, что Россия "не будет бегать" за США
 
Сергей ЛавровЕвропаВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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