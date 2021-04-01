https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603778111.html

В России выявили 78 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса

В России выявили 78 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса

В России зарегистрировали 78 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса, заявил директор Центрального научно-исследовательского института... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:14

2021-04-01T13:14

2021-04-01T15:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603591030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84e95b7d50dcc026f2cbef451f2c7e44.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали 78 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин."Промежуточные итоги мониторинга SARS-CoV-2: всего поступило образцов — 9207, число образцов британского штамма — 78, южноафриканского — пять, бразильского — ноль", — рассказал он на III Национальном конгрессе с международным участием "Инфекции. Год COVID-19: итоги".Британская, южноафриканская и бразильская разновидности коронавируса считаются более заразными по сравнению с исходником. Первую обнаружили в сентябре 2020 года, вторую — в октябре, третью — в январе 2021-го. Сейчас их выявили в 130, 80 и 45 странах соответственно. Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что новые варианты SARS-CoV-2 в России не распространены, но профильные ведомства постоянно мониторят ситуацию.

https://ria.ru/20210401/kovid-1603776534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество