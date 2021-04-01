https://ria.ru/20210401/kovid-pasporta-1603865759.html
Москалькова предупредила о последствиях введения ковид-паспортов
Москалькова предупредила о последствиях введения ковид-паспортов
Предложение о введении COVID-паспортов требует максимально серьезной проработки, поскольку они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:41
2021-04-01T19:41
2021-04-01T20:01
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
татьяна москалькова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592989412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e48277e632a01f672c352e22e00a898.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предложение о введении COVID-паспортов требует максимально серьезной проработки, поскольку они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство, следует из доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год.Как отмечается в докладе, с началом вакцинации введение COVID-паспортов стало дискуссионной темой. С такой инициативой выступали некоторые регионы, например, Башкирия."Ярые противники их введения апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжен с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения, или в маркетинговых целях либо приведет к злоупотреблениям властей. Полагаем, что предложение о введении так называемых "COVID-паспортов" требует максимально серьезной проработки, особенно касающейся целей", - говорится в докладе.Отмечается, что без понятных целей введения таких паспортов "они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство между привитыми от заболевания COVID-19 и не прошедшими вакцинацию, в том числе по причине состояния здоровья (аллергия, беременность и так далее)".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе заявлял, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Москалькова признала, что COVID-паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.
https://ria.ru/20210228/pasport-1599129614.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592989412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88f5f18cb694a7de311c06685f5ed3b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна москалькова, общество
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Предложение о введении COVID-паспортов требует максимально серьезной проработки, поскольку они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство, следует из доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой
за 2020 год.
Как отмечается в докладе, с началом вакцинации введение COVID-паспортов стало дискуссионной темой. С такой инициативой выступали некоторые регионы, например, Башкирия.
"Ярые противники их введения апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжен с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения, или в маркетинговых целях либо приведет к злоупотреблениям властей. Полагаем, что предложение о введении так называемых "COVID-паспортов" требует максимально серьезной проработки, особенно касающейся целей", - говорится в докладе.
Отмечается, что без понятных целей введения таких паспортов "они могут стать скрытой формой принуждения, породить неравенство между привитыми от заболевания COVID-19 и не прошедшими вакцинацию, в том числе по причине состояния здоровья (аллергия, беременность и так далее)".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
в январе заявлял, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Москалькова признала, что COVID-паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.