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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603778111.html
В России выявили 78 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
В России выявили 78 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
В России зарегистрировали 78 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса, заявил директор Центрального научно-исследовательского института... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:14
2021-04-01T15:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали 78 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин."Промежуточные итоги мониторинга SARS-CoV-2: всего поступило образцов — 9207, число образцов британского штамма — 78, южноафриканского — пять, бразильского — ноль", — рассказал он на III Национальном конгрессе с международным участием "Инфекции. Год COVID-19: итоги".Британская, южноафриканская и бразильская разновидности коронавируса считаются более заразными по сравнению с исходником. Первую обнаружили в сентябре 2020 года, вторую — в октябре, третью — в январе 2021-го. Сейчас их выявили в 130, 80 и 45 странах соответственно. Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что новые варианты SARS-CoV-2 в России не распространены, но профильные ведомства постоянно мониторят ситуацию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 78 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса

13:14 01.04.2021 (обновлено: 15:21 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Информационный портал "Ветеринария и жизнь" / Перейти в фотобанкВ лаборатории государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"
В лаборатории государственного бюджетного учреждения Федеральный центр охраны здоровья животных - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Информационный портал "Ветеринария и жизнь"
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали 78 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
"Промежуточные итоги мониторинга SARS-CoV-2: всего поступило образцов — 9207, число образцов британского штамма — 78, южноафриканского — пять, бразильского — ноль", — рассказал он на III Национальном конгрессе с международным участием "Инфекции. Год COVID-19: итоги".
Британская, южноафриканская и бразильская разновидности коронавируса считаются более заразными по сравнению с исходником. Первую обнаружили в сентябре 2020 года, вторую — в октябре, третью — в январе 2021-го. Сейчас их выявили в 130, 80 и 45 странах соответственно. Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что новые варианты SARS-CoV-2 в России не распространены, но профильные ведомства постоянно мониторят ситуацию.
Медицинский работникво временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 13:03Наука
Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
 
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