Оператор поездов в Крым запускает перевозки между Тамбовом и Симферополем
11:57 01.04.2021 (обновлено: 12:24 01.04.2021)
© РИА Новости / Виталий ТимкивПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости/Прайм. Частная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором пассажирских поездов в Крым, запускает перевозки между Тамбовом в Симферополем, сообщила компания.
"В преддверии летних перевозок компания "Гранд Сервис Экспресс" расширяет географию курсирования поездов "Таврия" и запускает новое направление. Беспересадочные вагоны из Тамбова будут курсировать 2-3 раза в неделю и следовать через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань", - говорится в сообщении.
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В первый рейс группа плацкартных вагонов отправится по маршруту Симферополь-Тамбов 28 мая в 10.35 и прибудет в Тамбов 30 мая в 01.10. Из Тамбова в первый рейс группа вагонов отправится 1 июня в 06.20 и прибудет в Симферополь 2 июня в 18.45.
Билеты на поезда "Таврия" продаются на официальном сайте компании-перевозчика, в ее мобильном приложении, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж.
Компания "Гранд Сервис Экспресс" - частный железнодорожный перевозчик страны. Ее поезда курсируют на ряде направлений в РФ, а также между Крымом и городами материковой части России.