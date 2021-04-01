https://ria.ru/20210401/krazha-1603851147.html

У родственника Сталина похитили два миллиона рублей

У родственника Сталина похитили два миллиона рублей

Родственник Иосифа Сталина, ветеран Великой отечественной войны Леонид Аллилуев, стал жертвой мошенников, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T18:20

2021-04-01T18:20

2021-04-01T19:24

иосиф сталин (джугашвили)

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Родственник Иосифа Сталина, ветеран Великой отечественной войны Леонид Аллилуев, стал жертвой мошенников, сообщает РЕН ТВ.По словам Аллилуева, злоумышленники дважды пытались украсть у него деньги и в первый раз им это удалось. Мошенники позвонили ему, представились сотрудниками банка и убедили передать пароль от счета. В итоге они похитили у мужчины два миллиона рублей.После этого мошенники снова позвонили ветерану и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщили о попытке хакеров украсть его деньги. Лжеполицейские заявили, что приедут домой к Аллилуеву, чтобы он передал им 3,5 миллиона рублей. На этот раз мужчина позвонил в полицию. Пришедшую за деньгами девушку задержали уже ждавшие ее силовики.Супруга ветерана Галина Аллилуева также рассказала журналистам об угрозах со стороны мошенников."Со мной разговаривал один из них, он сказал, что меня украдут, привезут в центр Москвы и там со мной расправятся. Вот так себе позволили со мной разговаривать" , — рассказала Аллилуева.Следователи возбудили против задержанной девушки дело о покушении на мошенничество, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/krazha-1602871478.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф сталин (джугашвили), москва, происшествия