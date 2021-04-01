https://ria.ru/20210401/kovid-pasporta-1603865759.html

Москалькова предупредила о последствиях введения ковид-паспортов

Москалькова предупредила о последствиях введения ковид-паспортов

Предложение о введении COVID-паспортов требует максимально серьезной проработки, поскольку они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:41

2021-04-01T19:41

2021-04-01T20:01

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

россия

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татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предложение о введении COVID-паспортов требует максимально серьезной проработки, поскольку они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство, следует из доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год.Как отмечается в докладе, с началом вакцинации введение COVID-паспортов стало дискуссионной темой. С такой инициативой выступали некоторые регионы, например, Башкирия."Ярые противники их введения апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжен с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения, или в маркетинговых целях либо приведет к злоупотреблениям властей. Полагаем, что предложение о введении так называемых "COVID-паспортов" требует максимально серьезной проработки, особенно касающейся целей", - говорится в докладе.Отмечается, что без понятных целей введения таких паспортов "они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство между привитыми от заболевания COVID-19 и не прошедшими вакцинацию, в том числе по причине состояния здоровья (аллергия, беременность и так далее)".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе заявлял, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Москалькова признала, что COVID-паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.

https://ria.ru/20210228/pasport-1599129614.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна москалькова, общество