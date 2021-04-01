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Оператор поездов в Крым запускает перевозки между Тамбовом и Симферополем
Оператор поездов в Крым запускает перевозки между Тамбовом и Симферополем
Частная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором пассажирских поездов в Крым, запускает перевозки между Тамбовом в Симферополем,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:57
2021-04-01T12:24
гранд сервис экспресс
симферополь
республика крым
ростов-на-дону
тамбов
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости/Прайм. Частная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором пассажирских поездов в Крым, запускает перевозки между Тамбовом в Симферополем, сообщила компания."В преддверии летних перевозок компания "Гранд Сервис Экспресс" расширяет географию курсирования поездов "Таврия" и запускает новое направление. Беспересадочные вагоны из Тамбова будут курсировать 2-3 раза в неделю и следовать через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань", - говорится в сообщении.В первый рейс группа плацкартных вагонов отправится по маршруту Симферополь-Тамбов 28 мая в 10.35 и прибудет в Тамбов 30 мая в 01.10. Из Тамбова в первый рейс группа вагонов отправится 1 июня в 06.20 и прибудет в Симферополь 2 июня в 18.45.Билеты на поезда "Таврия" продаются на официальном сайте компании-перевозчика, в ее мобильном приложении, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж.Компания "Гранд Сервис Экспресс" - частный железнодорожный перевозчик страны. Ее поезда курсируют на ряде направлений в РФ, а также между Крымом и городами материковой части России.
https://ria.ru/20200225/1565161021.html
https://ria.ru/20210331/krym-1603599173.html
симферополь
республика крым
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гранд сервис экспресс , симферополь, республика крым, ростов-на-дону, тамбов, общество

Оператор поездов в Крым запускает перевозки между Тамбовом и Симферополем

11:57 01.04.2021 (обновлено: 12:24 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости/Прайм. Частная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором пассажирских поездов в Крым, запускает перевозки между Тамбовом в Симферополем, сообщила компания.
"В преддверии летних перевозок компания "Гранд Сервис Экспресс" расширяет географию курсирования поездов "Таврия" и запускает новое направление. Беспересадочные вагоны из Тамбова будут курсировать 2-3 раза в неделю и следовать через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань", - говорится в сообщении.
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В первый рейс группа плацкартных вагонов отправится по маршруту Симферополь-Тамбов 28 мая в 10.35 и прибудет в Тамбов 30 мая в 01.10. Из Тамбова в первый рейс группа вагонов отправится 1 июня в 06.20 и прибудет в Симферополь 2 июня в 18.45.
Билеты на поезда "Таврия" продаются на официальном сайте компании-перевозчика, в ее мобильном приложении, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж.
Компания "Гранд Сервис Экспресс" - частный железнодорожный перевозчик страны. Ее поезда курсируют на ряде направлений в РФ, а также между Крымом и городами материковой части России.
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Гранд Сервис ЭкспрессСимферопольРеспублика КрымРостов-на-ДонуТамбовОбщество
 
 
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