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Иммунолог оценил риск начала третьей волны коронавируса в России
Иммунолог оценил риск начала третьей волны коронавируса в России
Рисков третьей волны коронавируса и повторения самоизоляции по сценарию прошлого года в России нет, у населения выработался достаточный коллективный иммунитет,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:24
2021-04-01T11:27
владислав жемчугов
москва
распространение коронавируса
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Рисков третьей волны коронавируса и повторения самоизоляции по сценарию прошлого года в России нет, у населения выработался достаточный коллективный иммунитет, а небольшой рост показателей заболеваемости - это лишь цифры, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9169 - до 4 554 264. Показатель по Москве - 2151. При этом в среду суточный прирост составил 8275."Никаких рисков (третьей волны – ред.) нет, я думаю, это чисто статистические цифры. Надо узнать, сколько сделано тестов, вдруг больше, чем раньше", - сказал Жемчугов.Вероятность повтора режима самоизоляции и сценария прошлогодней весны, по мнению специалиста, сейчас также отсутствует."У нас уже коллективный иммунитет значительный", - добавил Жемчугов.
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владислав жемчугов, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Иммунолог оценил риск начала третьей волны коронавируса в России

11:24 01.04.2021 (обновлено: 11:27 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Рисков третьей волны коронавируса и повторения самоизоляции по сценарию прошлого года в России нет, у населения выработался достаточный коллективный иммунитет, а небольшой рост показателей заболеваемости - это лишь цифры, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9169 - до 4 554 264. Показатель по Москве - 2151. При этом в среду суточный прирост составил 8275.
"Никаких рисков (третьей волны – ред.) нет, я думаю, это чисто статистические цифры. Надо узнать, сколько сделано тестов, вдруг больше, чем раньше", - сказал Жемчугов.
Вероятность повтора режима самоизоляции и сценария прошлогодней весны, по мнению специалиста, сейчас также отсутствует.
"У нас уже коллективный иммунитет значительный", - добавил Жемчугов.
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