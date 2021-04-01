https://ria.ru/20210401/krym-1603762633.html

Оператор поездов в Крым запускает перевозки между Тамбовом и Симферополем

Оператор поездов в Крым запускает перевозки между Тамбовом и Симферополем

Частная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором пассажирских поездов в Крым, запускает перевозки между Тамбовом в Симферополем,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:57

2021-04-01T11:57

2021-04-01T12:24

гранд сервис экспресс

симферополь

республика крым

ростов-на-дону

тамбов

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости/Прайм. Частная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором пассажирских поездов в Крым, запускает перевозки между Тамбовом в Симферополем, сообщила компания."В преддверии летних перевозок компания "Гранд Сервис Экспресс" расширяет географию курсирования поездов "Таврия" и запускает новое направление. Беспересадочные вагоны из Тамбова будут курсировать 2-3 раза в неделю и следовать через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань", - говорится в сообщении.В первый рейс группа плацкартных вагонов отправится по маршруту Симферополь-Тамбов 28 мая в 10.35 и прибудет в Тамбов 30 мая в 01.10. Из Тамбова в первый рейс группа вагонов отправится 1 июня в 06.20 и прибудет в Симферополь 2 июня в 18.45.Билеты на поезда "Таврия" продаются на официальном сайте компании-перевозчика, в ее мобильном приложении, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж.Компания "Гранд Сервис Экспресс" - частный железнодорожный перевозчик страны. Ее поезда курсируют на ряде направлений в РФ, а также между Крымом и городами материковой части России.

https://ria.ru/20200225/1565161021.html

https://ria.ru/20210331/krym-1603599173.html

симферополь

республика крым

ростов-на-дону

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс , симферополь, республика крым, ростов-на-дону, тамбов, общество