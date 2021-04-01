https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603755957.html

Иммунолог оценил риск начала третьей волны коронавируса в России

Иммунолог оценил риск начала третьей волны коронавируса в России

Рисков третьей волны коронавируса и повторения самоизоляции по сценарию прошлого года в России нет, у населения выработался достаточный коллективный иммунитет,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:24

2021-04-01T11:24

2021-04-01T11:27

владислав жемчугов

москва

распространение коронавируса

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общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Рисков третьей волны коронавируса и повторения самоизоляции по сценарию прошлого года в России нет, у населения выработался достаточный коллективный иммунитет, а небольшой рост показателей заболеваемости - это лишь цифры, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9169 - до 4 554 264. Показатель по Москве - 2151. При этом в среду суточный прирост составил 8275."Никаких рисков (третьей волны – ред.) нет, я думаю, это чисто статистические цифры. Надо узнать, сколько сделано тестов, вдруг больше, чем раньше", - сказал Жемчугов.Вероятность повтора режима самоизоляции и сценария прошлогодней весны, по мнению специалиста, сейчас также отсутствует."У нас уже коллективный иммунитет значительный", - добавил Жемчугов.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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