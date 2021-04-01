https://ria.ru/20210401/kovid-1603776534.html

Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса

Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса

Проведенные американскими биологами генетические исследования показали, что последние всплески пандемии COVID-19 связаны с появлением новых вариантов... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:03

2021-04-01T13:03

2021-04-01T16:58

scientific reports

сингапур (страна)

южная корея

наука

коронавирус covid-19

генетика

биология

здоровье

великобритания

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Проведенные американскими биологами генетические исследования показали, что последние всплески пандемии COVID-19 связаны с появлением новых вариантов коронавируса. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports. Специалисты из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэйвисе провели секвенирование генома двух тысяч образцов SARS-CoV-2.Ученые выяснили, что патоген постоянно мутирует, несмотря на то, что у него всего 15 генов. Большинство этих изменений мало что меняют в его поведении, но некоторые из них приводят к тому, что инфекция становится более передаваемой.Сначала авторы изучили геномы 150 штаммов SARS-CoV-2, полученных из Азии в период до 1 марта 2020 года. Они также проанализировали информацию об эпидемиологии и передаче вируса во время первых вспышек, определив главные параметры этих эпизодов раздельно для периодов взлета, экспоненциального роста и спада заражения. Легкость передачи патогена ученые оценивали с помощью репродуктивного числа R — среднего количества новых случаев, вызванных каждым инфицированным человеком.Всю полученную информацию исследователи объединили в метрику генетической изменчивости под названием GENI.Сравнение ее показателей с фазой эпидемии продемонстрировало, что в Южной Корее в конце февраля 2020 года увеличение генетической изменчивости непосредственно предшествовало экспоненциальному росту числа заболевших. В Сингапуре всплески вариаций были связаны с небольшими вспышками, которые органы общественного здравоохранения быстро взяли под контроль.В Великобритании же с февраля по апрель 2020 года генетические разновидности росли с увеличением количества случаев. Когда в конце марта британское правительство ввело национальную изоляцию, число новых заболевших стабилизировалось, но это не остановило изменчивость — параметры GENI продолжали повышаться.При этом авторы считают, что принятые властями меры по ограничению собраний и социальному дистанцированию в условиях быстрой эволюции вируса были очень действенными. Эти шаги помогли остановить массовое распространение инфекции. Анализ показал, что экспоненциальный рост сменили отдельные случаи суперраспространения, когда большое количество людей заражалось в результате одного инцидента, при котором меры предосторожности ослабили.Разработанный учеными подход объединяет методы классической эпидемиологии с геномикой и основан на измерении вариабельности вируса с привязкой к скорости его локальной передачи. Авторы исследования надеются, что это позволит создать инструмент прогнозирования развития пандемий в будущем, будь то коронавирус, грипп или какой-либо новый патоген.

https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603286552.html

https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601664147.html

сингапур (страна)

южная корея

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

scientific reports, сингапур (страна), южная корея, коронавирус covid-19, генетика, биология, здоровье, великобритания, сша