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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/kovid-pasporta-1603865759.html
Москалькова предупредила о последствиях введения ковид-паспортов
Москалькова предупредила о последствиях введения ковид-паспортов
Предложение о введении COVID-паспортов требует максимально серьезной проработки, поскольку они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:41
2021-04-01T20:01
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предложение о введении COVID-паспортов требует максимально серьезной проработки, поскольку они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство, следует из доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год.Как отмечается в докладе, с началом вакцинации введение COVID-паспортов стало дискуссионной темой. С такой инициативой выступали некоторые регионы, например, Башкирия."Ярые противники их введения апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжен с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения, или в маркетинговых целях либо приведет к злоупотреблениям властей. Полагаем, что предложение о введении так называемых "COVID-паспортов" требует максимально серьезной проработки, особенно касающейся целей", - говорится в докладе.Отмечается, что без понятных целей введения таких паспортов "они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство между привитыми от заболевания COVID-19 и не прошедшими вакцинацию, в том числе по причине состояния здоровья (аллергия, беременность и так далее)".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе заявлял, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Москалькова признала, что COVID-паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна москалькова, общество

Москалькова предупредила о последствиях введения ковид-паспортов

19:41 01.04.2021 (обновлено: 20:01 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной "Спутник V"
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предложение о введении COVID-паспортов требует максимально серьезной проработки, поскольку они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство, следует из доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год.
Как отмечается в докладе, с началом вакцинации введение COVID-паспортов стало дискуссионной темой. С такой инициативой выступали некоторые регионы, например, Башкирия.
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"Ярые противники их введения апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжен с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения, или в маркетинговых целях либо приведет к злоупотреблениям властей. Полагаем, что предложение о введении так называемых "COVID-паспортов" требует максимально серьезной проработки, особенно касающейся целей", - говорится в докладе.
Отмечается, что без понятных целей введения таких паспортов "они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство между привитыми от заболевания COVID-19 и не прошедшими вакцинацию, в том числе по причине состояния здоровья (аллергия, беременность и так далее)".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе заявлял, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Москалькова признала, что COVID-паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.
 
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