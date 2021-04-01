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Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
Проведенные американскими биологами генетические исследования показали, что последние всплески пандемии COVID-19 связаны с появлением новых вариантов... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:03
2021-04-01T13:03
2021-04-01T16:58
scientific reports
сингапур (страна)
южная корея
наука
коронавирус covid-19
генетика
биология
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Проведенные американскими биологами генетические исследования показали, что последние всплески пандемии COVID-19 связаны с появлением новых вариантов коронавируса. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports. Специалисты из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэйвисе провели секвенирование генома двух тысяч образцов SARS-CoV-2.Ученые выяснили, что патоген постоянно мутирует, несмотря на то, что у него всего 15 генов. Большинство этих изменений мало что меняют в его поведении, но некоторые из них приводят к тому, что инфекция становится более передаваемой.Сначала авторы изучили геномы 150 штаммов SARS-CoV-2, полученных из Азии в период до 1 марта 2020 года. Они также проанализировали информацию об эпидемиологии и передаче вируса во время первых вспышек, определив главные параметры этих эпизодов раздельно для периодов взлета, экспоненциального роста и спада заражения. Легкость передачи патогена ученые оценивали с помощью репродуктивного числа R — среднего количества новых случаев, вызванных каждым инфицированным человеком.Всю полученную информацию исследователи объединили в метрику генетической изменчивости под названием GENI.Сравнение ее показателей с фазой эпидемии продемонстрировало, что в Южной Корее в конце февраля 2020 года увеличение генетической изменчивости непосредственно предшествовало экспоненциальному росту числа заболевших. В Сингапуре всплески вариаций были связаны с небольшими вспышками, которые органы общественного здравоохранения быстро взяли под контроль.В Великобритании же с февраля по апрель 2020 года генетические разновидности росли с увеличением количества случаев. Когда в конце марта британское правительство ввело национальную изоляцию, число новых заболевших стабилизировалось, но это не остановило изменчивость — параметры GENI продолжали повышаться.При этом авторы считают, что принятые властями меры по ограничению собраний и социальному дистанцированию в условиях быстрой эволюции вируса были очень действенными. Эти шаги помогли остановить массовое распространение инфекции. Анализ показал, что экспоненциальный рост сменили отдельные случаи суперраспространения, когда большое количество людей заражалось в результате одного инцидента, при котором меры предосторожности ослабили.Разработанный учеными подход объединяет методы классической эпидемиологии с геномикой и основан на измерении вариабельности вируса с привязкой к скорости его локальной передачи. Авторы исследования надеются, что это позволит создать инструмент прогнозирования развития пандемий в будущем, будь то коронавирус, грипп или какой-либо новый патоген.
https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603286552.html
https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601664147.html
сингапур (страна)
южная корея
великобритания
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scientific reports, сингапур (страна), южная корея, коронавирус covid-19, генетика, биология, здоровье, великобритания, сша
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Проведенные американскими биологами генетические исследования показали, что последние всплески пандемии COVID-19 связаны с появлением новых вариантов коронавируса. Результаты опубликованы
в журнале Scientific Reports
.
Специалисты из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэйвисе провели секвенирование генома двух тысяч образцов SARS-CoV-2.
Ученые выяснили, что патоген постоянно мутирует, несмотря на то, что у него всего 15 генов. Большинство этих изменений мало что меняют в его поведении, но некоторые из них приводят к тому, что инфекция становится более передаваемой.
"Поэтому по мере появления новых вариантов будут возникать и новые вспышки", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования профессора Барта Веймера (Bart Weimer).
Сначала авторы изучили геномы 150 штаммов SARS-CoV-2, полученных из Азии в период до 1 марта 2020 года. Они также проанализировали информацию об эпидемиологии и передаче вируса во время первых вспышек, определив главные параметры этих эпизодов раздельно для периодов взлета, экспоненциального роста и спада заражения. Легкость передачи патогена ученые оценивали с помощью репродуктивного числа R — среднего количества новых случаев, вызванных каждым инфицированным человеком.
Всю полученную информацию исследователи объединили в метрику генетической изменчивости под названием GENI.
Сравнение ее показателей с фазой эпидемии продемонстрировало, что в Южной Корее
в конце февраля 2020 года увеличение генетической изменчивости непосредственно предшествовало экспоненциальному росту числа заболевших. В Сингапуре
всплески вариаций были связаны с небольшими вспышками, которые органы общественного здравоохранения быстро взяли под контроль.
В Великобритании
же с февраля по апрель 2020 года генетические разновидности росли с увеличением количества случаев. Когда в конце марта британское правительство ввело национальную изоляцию, число новых заболевших стабилизировалось, но это не остановило изменчивость — параметры GENI продолжали повышаться.
При этом авторы считают, что принятые властями меры по ограничению собраний и социальному дистанцированию в условиях быстрой эволюции вируса были очень действенными. Эти шаги помогли остановить массовое распространение инфекции. Анализ показал, что экспоненциальный рост сменили отдельные случаи суперраспространения, когда большое количество людей заражалось в результате одного инцидента, при котором меры предосторожности ослабили.
Разработанный учеными подход объединяет методы классической эпидемиологии с геномикой и основан на измерении вариабельности вируса с привязкой к скорости его локальной передачи. Авторы исследования надеются, что это позволит создать инструмент прогнозирования развития пандемий в будущем, будь то коронавирус, грипп или какой-либо новый патоген.