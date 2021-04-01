https://ria.ru/20210401/kovid-globulin-1603803896.html
Минздрав одобрил препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Минздрав одобрил препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Минздрав России одобрил применение препарата "КОВИД-глобулин", созданного на основе плазмы крови переболевших COVID-19, для лечения коронавирусной инфекции. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:13
2021-04-01T15:13
2021-04-01T17:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ростех
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минздрав России одобрил применение препарата "КОВИД-глобулин", созданного на основе плазмы крови переболевших COVID-19, для лечения коронавирусной инфекции."КОВИД-глобулин" разработала компания "Нацимбио" (входит в "Ростех"). Этот специфический иммуноглобулин содержит антитела к SARS-CoV-2 и помогает организму побороть заболевание, а также способствует более быстрой выработке собственных антител."Препарат "КОВИД-глобулин" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа", — говорится в сообщении госкорпорации.Для разработки лекарства "Нацимбио" передали 2,5 тонны биоматериала москвичей, перенесших коронавирус.Как отмечают в "Ростехе", препарат зарегистрировали по итогам успешных доклинических и клинических исследований первой фазы, показавших его безопасность, отсутствие побочных эффектов и нейтрализующее воздействие на вирус. Вторая и третья фазы клинических испытаний должны занять примерно полгода.Регистрационное удостоверение разрешает применять "КОВИД-глобулин" пациентам в возрасте от 18 до 60 лет. Предполагается, что его будут применять для лечения средних и тяжелых форм COVID-19.По данным "Ростеха", суммарный объем инвестиций "Нацимбио" в проект составит до 400 миллионов рублей. Основной объем средств пойдет на закупку сырья, оплату клинических исследований, закупку оборудования и расходных материалов.В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова указала, что специалистам удалось получить "огромный объем знаний о свойствах и возможностях плазмы", который они применили в разработке лекарства от коронавируса."В том числе поэтому вторая и третья фаза исследований "КОВИД-глобулина" пройдут при участии пациентов, проходящих лечение именно в столичных стационарах", — заявила она.Вакцинация от коронавируса в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V" от Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Вскоре у россиян появится возможность сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКороной".
https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603799647.html
https://ria.ru/20210314/analizy-1601128389.html
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коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), ростех
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минздрав России
одобрил применение препарата "КОВИД-глобулин", созданного на основе плазмы крови переболевших COVID-19, для лечения коронавирусной инфекции.
"КОВИД-глобулин" разработала компания "Нацимбио" (входит в "Ростех"). Этот специфический иммуноглобулин содержит антитела к SARS-CoV-2 и помогает организму побороть заболевание, а также способствует более быстрой выработке собственных антител.
"Препарат "КОВИД-глобулин" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа", — говорится в сообщении госкорпорации.
Для разработки лекарства "Нацимбио" передали 2,5 тонны биоматериала москвичей, перенесших коронавирус.
Как отмечают в "Ростехе", препарат зарегистрировали по итогам успешных доклинических и клинических исследований первой фазы, показавших его безопасность, отсутствие побочных эффектов и нейтрализующее воздействие на вирус. Вторая и третья фазы клинических испытаний должны занять примерно полгода.
Регистрационное удостоверение разрешает применять "КОВИД-глобулин" пациентам в возрасте от 18 до 60 лет. Предполагается, что его будут применять для лечения средних и тяжелых форм COVID-19.
По данным "Ростеха
", суммарный объем инвестиций "Нацимбио" в проект составит до 400 миллионов рублей. Основной объем средств пойдет на закупку сырья, оплату клинических исследований, закупку оборудования и расходных материалов.
"Применение нового препарата значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19. Фактически наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса: пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)", — сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
указала, что специалистам удалось получить "огромный объем знаний о свойствах и возможностях плазмы", который они применили в разработке лекарства от коронавируса.
"В том числе поэтому вторая и третья фаза исследований "КОВИД-глобулина" пройдут при участии пациентов, проходящих лечение именно в столичных стационарах", — заявила она.
Вакцинация от коронавируса в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января Владимир Путин
поручил начать массовую вакцинацию. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V
" от Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
). Вскоре у россиян появится возможность сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКороной".